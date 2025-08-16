Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul

16-08-2025 | 18:33
nicusor dan
Preşedintele Nicuşor Dan transmite că reuniunea din Alaska este o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace iar poziţia noastră ca ţară a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei şi a principiilor legate de suveranitate şi integritate teritorială.

Cristian Anton

Nicușor Dan mai arată că Ucraina trebuie să îşi decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto. Frontierele internaţionale nu trebuie schimbate prin forţă, spune şeful statului.

Reuniunea din Alaska a fost o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace. Eforturile în această direcţie ale Preşedintelui Donald Trump sunt menite să oprească acest război ilegal şi să pregătească drumul spre o pace justă şi durabilă. Aceste negocieri trebuie să ţină cont de interesele Ucrainei, dar şi ale europenilor. Ucraina trebuie să îşi decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto”, subliniază preşedintele Nicuşor Dan, într-o postare pe platforma X.

Şeful statului arată că, de aceea, este important că Preşedintele Zelenski se va duce la Washington pentru a discuta cu Preşedintele Trump despre pasii următori.

”Pentru Ucraina este, de asemenea, esenţial ca Preşedintele Donald Trump si pună presiune asupra Rusiei pentru a continua negocierile. Sprijinim eforturile sale de a organiza un summit trilateral, cu sprijin european. Rusia trebuie să se angajeze clar pe calea păcii, iar atacurile asupra civililor şi infrastructurii civile trebuie să înceteze”, menţionează preşedintele.

Nicușor Dan: ”Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță”

Nicuşor Dan mai afirmă în mesaj că ”poziţia noastră a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei şi a principiilor legate de suveranitate şi integritate teritorială şi ajungerea la o încetare necondiţionată a ostilităţilor”.

”Frontierele internaţionale nu trebuie schimbate prin forţă. În cadrul Coaliţiei de Voinţă am discutat despre asigurarea garanţiilor de securitate necesare, iar implicarea SUA anunţată de Preşedintele Donald Trump este salutară şi totodată determinantă în procesul de pace. Pentru noi rămâne esenţială menţinerea unităţii transatlantice şi a coordonarii strânse între UE, SUA, NATO asupra deciziilor următoare”, menţionează preşedintele Nicuşor Dan.

Summitul din Alaska dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, care nu a dus la o înţelegere imediată privind războiul din Ucraina, a provocat reacţii pe plan internaţional, mulţi lideri reafirmându-şi sprijinul pentru Kiev şi necesitatea menţinerii presiunii asupra Moscovei, transmite Reuters.

Mai mulţi lideri europeni au promis sâmbătă, printr-o declaraţie comună, că vor continua să sprijine Ucraina şi să menţină presiunea asupra Rusiei până la încheierea războiului, în urma summitului din Alaska dintre preşedintele american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin, transmite Reuters.

Cristian Pîrvulescu, despre summit-ul din Alaska: ”Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”

Dată publicare: 16-08-2025 18:33

