Nicuşor Dan, despre întâlnirea Trump-Putin din Alaska: Mi-aş dori să avem încetare a focului, dar sunt relativ pesimist

15-08-2025 | 17:45
IMAGO

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, întrebat despre întrevederea de vineri seară, din Alaska, dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, că şi-ar dori ca după această întâlnire să existe o încetare imediată a focului, dar că este „relativ pesimist”.

Mihaela Ivăncică

Întrebat, vineri, după slujba de la Mănăstirea Brâncoveanu, din Sâmbăta de Sus, unde s-a aflat împreună cu familia, cât de importantă este pentru România întâlnirea Trump-Putin, din Alaska, Nicuşor Dan a răspuns că este „foarte importantă pentru toată Europa”, dar că este „şi mai importantă cu cât eşti mai la Est.

Europa este aliniată cu SUA, dar Rusia nu dă semne că vrea pace

„E o întâlnire foarte importantă pentru toată Europa şi cu cât eşti mai la Est cu atât este mai importantă. După cum ştiţi, a fost o discuţie a europenilor şi a aliaţilor lor, Canada, Turcia a participat foarte promiţător, la discuţia de alaltăieri a Coaliţiei de Voinţă a participat şi vicepreşedintele Vance al Statelor Unite. Deci, lucrul bun este că Europa e aliniată cu Statele Unite în demersul acesta. Ăsta e un lucru bun. Pe de altă parte, în tot ce a făcut până acum Rusia, n-am văzut vreun semn că şi-ar dori pacea. Şi de asta eu mi-aş dori foarte mult imediat ca după întâlnirea asta să avem o încetare a focului, dar sunt relativ pesimist”, a declarat Nicuşor Dan pentru Antena 3 CNN.

Şeful statului a spus că, dacă nu va avea loc o încetare imediată a focului, atunci este important să fie continuată presiunea economică asupra Rusiei.

„Dacă lucrul acesta nu se va întâmpla (n. red. o încetare a focului), ce s-a discutat la întâlnirea asta a Coaliţiei pentru Voinţă a fost că Rusia suferă economic în urma sancţiunilor pe care ţările occidentale le-au aplicat. Şi atunci e important ca, dacă nu se întâmplă să avem încetarea focului, să continuăm cu presiunile astea economice şi, bineînţeles, cu sprijinul pentru Ucraina”, a spus Nicuşor Dan.

Citește și
Nicusor Dan
Nicușor Dan, absent la Ziua Marinei, transmite un „salut călduros” de la distanță, prin intermediul unui consilier

Întrebat care ar fi un deznodământ just pentru Ucraina, al negocierilor, dacă vor fi aceste negocieri, preşedintele a răspuns: „Nu ne putem aştepta în mod pragmatic ca Rusia care a intrat în teritoriul ucrainean, în urma acestei discuţii, să spună, ne retragem şi lăsăm... Dar o încetare a focului ar fi binevenită pentru toată lumea, garanţii de securitate pentru teritoriul care e rămas, de asemenea, ar fi foarte bine. Cam ăsta este punctul la care suntem. Din nou, ar fi foarte important ca peste o săptămână, peste două săptămâni să avem o discuţie în trei în care să fie şi Ucraina”.

În legătură cu apropierea ţărilor est-europene de Rusia, inclusiv a României, şi dacă românii ar trebui să-şi facă griji, preşedintele Nicuşor Dan a spus că, „din fericire”, România nu este vecină cu Rusia.

„Din fericire, noi nu suntem vecini cu Rusia, dar, pe de altă parte, avem un război hibrid pe care îl vedem. Şi nu îl vede doar România. L-am văzut în alegerile din Germania, îl vedem în multe ţări europene, în Republica Moldova, cu atât mai puternic cu cât se apropie alegerile parlamentare de la sfârşit de septembrie. Deci e clar că Rusia este agresivă cu Europa, încearcă inclusiv să intervină în alegeri astfel încât să aibă nişte guvernări care să le fie apropiate, iar faptul că Ucraina rezistă asta înseamnă că noi suntem mai departe de acest pericol. Şi asta e şi raţiunea pentru care România, împreună cu toate ţările europene, a ajutat Ucraina”, a explicat Nicuşor Dan.

