Preşedintele Nicuşor Dan şi vicepremierul Tanczos Barna, întâlniri cu salvamontiştii

Stiri actuale
17-08-2025 | 14:07
nicusor dan

Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat sâmbătă baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, salvamontiştii prezentându-i problemele cu care se confruntă.

autor
Vlad Dobrea

De asemenea, salvamontiştii de la Râşnov s-au întâlnit cu vicepremierul Tanczos Barna. Imagini şi informaţii de la ambele întâlniri au fost prezentate de Salvamont Braşov.

”Cel mai important moment al zilei a fost întâlnirea salvatorilor montani cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, pe Valea Sâmbetei”, conform unei postări făcute sâmbătă pe pagina de Facebook a Salvamont Braşov.

Şeful statului a vizitat baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, unde i-a fost prezentate refugiul, activitatea zilnică şi problemele cu care ne confruntă zi de zi salvamontiştii.

”În cadrul discuţiilor, s-a subliniat necesitatea identificării unor soluţii concrete pentru problemele ridicate de salvatorii montani în ultima perioadă, astfel încât activitatea de salvare montană să se desfăşoare în continuare la cel mai înalt nivel profesional”, afirmă Sebastian Marinescu, director Salvamont Braşov.

Citește și
hot
Hoții folosesc o metodă ingenioasă pentru a fura. Polițiștii avertizează oamenii să păstreze distanța

De asemenea, Salvamontiştii din Râşnov s-au întâlnit cu vicepremierul Tanczos Brna.

”În paralel, colegii de la Salvamont Râşnov, aflaţi în tură de patrulare preventivă pe traseul turistic de pe Valea Mălăieşti, s-au întâlnit cu viceprim-ministrul României, domnul Tánczos Barna, care şi-a reafirmat sprijinul pentru susţinerea şi dezvoltarea activităţii Salvamont”, este mesajul de pe pagina Salvamont Braşov, însoţit şi de imagini.

Salvamont România a atras atenţia recent asupra deficitului major de personal din structurile de salvare montană, arătând că este nevoie urgentă de deblocarea a aproximativ 300 de posturi de salvatori montani la nivel naţional. ”Altfel, fără aceşti noi salvatori care să se alăture celor 326 de salvatori montani angajaţi existenţi în acest moment, şi prin care să se asigure o acoperire de circa 50% din necesarul real în primul an – funcţionarea serviciului în condiţii de siguranţă va deveni imposibilă”, afirmau reprezentanţii Salvamont.

Reprezentanţii Salvamont România arătau că structurile Salvamont ”se confruntă cu un grad de acoperire a capacităţii operaţionale de doar 17,85%”.

”Reuşim un grad de răspuns de 100% la solicitări, dar realitatea reflectă un dezechilibru major între volumul de muncă şi resursele disponibile. (...) Dacă serviciile publice Salvamont nu vor fi consolidate, prin stabilirea unui cuantum realist şi proporţional al numărului de salvatori operativi, cu o recunoaştere a condiţiilor de periculozitate, a riscurile şi condiţiilor extreme în care se desfăşoară activitatea acestora, activitatea de salvare montană poate intra rapid în colaps. Soluţia a fost identificată, nu impune cheltuieli mari, respectiv doar deblocarea a cca 300 de posturi de salvatori montani la nivel naţional. Altfel, fără aceşti noi salvatori care să se alăture celor 326 de salvatori montani angajaţi existenţi în acest moment, şi prin care să se asigure o acoperire de cca 50% din necesarul real în primul an – funcţionarea serviciului în condiţii de siguranţă va deveni imposibilă”, explica Salvamont România.

La acel moment, vicepremierul Tánczos Barna a afirmat că este nevoie de un dialog constructiv între Guvern şi consiliile judeţene pentru a se găsi o soluţie administrativă pentru funcţionarea şi consolidarea serviciilor de Salvamont din ţară.

Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, salvamontisti, barna,

Dată publicare: 17-08-2025 14:07

Articol recomandat de sport.ro
Ireal! Scor de maidan într-un meci din Liga 2
Ireal! Scor de maidan într-un meci din Liga 2
Citește și...
Hoții folosesc o metodă ingenioasă pentru a fura. Polițiștii avertizează oamenii să păstreze distanța
Stiri actuale
Hoții folosesc o metodă ingenioasă pentru a fura. Polițiștii avertizează oamenii să păstreze distanța

O nouă metodă de furt, cea a îmbrăţişării, este tot mai des întâlnită, iar poliţiştii atrag atenţia asupra acesteia, sfătuindu-i pe oameni să păstreze distanţa faţă de necunoscuţii care încearcă să îi îmbrăţişeze sub diverse pretexte.

Un bărbat a fost văzut aruncându-se în râul Argeș. A fost scos din apă fără viață
Stiri actuale
Un bărbat a fost văzut aruncându-se în râul Argeș. A fost scos din apă fără viață

Poliţiştii din Argeş au deschis un dosar de cercetare după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un bărbat a fost văzut aruncându-se în apele râului Argeş. Salvatorii au intervenit, însă acesta a fost scos mort din apă.

Un deputat PNL susține că România trebuie să fie mai activă în consultările privind Ucraina. Cere implicare directă
Stiri actuale
Un deputat PNL susține că România trebuie să fie mai activă în consultările privind Ucraina. Cere implicare directă

România ar trebui să fie mai activ implicată în consultările internaţionale privind situaţia din Ucraina, în contextul întâlnirii dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, a declarat deputatul PNL Ionuţ Stroe.

Recomandări
Marile puteri ale Europei strâng rândurile în jurul lui Zelenski. Inclusiv șeful NATO se duce la Casa Albă să-l susțină
Stiri externe
Marile puteri ale Europei strâng rândurile în jurul lui Zelenski. Inclusiv șeful NATO se duce la Casa Albă să-l susțină

Liderii europeni și ai NATO se vor alătura președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la întâlnirea sa crucială cu președintele Donald Trump, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”

Premierul Ilie Bolojan afirmă că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă în care se află România o reprezintă adoptarea pachetului numărul 2 de măsuri şi a altor pachete de reformă a aparatului de stat.

„Domnule Putin, numai dumneavoastră le puteți reda râsul melodios.” Fox News a publicat scrisoarea Melaniei Trump către Putin
Stiri externe
„Domnule Putin, numai dumneavoastră le puteți reda râsul melodios.” Fox News a publicat scrisoarea Melaniei Trump către Putin

Fox News a publicat o scrisoare de la soția președintelui american Donald Trump, Melania, adresată președintelui rus Vladimir Putin.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 17 August 2025

02:13:00

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12