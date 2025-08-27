Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea

Liderii partidelor din coaliție s-au întâlnit la sediul Guvernului, pentru modificări ale pachetului 2 de măsuri fiscale. A fost o nouă seară de discuții intense între partenerii de guvernare.

Partidele de coaliție au mai decis și că valoarea capitalului social pentru înființarea unui SRL se schimbă. Cât despre reducerea posturilor din primării și consilii județene, aceasta se va face pe baza datelor de la INS.

La Palatul Victoria a fost, pentru scurt timp, și președintele Nicușor Dan. Pe lângă reforma pensiilor speciale, coaliția a discutat și reforma companiilor de stat, care prevede, printre altele, reducerea membrilor din Consiliile de Administrație la trei și scăderea indemnizațiilor pe care le primesc. Vor mai fi cinci membri doar în cazuri speciale.

Au fost agreate și modificările din Sănătate: șefii de secție din spitale vor fi aleși prin concurs.

Alexandru Rogobete: „Consider necesar ca aceste poziții să fie ocupate de cadrele universitare, însă, în urma unui concurs transparent, bazat pe criterii de evaluare și de performanță, discutăm despre introducerea unor criterii de performanță și evaluare anuale pentru această poziție.”

PSD, PNL, USR și UDMR au dat undă verde și pentru taxa de 25 de lei pentru coletele cu valoare declarată de sub 150 euro venite din afara UE, majoritatea din China.

Noi praguri pentru capitalul social

Deși ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunțase creșterea capitalului social minim pentru cei care vor să-și deschidă un SRL de la 1 leu la 8.000 de lei, măsura s-a schimbat. Astfel, se introduc trei praguri pentru capitalul social: 500 de lei, 5.000 de lei și 90.000 de lei.

Iar plafonul maxim pentru plata CASS de către cei care obțin venituri din activități independente a fost și el modificat. Dacă inițial propunerea era de 90 de salarii minime brute pe an, în final a scăzut la 72, dar tot mai mare față de plafonul din prezent.

La capitolul administrație locală, partidele au decis ca restructurările din primării și consilii județene să se facă potrivit ponderei populației, care reiese din datele Institutului Național de Statistică și nu din cele de la Recensământ.

Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD: „Varianta legată de recensământ înseamnă un număr al populației României care a fost făcut în mijlocul pandemiei. S-a făcut cumva pe repede înainte, în timp ce populația care se comunică la începutul fiecărui an de către Institutul Național de Statistică este actualizată și ia în calcul și migrația”.

Taxe pe criptomonede

Tot PSD aduce în discuție taxarea profiturilor din criptomonede cu 16%, limitarea deducerii TVA de către firme doar pentru anumite produse și servicii, dar și suprataxarea marilor averi de peste 500 de mii de euro, impozit care acum este de 0,3% și care ar putea crește la 0,9%.

USR insistă pentru reforma din companiile de stat. Institutul Levantului, de pildă, Academia de Științe Medicale sau Institutul pentru Drepturile Omului ar putea fi desființate.

Radu Miruță, ministrul Economiei: „Ce s-a agreat la coaliție este ca miniștrii să-și facă bucata asta internă cât pot, dacă există posibilitatea de a mapa spre comasare entități din ministere diferite să discute miniștrii între ei și abia ulterior să se ajungă la o decizie în coaliție, dacă nu există consens”.

Guvernul Bolojan își asumă răspunderea în Parlament pentru pachetul doi

S-a decis și calendarul pachetului doi de măsuri fiscale. Acesta ar urma să fie discutat într-o ședință de Guvern vineri sau sâmbătă, pentru ca săptămâna viitoare, luni dimineață, partidele să depună amendamente, iar seara, Guvernul Bolojan să-și asume răspunderea în fața Parlamentului.

Reporter Știrile ProTV: „A doua ședință a coaliției de guvernare din această săptămână a fost întreruptă neașteptat de președintele Nicușor Dan. Șeful statului i-a chemat din sala de ședințe pe premierul Ilie Bolojan, dar și pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pentru o discuție privată, despre care încă nu știm nimic, dar putem intui având în vedere protestele anunțate de instanțe și parchete”.