Şeful statului a subliniat că, din fericire, multe ţări „mai bogate ca România” au conştientizat pericolul şi au contribuit „mult, mult mai mult decât România”, în special ţări din vestul Europei, pentru a sprijini Ucraina.

„Din fericire, Ucraina rezistă şi economia Rusiei este sub mare presiune. Deci nu se pune problema de pericol imminent pentru România în momentul acesta. Asta este vestea pe care s-o dăm România. Numai că, fără tot sprijinul acesta pe care toată lumea l-a dat Ucrainei, azi Rusia ar fi vecină cu România. Asta trebuie să înţelegem”, a conchis şeful statului.

Trump, înainte întâlnirii cu Putin: „Voi ști din primele două, trei, patru sau cinci minute dacă va una bună sau una proastă”

Sursa: News.ro

Citește și...
Un lider PSD îl atacă pe președintele României, susținând că Nicușor Dan a făcut ”un gest urât față de Armata României”
Stiri Politice
Un lider PSD îl atacă pe președintele României, susținând că Nicușor Dan a făcut ”un gest urât față de Armata României”

Fostul ministru al Apărării, deputatul PSD Mihai Fifor, s-a arătat nemulțumit, vineri, de faptul că președintele Nicușor Dan a lipsit de la ceremoniile organizate de Ziua Marinei.

Nicușor Dan, absent la Ziua Marinei, transmite un „salut călduros” de la distanță, prin intermediul unui consilier
Stiri Politice
Nicușor Dan, absent la Ziua Marinei, transmite un „salut călduros” de la distanță, prin intermediul unui consilier

Președintele României, Nicușor Dan, nu a mers la Constanța pentru a participa la festivitățile de Ziua Marinei și a ales să trimită doar un mesaj, prezentat de consilierul prezidențial Cristian Diaconescu.

De Sfânta Maria, Nicușor Dan a ales să participe la o slujbă la o mănăstire, în loc de festivităţile oficiale din Constanța
Stiri Politice
De Sfânta Maria, Nicușor Dan a ales să participe la o slujbă la o mănăstire, în loc de festivităţile oficiale din Constanța

Președintele României Nicușor Dan a fost, vineri, la Mănastirea Sâmbata de Sus din județul Brașov, pentru slujba de Sfânta Maria.

Ilie Bolojan, prezent în Constanța, de Ziua Marinei. Nicușor Dan a lipsit. Peste 10.000 de turiști au urmărit festivitățile
Stiri actuale
Ilie Bolojan, prezent în Constanța, de Ziua Marinei. Nicușor Dan a lipsit. Peste 10.000 de turiști au urmărit festivitățile

Ziua Marinei a fost sărbătorită prin ceremonii militare pe faleza Cazinoului din Constanța, în fața a peste 10.000 de turiști. Demonstrațiile navale și aeriene au făcut spectacol iar la ele au participat și militari din mai multe țări NATO.

Nicuşor Dan: Avem nevoie de o pace care ţine cont de interesele Ucrainei şi ale Europei
Stiri Politice
Nicuşor Dan: Avem nevoie de o pace care ţine cont de interesele Ucrainei şi ale Europei

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, miercuri, la reuniunea prin videoconferinţă a Coaliţiei de Voinţă, subliniind că pentru România coordonarea şi unitatea transatlantică sunt elemente-cheie.

Recomandări
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Kremlinul anunță că discuțiile ar putea dura 6-7 ore. Președintele SUA: „Mize mari!”
Stiri externe
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Kremlinul anunță că discuțiile ar putea dura 6-7 ore. Președintele SUA: „Mize mari!”

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

Cum a contribuit cota unică la dezvoltarea accelerată a economiei. Mitul „echității sociale” din sistemul progresiv - Analiză
Stiri Economice
Cum a contribuit cota unică la dezvoltarea accelerată a economiei. Mitul „echității sociale” din sistemul progresiv - Analiză

Înlocuirea cotei unice cu un sistem progresiv ar avea „consecințe devastatoare” pentru țara noastră care are nevoie de un pact naţional pentru stabilitate fiscală, nu de „experimente riscante”, a transmis Fundaţia Romanian Business Leaders (RBL).

ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja
Stiri externe
ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja

Deși întâlnirea din Alaska dintre președinții SUA și ai Federației Ruse nu a avut loc, încă, unii analiști de politică externă sunt de părere că Vladimir Putin a câștigat deja această rundă de imagine. 

