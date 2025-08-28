„De frica” CCR, guvernul Bolojan a „spart” Pachetul 2 în șase „pachețele”. Lista măsurilor asumate oficial

Stiri Politice
28-08-2025 | 19:37
×
Codul embed a fost copiat

Guvernul a decis împărțirea Pachetului 2 de măsuri fiscale în pachete mai mici de teama Curții Constituționale. În consecință, își va asuma pe rând, în aceeași zi, șase proiecte de lege în Parlament.

autor
Constantin Toma,  Laura Culiță

După discuții intense, partidele n-au mai modificat legea pensiilor magistraților, cel puțin deocamdată. Iar reforma din ANCOM, ASF și ANRE se va face separat de cea a companiilor de stat.

După discuții la guvern, liderii coaliției de guvernare au căzut de acord asupra formei finale a măsurilor din al doilea pachet. Dar asumarea în fața Parlamentului va fi diferită față de primul set. Echipele tehnice au decis ca Executivul să vină în plen cu șase pachete de măsuri.

Astfel, va fi câte un pachet pentru fiscalitate și insolvență, reforma companiilor de stat, a autorităților de reglementare, reforma din sănătate, schimbările din administrație și unul pentru pensiile speciale ale magistraților.

Corespondent ProTV: ”Se apelează la acest artificiu pentru ca în cazul în care, pentru un pachet, de exemplu cel care reglementează pensiile magistraților, am putea să vedem o decizie de neconstituționalitate din partea CCR. În acest fel se va evita o posibilă respingere a tuturor măsurilor. Metoda nu e nouă. A mai fost folosită în 2010 pe vremea când premier era Emil Boc. Atunci, Guvernul și-a asumat două proiecte de lege în aceeași zi”.

Citește și
Ilie Bolojan
Coaliția, gata să prezinte în Parlament Pachetul 2. Bolojan promite că Pachetul 3 va fi prezentat în septembrie

Cu șase asumări programate una după alta, apar semne de întrebare dacă este și legal. Constituția nu precizează numărul de proiecte de lege pentru care Guvernul își poate asuma răspunderea într-o singură zi.

Pensiile magistraților, plafonate la 70% din ultimul venit încasat

Bogdan Dima, expert în drept constituțional: ”Se pune în aplicare un soi de calcul tactic. Din punct de vedere formal, Guvernul respectă jurisprudența Curții Constituționale. Pe de altă parte, bate la ochi că totuși dacă folosești în aceeași zi, în ședințe diferite, astfel încât Guvernul să-și angajeze răspunderea în fiecare ședință pentru câte un proiect. Într-adevăr, Constituția nu prevede o limită în acest sens, dar limita poate să rezulte cumva din interpretarea cu bună-credință a caracterului excepțional a acestei instituții care este angajarea răspunderii”.

Partidele din coaliție au luat o decizie și pentru legea pensionării magistraților. Pensiile magistraților vor fi plafonate la 70% din ultimul venit net încasat, iar perioada de tranzit către vârsta de pensionare de 65 de ani rămâne la 10 ani.

Guvernul a decis să separe reforma autorităților de reglementare ANCOM, ASF și ANRE de cea a companiilor de stat. Deja a început procedura de alipire a companiei Romfilatelia cu Poșta Română.

Radu Miriuță, ministrul Economiei: ”Pentru interesul statului român este corect ca societățile statului să aibă un management profesionist. Niște oameni deștepți și cinstiți să poată decide despre resursele statului. Societățile statului care sunt într-o stare intermediară, adică în această situație de insolvență să n-ajungă în faliment”.

Este sigur și faptul că interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat nu va face parte din al doilea set de măsuri. Decizia a fost amânată pentru finalul lunii septembrie.

Ce aduce Pachetul 2 de măsuri fiscale

Sunt schimbări pregătite și pentru administrația publică. Dintr-un total de 150.000 de posturi, 40.000 ar fi tăiate.

De exemplu, din Poliția Locală ar urma să fie desființate 4.000 de locuri de muncă.

A fost publicat și pachetul cu măsuri fiscale, unul consistent, care aduce:

- eșalonări la plata datoriilor

- pentru ANAF cu reguli mai aspre

- creșterea contribuțiilor la sănătate plătite de cei care au venituri din activități independente

- restricții pentru patronii care au dus firmele în insolvență, găsiți cu nereguli

- o taxă de 25 de lei pusă pe coletele comandate din afara Uniunii Europene, de exemplu din China și Turcia, indiferent de valoare

- inspectorii ANAF de la Antifraudă vor purta aparate audio-video portabile, purtate pe corp, așa cum au în echipament polițiștii operativi

- taxa poluare.

