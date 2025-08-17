Noua geografie a Ucrainei, desenată de Putin. Țara ar pierde o suprafață uriașă din teritoriul actual. HARTĂ

Stiri externe
17-08-2025 | 19:18
×
Codul embed a fost copiat

Putin vrea ca Ucraina să cedeze teritorii întinse, nu doar din cele aflate deja sub ocupație, spun surse apropiate negocierilor, citate de presa americană. Președintele rus este dispus în schimb să își retragă trupele din mici regiuni ucrainene.  

autor
Cosmin Stan

Acestea ar fi doar câteva dintre pretențiile lui Putin, transmise direct omologului său american.

Potrivit surselor apropiate negocierilor, principala cerere teritorială a lui Vladimir Putin este legată de cedarea Donbassului. Putin vrea controlul total al regiunilor Donețk și Luhansk pe care le-a ocupat, dar nu în totalitate.

Acum, potrivit evaluărilor Institutului pentru Studierea Războiului, rușii dețin peste 90% din Luhansk și vreo 70% din Donețk. Iar dacă pretențiile lui Putin ar fi acceptate, atunci ucrainenii ar trebui sa renunțe de bună voie la aproximativ 30% din Donețk.

În ceea ce privește sudul ocupat al Ucrainei, adică regiunile Zaporojie și Herson, Putin cere ca actualele linii de contact să rămână neschimbate și de aici nu mai vrea nimic în plus față de ce a ocupat deja.

Citește și
Melania Trump
„Domnule Putin, numai dumneavoastră le puteți reda râsul melodios.” Fox News a publicat scrisoarea Melaniei Trump către Putin

În schimb, ar fi dispus și la mici concesii, se pare. Rusia ar fi de acord să își retragă trupele din regiuni restrânse pe care le-a ocupat în zona orașelor Sumî și Harkov în nord.

Dar haideți să privim întreg tabloul acum. Iată, dacă acordul s-ar încheia în aceste condiții, Ucraina ar renunța la aproape 20% din teritoriul țării, ceea ce este enorm, practic o jumatăte de Românie.

Putin cere inclusiv ”centura fortificată”, care a ținut Rusia departe în ultimii 11 ani

În est, miza este uriașă. Cum spuneam, Ucraina controlează încă 30% din Donețk, unde a ridicat cea mai solidă linie defensivă de pe întreg frontul, așa-numita „centură fortificată”, întărită încă dinainte de 2022.

Kievul refuză categoric să o abandoneze, pentru că ar permite Rusiei să evite ani de lupte costisitoare, să avanseze rapid 80 km spre vest și să pregătească mai ușor o viitoare invazie.

Potrivit Institutului pentru Studierea Războiului ”centura fortificată”, această linie de apărare de 50 km formată din patru mari orașe și localități mai mici de-a lungul autostrăzii Kostiantinivka–Sloviansk – a blocat ambițiile Kremlinului în ultimii 11 ani.

Conform Financial Times, oferta a fost transmisă oficial lui Zelenski, dar acesta a respins-o, invocând constituția Ucrainei și necesitatea de a apăra întreg teritoriul recunoscut internațional.

Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund”

Sursa: Pro TV

Etichete: Ucraina, vladimir putin, harta, cerere, teritoriu,

Dată publicare: 17-08-2025 19:10

Articol recomandat de sport.ro
Ungurii, obraznici: naționala României, supusă unui tratament indecent, la Szolnok
Ungurii, obraznici: naționala României, supusă unui tratament indecent, la Szolnok
Citește și...
Trump și Putin au convenit asupra unor ”garanții de securitate solide” pentru Ucraina. Anunțul lui Witkoff
Stiri externe
Trump și Putin au convenit asupra unor ”garanții de securitate solide” pentru Ucraina. Anunțul lui Witkoff

Preşedintele american şi omologul său rus au convenit în timpul întâlnirii lor de vineri din Alaska asupra unor "garanţii de securitate solide" pentru Ucraina, a declarat duminică Steve Witkoff, emisarul special al lui Donald Trump, la CNN.

„Domnule Putin, numai dumneavoastră le puteți reda râsul melodios.” Fox News a publicat scrisoarea Melaniei Trump către Putin
Stiri externe
„Domnule Putin, numai dumneavoastră le puteți reda râsul melodios.” Fox News a publicat scrisoarea Melaniei Trump către Putin

Fox News a publicat o scrisoare de la soția președintelui american Donald Trump, Melania, adresată președintelui rus Vladimir Putin.

CNN: Presa rusă a sărbătorit modul în care Vladimir Putin a fost primit de Donald Trump, numind strângerea de mână ”istorică”
Stiri externe
CNN: Presa rusă a sărbătorit modul în care Vladimir Putin a fost primit de Donald Trump, numind strângerea de mână ”istorică”

Donald Trump și Vladimir Putin au continuat să laude summitul din Alaska, despre care spun că a fost un real succes, chiar dacă nu este clar care sunt rezultatele și nici măcar concluziile întâlnirii.

Cancelarul german propune desfăşurarea summitului Trump-Putin-Zelenski în Europa
Stiri externe
Cancelarul german propune desfăşurarea summitului Trump-Putin-Zelenski în Europa

Summitul tripartit pe care preşedintele american Donald Trump doreşte să-l organizeze împreună cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu cel rus Vladimir Putin s-ar putea desfăşura în Europa, a sugerat sâmbătă cancelarul german Friedrich Merz.

Premierul polonez: Vladimir Putin și-a demonstrat încă o dată viclenia la summitul cu Donald Trump
Stiri externe
Premierul polonez: Vladimir Putin și-a demonstrat încă o dată viclenia la summitul cu Donald Trump

Premierul liberal polonez Donald Tusk a susţinut sâmbătă, după summitul desfăşurat în Alaska între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, că acesta din urmă şi-a demonstrat cu această ocazie încă o dată viclenia.

Recomandări
Expert: Pacea lui Putin, un diktat. Oricine ar putea modifica granițe, nimic nu mai e sigur, nici măcar pentru România
Stiri externe
Expert: Pacea lui Putin, un diktat. Oricine ar putea modifica granițe, nimic nu mai e sigur, nici măcar pentru România

Pentru a înțelege însă ce șanse are un astfel de scenariu totuși și cum se traduce el din perspectiva politică și diplomatică, intrăm în legatură cu profesorul Cristian Pîrvulescu.

Desant unic în istorie: liderii europeni iau cu asalt Casa Albă. Cine îl însoțește pe Zelenski la întâlnirea cu Trump
Stiri externe
Desant unic în istorie: liderii europeni iau cu asalt Casa Albă. Cine îl însoțește pe Zelenski la întâlnirea cu Trump

Liderii din Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, precum și șefa Comisiei Europene și secretarul general al NATO i se vor alătura lui Volodimir Zellenski la întrevederea cu Donald Trump, luni, la Casa Albă.  

Investițiile locale, planificate pe trei ani: guvernul anunță program multianual pentru proiecte
Stiri Politice
Investițiile locale, planificate pe trei ani: guvernul anunță program multianual pentru proiecte

Proiectele de investiții vor fi planificate pe următorii trei ani astfel încât fiecare autoritate locală și fiecare constructor să știe câți bani vor primi.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 August 2025

29:55

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12