Nicuşor Dan: Avem nevoie de o pace care ţine cont de interesele Ucrainei şi ale Europei

Stiri Politice
13-08-2025 | 20:21
nicusor dan
IMAGO

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, miercuri, la reuniunea prin videoconferinţă a Coaliţiei de Voinţă, subliniind că pentru România coordonarea şi unitatea transatlantică sunt elemente-cheie.

autor
Vlad Dobrea

”Viitorul şi securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre, sunt în joc. De aceea avem nevoie de o pace care ţine cont de interesele Ucrainei şi ale Europei. De asemenea, suntem de acord că orice acord de pace ar trebui să fie însoţit de garanţii de securitate solide pentru Ucraina”, a arătat el.

”Tocmai am participat la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă pentru a ne coordona poziţiile înainte de reuniunea bilaterală dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, în Alaska. Am subliniat că pentru România coordonarea şi unitatea transatlantică sunt elemente-cheie. Salut reuniunea de astăzi în sprijinul acestei abordări. Salutăm de asemenea hotărârea preşedintelui Donald Trump de a pune capăt acestei agresiuni şi de a aduce o pace durabilă în Ucraina”, a afirmat Nicuşor Dan, miercuri seară, într-o postare pe X.

El a adăugat că toată lumea este de acord că trebuie să existe o încetare a focului înainte de a avea loc orice negocieri.

”Fiind vecinul cu graniţa terestră cea mai lungă cu Ucraina, felul în care se obţine pacea este extrem de important pentru România, cum este pentru întreaga Europă. Viitorul şi securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre, sunt în joc. De aceea avem nevoie de o pace care ţine cont de interesele Ucrainei şi ale Europei. De asemenea, suntem de acord că orice acord de pace ar trebui să fie însoţit de garanţii de securitate solide pentru Ucraina”, a subliniat el.

Citește și
Sedinta a Guvernului Bolojan
Cum vrea Guvernul să descurajeze multinaționalele în a-și mai exporta profiturile. Metoda americană

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, nicusor dan, pace,

Dată publicare: 13-08-2025 20:21

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Doliu în fotbalul românesc! A murit omul care a reușit o performanță istorică
NEWS ALERT Doliu în fotbalul românesc! A murit omul care a reușit o performanță istorică
Citește și...
Cum vrea Guvernul să descurajeze multinaționalele în a-și mai exporta profiturile. Metoda americană
Stiri Politice
Cum vrea Guvernul să descurajeze multinaționalele în a-și mai exporta profiturile. Metoda americană

Guvernul își îndreaptă ochii spre mediul de afaceri. Multinaționalele vor fi descurajate să-și mai exporte profiturile și doar această măsură ar putea aduce până la 2 miliarde de lei în plus la buget.

Austeritate, dar cu salarii mărite. Decizie a șefei Curții de Conturi, venită de la Fisc: majorarea lefurilor cu 40%
Stiri Politice
Austeritate, dar cu salarii mărite. Decizie a șefei Curții de Conturi, venită de la Fisc: majorarea lefurilor cu 40%

În plină campanie a Guvernului Bolojan de reducere a cheltuielilor cu aparatul de stat, conducerea Curții de Conturi a decis majorarea salariilor noilor angajați, precum și a celor care primesc calificative de ”bine” și ”foarte bine”.

Premierul Ilie Bolojan le cere instituţiilor din subordinea Guvernului să prezinte până în 22 august măsuri de reorganizare
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan le cere instituţiilor din subordinea Guvernului să prezinte până în 22 august măsuri de reorganizare

Premierul Ilie Bolojan le-a cerut, miercuri, reprezentanţilor celor 36 de instituţii subordonate Guvernului ca până la 22 august să prezinte propuneri de reorganizare, creştere a eficienţei şi indicatori de performanţă.

Recomandări
Bolojan a dat termen o săptămână instituțiilor din subordinea Guvernului să anunțe câți oameni dau afară și ce sporuri taie
Stiri Economice
Bolojan a dat termen o săptămână instituțiilor din subordinea Guvernului să anunțe câți oameni dau afară și ce sporuri taie

Premierul Ilie Bolojan le-a cerut miercuri reprezentanților instituțiilor din subordinea Guvernului ca până, la finalul săptămânii viitoare să vină cu propuneri de reorganizare, inclusiv concedieri și tăieri de sporuri.  

Cele cinci condiții esențiale pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au transmis lui Trump pentru un acord de pace
Stiri externe
Cele cinci condiții esențiale pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au transmis lui Trump pentru un acord de pace

Aliaţii europeni ai Ucrainei i-au reiterat miercuri preşedintelui american Donald Trump cinci condiţii a căror îndeplinire ei o consideră necesară pentru un acord de pace cu Rusia.

Cum vrea Guvernul să descurajeze multinaționalele în a-și mai exporta profiturile. Metoda americană
Stiri Politice
Cum vrea Guvernul să descurajeze multinaționalele în a-și mai exporta profiturile. Metoda americană

Guvernul își îndreaptă ochii spre mediul de afaceri. Multinaționalele vor fi descurajate să-și mai exporte profiturile și doar această măsură ar putea aduce până la 2 miliarde de lei în plus la buget.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 13 August 2025

48:30

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12