Vineri, guvernul ar urma să adopte aceste decizii în ședință extraordinară, după ce va avea loc o nouă rundă de consultări cu sindicatele și patronatele. Iar luni, Executivul este gata să-și asume răspunderea în Parlament.

Concluziile întâlnirii dintre Nicușor Dan, Bolojan și Grindeanu. Victoria obținută de magistrați în prima zi de grevă

Sursa: Pro TV

Etichete: guvern, masuri fiscale, impartire, asumarea raspunderii, pachet legislativ,

Dată publicare: 28-08-2025 19:22

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”
NEWS ALERT Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”
Citește și...
Pachetul 2 de măsuri fiscale, spart în șase bucăți. Bolojan: Au șanse mai mari să treacă de CCR
Stiri actuale
Pachetul 2 de măsuri fiscale, spart în șase bucăți. Bolojan: Au șanse mai mari să treacă de CCR

Guvernul pregăteşte şase proiecte de acte normative asupra cărora îşi va angaja răspunderea în Parlament săptămâna viitoare, cel mai probabil luni. Premierul consideră că astfel au șanse mai mari să treacă de CCR.

Coaliția, gata să prezinte în Parlament Pachetul 2. Bolojan promite că Pachetul 3 va fi prezentat în septembrie
Stiri Politice
Coaliția, gata să prezinte în Parlament Pachetul 2. Bolojan promite că Pachetul 3 va fi prezentat în septembrie

Premierul Ilie Bolojan a explicat că la jumătatea lunii septembrie va prezenta unele părți ale celui de-al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare.

Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea
Stiri Politice
Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea

Liderii partidelor din coaliție au căzut de acord cu privire la măsurile ce vor fi luate în Pachetul 2. Printre altele, șefii secțiilor din spitale vor da concurs, iar valoarea capitalului social pentru înființarea unui SRL se schimbă.

Moșteanu: Partidele din coaliție au agreat 99% din Pachetul 2 de măsuri. Vineri seara va fi aprobat în Guvern
Stiri Politice
Moșteanu: Partidele din coaliție au agreat 99% din Pachetul 2 de măsuri. Vineri seara va fi aprobat în Guvern

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, afirmă că partidele din coaliţia de guvernare au agreat 99% din Pachetul 2 de măsuri fiscal bugetare, el opinând că, vineri după-amiază, pachetul va fi adoptat de Guvern.

Ministrul Dezvoltării confirmă că există un acord în coaliţie legat de promovarea pachetului 2 de măsuri pe diverse paliere
Stiri Politice
Ministrul Dezvoltării confirmă că există un acord în coaliţie legat de promovarea pachetului 2 de măsuri pe diverse paliere

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunţă că în coaliţia de guvernare s-a ajuns la un acord cu privire la pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, printre aspectele asupra cărora s-a agreat numărându-se şi cel privind administraţia publică.

Recomandări
Apel către cetățenii români după atacul asupra livratorului asiatic, în București. 5 mil. de români lucrează în străinătate
Stiri actuale
Apel către cetățenii români după atacul asupra livratorului asiatic, în București. 5 mil. de români lucrează în străinătate

Incident grav în București. Un curier străin care livra mâncare a fost atacat de un bărbat, arestat între timp. Agresorul și-a lovit victima cu pumnii și picioarele și l-a numit „invadator".  

O echipă FMI va efectua o vizită în România săptămâna viitoare. Va analiza efectele pachetului fiscal adoptat de Guvern
Stiri Economice
O echipă FMI va efectua o vizită în România săptămâna viitoare. Va analiza efectele pachetului fiscal adoptat de Guvern

O misiune a Fondului Monetar Internaţional, condusă de Joong Shik Kang, va efectua o vizită la Bucureşti în perioada 3-12 septembrie pentru a analiza recentele evoluţii ale economiei româneşti.

Secretarul general al NATO avertizează asupra atacurilor hibride ale Rusiei. „Pot lua forma unor tentative de asasinat”
Stiri externe
Secretarul general al NATO avertizează asupra atacurilor hibride ale Rusiei. „Pot lua forma unor tentative de asasinat”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat joi cu privire la capacităţile extinse ale Rusiei pentru atacuri hibride, inclusiv asupra statelor membre ale Alianţei Nord-Atlantice, relatează dpa.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 28 August 2025

52:57

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 August 2025

01:30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 August 2025

01:50:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59