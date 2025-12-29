Trump a spus cum vrea Putin să ajute la reconstrucția Ucrainei. „Sună puțin ciudat, dar a fost foarte generos”. Ce ar oferi

Donald Trump spune că discuțiile de ieri cu Volodimir Zelenski - pe marginea planului de pace - au dus la „progrese considerabile”. Cei doi s-au întâlnit la reședința din Florida a președintelui american.

Sunt însă în continuare diferenţe de opinie legate de viitorul statut al regiunii Donbas și al centralei nucleare de la Zaporojie, spune liderul de la Casa Albă. Chiar și așa, rămâne optimist: crede că războiul s-ar putea încheia în câteva săptămâni.

De cealaltă parte, președintele Ucrainei insistă că, în acest context, garanțiile de securitate reprezintă cheia unei păci durabile.

Volodimir Zelenski a menționat și posibilitatea unei întâlniri la Washington, în ianuarie, cu liderii europeni.

Volodimir Zelenski a ajuns în Florida cu puțin înainte de ora locală 10 dimineața. Trei ceasuri mai târziu, cu un scurt decalaj al programului, liderul ucrainean era întâmpinat de Donald Trump la reședința sa de la Mar-a-Lago.

Reporter: Domnule președinte, credeți că de această dată Putin e serios în ceea ce privește pacea?

Trump: Da, cred că este. Amândoi sunt.

Reporter: Care este mesajul dvs. pentru Putin?

Trump: Trebuie să facă o înțelegere. Mor prea mulți oameni. Acest domn a muncit foarte mult și este foarte curajos și poporul lui este foarte curajos.

Reporter: Aveți un termen-limită?

Trump: Nu avem un termen-limită. Termenul meu limită este să închei războiul. Cred că negocierile sunt într-o fază finală.

După un scurt dialog cu jurnaliștii, cei doi președinți și echipele lor s-au retras în camera de discuții. Presa a avut acces în sală doar pentru puțin timp.

În spatele ușilor închise, cele două delegații au dezbătut planul de pace aproape trei ore, timp în care au vorbit la telefon și cu unii lideri europeni. Au urmat concluziile.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Planul de pace în 20 de puncte a fost agreat în proporție de 90 la sută. Garanțiile de securitate dintre SUA și Ucraina sunt agreate în proporție de 100%. Garanțiile de securitate între SUA, Europa și Ucraina sunt aproape agreate. Dimensiunea militară este 100% agreată. Am convenit că garanțiile de securitate reprezintă piatra de temelie pentru realizarea unei păci durabile, iar echipele noastre vor continua să lucreze la toate aspectele”.

Donald Trump, președintele SUA: „Pot spune că au fost agreate 95% (dintre punctele planului de pace), dar nu îmi place să vorbesc în procente. Sunt de părere că lucrurile merg spre bine. Există una sau două probleme foarte spinoase, foarte complicate”.

Prima este cererea lui Vladimir Putin ca Ucraina să cedeze regiunea Donbas. A doua problemă este viitorul celei mai mari centrale nucleare din Europa, de la Zaporojie, aflată în prezent sub ocupație rusă.

Volodimir Zelenski: „Putem organiza un referendum cu privire la orice aspect al acestui plan. Desigur, societatea noastră trebuie să aleagă, iar ucrainenii sunt cei care trebuie să voteze, pentru că este pământul lor, nu al unei singure persoane. Este pământul naţiunii noastre, de multe generaţii”.

Întrebat de un reporter dacă Rusia va ajuta la reconstrucția Ucrainei, liderul american a dat un răspuns surprinzător.

Donald Trump: „Vor ajuta. Rusia vrea să vadă Ucraina reușind. Știu că sună puțin ciudat, dar i-am explicat președintelui Zelenski că președintele Putin a fost foarte generos în dorința lui de a vedea succesul Ucrainei, inclusiv prin furnizarea de energie, electricitate și alte lucruri la prețuri foarte mici”.

