„De frica” CCR, guvernul Bolojan a „spart” Pachetul 2 în șase „pachețele”. Lista măsurilor asumate oficial

Guvernul a decis împărțirea Pachetului 2 de măsuri fiscale în pachete mai mici de teama Curții Constituționale. În consecință, își va asuma pe rând, în aceeași zi, șase proiecte de lege în Parlament.

După discuții intense, partidele n-au mai modificat legea pensiilor magistraților, cel puțin deocamdată. Iar reforma din ANCOM, ASF și ANRE se va face separat de cea a companiilor de stat.

După discuții la guvern, liderii coaliției de guvernare au căzut de acord asupra formei finale a măsurilor din al doilea pachet. Dar asumarea în fața Parlamentului va fi diferită față de primul set. Echipele tehnice au decis ca Executivul să vină în plen cu șase pachete de măsuri.

Astfel, va fi câte un pachet pentru fiscalitate și insolvență, reforma companiilor de stat, a autorităților de reglementare, reforma din sănătate, schimbările din administrație și unul pentru pensiile speciale ale magistraților.

Corespondent ProTV: ”Se apelează la acest artificiu pentru ca în cazul în care, pentru un pachet, de exemplu cel care reglementează pensiile magistraților, am putea să vedem o decizie de neconstituționalitate din partea CCR. În acest fel se va evita o posibilă respingere a tuturor măsurilor. Metoda nu e nouă. A mai fost folosită în 2010 pe vremea când premier era Emil Boc. Atunci, Guvernul și-a asumat două proiecte de lege în aceeași zi”.

Cu șase asumări programate una după alta, apar semne de întrebare dacă este și legal. Constituția nu precizează numărul de proiecte de lege pentru care Guvernul își poate asuma răspunderea într-o singură zi.

Pensiile magistraților, plafonate la 70% din ultimul venit încasat

Bogdan Dima, expert în drept constituțional: ”Se pune în aplicare un soi de calcul tactic. Din punct de vedere formal, Guvernul respectă jurisprudența Curții Constituționale. Pe de altă parte, bate la ochi că totuși dacă folosești în aceeași zi, în ședințe diferite, astfel încât Guvernul să-și angajeze răspunderea în fiecare ședință pentru câte un proiect. Într-adevăr, Constituția nu prevede o limită în acest sens, dar limita poate să rezulte cumva din interpretarea cu bună-credință a caracterului excepțional a acestei instituții care este angajarea răspunderii”.

Partidele din coaliție au luat o decizie și pentru legea pensionării magistraților. Pensiile magistraților vor fi plafonate la 70% din ultimul venit net încasat, iar perioada de tranzit către vârsta de pensionare de 65 de ani rămâne la 10 ani.

Guvernul a decis să separe reforma autorităților de reglementare ANCOM, ASF și ANRE de cea a companiilor de stat. Deja a început procedura de alipire a companiei Romfilatelia cu Poșta Română.

Radu Miriuță, ministrul Economiei: ”Pentru interesul statului român este corect ca societățile statului să aibă un management profesionist. Niște oameni deștepți și cinstiți să poată decide despre resursele statului. Societățile statului care sunt într-o stare intermediară, adică în această situație de insolvență să n-ajungă în faliment”.

Este sigur și faptul că interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat nu va face parte din al doilea set de măsuri. Decizia a fost amânată pentru finalul lunii septembrie.

Ce aduce Pachetul 2 de măsuri fiscale

Sunt schimbări pregătite și pentru administrația publică. Dintr-un total de 150.000 de posturi, 40.000 ar fi tăiate.

De exemplu, din Poliția Locală ar urma să fie desființate 4.000 de locuri de muncă.

A fost publicat și pachetul cu măsuri fiscale, unul consistent, care aduce:

- eșalonări la plata datoriilor

- pentru ANAF cu reguli mai aspre

- creșterea contribuțiilor la sănătate plătite de cei care au venituri din activități independente

- restricții pentru patronii care au dus firmele în insolvență, găsiți cu nereguli

- o taxă de 25 de lei pusă pe coletele comandate din afara Uniunii Europene, de exemplu din China și Turcia, indiferent de valoare

- inspectorii ANAF de la Antifraudă vor purta aparate audio-video portabile, purtate pe corp, așa cum au în echipament polițiștii operativi

- taxa poluare.

Vineri, guvernul ar urma să adopte aceste decizii în ședință extraordinară, după ce va avea loc o nouă rundă de consultări cu sindicatele și patronatele. Iar luni, Executivul este gata să-și asume răspunderea în Parlament.

