Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea

Stiri Politice
27-08-2025 | 08:23
×
Codul embed a fost copiat

Liderii partidelor din coaliție s-au întâlnit la sediul Guvernului, pentru modificări ale pachetului 2 de măsuri fiscale. A fost o nouă seară de discuții intense între partenerii de guvernare.

autor
Constantin Toma,  Liliana Curea

Partidele de coaliție au mai decis și că valoarea capitalului social pentru înființarea unui SRL se schimbă. Cât despre reducerea posturilor din primării și consilii județene, aceasta se va face pe baza datelor de la INS.

La Palatul Victoria a fost, pentru scurt timp, și președintele Nicușor Dan. Pe lângă reforma pensiilor speciale, coaliția a discutat și reforma companiilor de stat, care prevede, printre altele, reducerea membrilor din Consiliile de Administrație la trei și scăderea indemnizațiilor pe care le primesc. Vor mai fi cinci membri doar în cazuri speciale.

Au fost agreate și modificările din Sănătate: șefii de secție din spitale vor fi aleși prin concurs.

Alexandru Rogobete: „Consider necesar ca aceste poziții să fie ocupate de cadrele universitare, însă, în urma unui concurs transparent, bazat pe criterii de evaluare și de performanță, discutăm despre introducerea unor criterii de performanță și evaluare anuale pentru această poziție.”

Citește și
Cseke Attila
Ministrul Dezvoltării confirmă că există un acord în coaliţie legat de promovarea pachetului 2 de măsuri pe diverse paliere

PSD, PNL, USR și UDMR au dat undă verde și pentru taxa de 25 de lei pentru coletele cu valoare declarată de sub 150 euro venite din afara UE, majoritatea din China.

Noi praguri pentru capitalul social

Deși ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunțase creșterea capitalului social minim pentru cei care vor să-și deschidă un SRL de la 1 leu la 8.000 de lei, măsura s-a schimbat. Astfel, se introduc trei praguri pentru capitalul social: 500 de lei, 5.000 de lei și 90.000 de lei.

Iar plafonul maxim pentru plata CASS de către cei care obțin venituri din activități independente a fost și el modificat. Dacă inițial propunerea era de 90 de salarii minime brute pe an, în final a scăzut la 72, dar tot mai mare față de plafonul din prezent.

La capitolul administrație locală, partidele au decis ca restructurările din primării și consilii județene să se facă potrivit ponderei populației, care reiese din datele Institutului Național de Statistică și nu din cele de la Recensământ.

Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD: „Varianta legată de recensământ înseamnă un număr al populației României care a fost făcut în mijlocul pandemiei. S-a făcut cumva pe repede înainte, în timp ce populația care se comunică la începutul fiecărui an de către Institutul Național de Statistică este actualizată și ia în calcul și migrația”.

Taxe pe criptomonede

Tot PSD aduce în discuție taxarea profiturilor din criptomonede cu 16%, limitarea deducerii TVA de către firme doar pentru anumite produse și servicii, dar și suprataxarea marilor averi de peste 500 de mii de euro, impozit care acum este de 0,3% și care ar putea crește la 0,9%.

USR insistă pentru reforma din companiile de stat. Institutul Levantului, de pildă, Academia de Științe Medicale sau Institutul pentru Drepturile Omului ar putea fi desființate.

Radu Miruță, ministrul Economiei: „Ce s-a agreat la coaliție este ca miniștrii să-și facă bucata asta internă cât pot, dacă există posibilitatea de a mapa spre comasare entități din ministere diferite să discute miniștrii între ei și abia ulterior să se ajungă la o decizie în coaliție, dacă nu există consens”.

Guvernul Bolojan își asumă răspunderea în Parlament pentru pachetul doi

S-a decis și calendarul pachetului doi de măsuri fiscale. Acesta ar urma să fie discutat într-o ședință de Guvern vineri sau sâmbătă, pentru ca săptămâna viitoare, luni dimineață, partidele să depună amendamente, iar seara, Guvernul Bolojan să-și asume răspunderea în fața Parlamentului.

Reporter Știrile ProTV: „A doua ședință a coaliției de guvernare din această săptămână a fost întreruptă neașteptat de președintele Nicușor Dan. Șeful statului i-a chemat din sala de ședințe pe premierul Ilie Bolojan, dar și pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pentru o discuție privată, despre care încă nu știm nimic, dar putem intui având în vedere protestele anunțate de instanțe și parchete”.

Sursa: Pro TV

Etichete: nicusor dan, sorin grindeanu, coalitie, masuri fiscale, ilie bolojan,

Dată publicare: 27-08-2025 07:58

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: „Mă omora”
VIDEO EXCLUSIV | Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: „Mă omora”
Citește și...
Moșteanu: Partidele din coaliție au agreat 99% din Pachetul 2 de măsuri. Vineri seara va fi aprobat în Guvern
Stiri Politice
Moșteanu: Partidele din coaliție au agreat 99% din Pachetul 2 de măsuri. Vineri seara va fi aprobat în Guvern

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, afirmă că partidele din coaliţia de guvernare au agreat 99% din Pachetul 2 de măsuri fiscal bugetare, el opinând că, vineri după-amiază, pachetul va fi adoptat de Guvern.

Ministrul Dezvoltării confirmă că există un acord în coaliţie legat de promovarea pachetului 2 de măsuri pe diverse paliere
Stiri Politice
Ministrul Dezvoltării confirmă că există un acord în coaliţie legat de promovarea pachetului 2 de măsuri pe diverse paliere

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunţă că în coaliţia de guvernare s-a ajuns la un acord cu privire la pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, printre aspectele asupra cărora s-a agreat numărându-se şi cel privind administraţia publică.

Ciprian Ciucu, despre cum a fost prezentată vizita lui Nicușor Dan la Guvern: Scriu asumat. (...) E ca la Radio Erevan
Stiri Politice
Ciprian Ciucu, despre cum a fost prezentată vizita lui Nicușor Dan la Guvern: Scriu asumat. (...) E ca la Radio Erevan

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat marţi, despre discuţiile care au loc în coaliţie, în prezenţa preşedintelui Niculor Dan, că nu nu e niciun scandal.

Recomandări
Mediul de afaceri se revoltă după întâlnirea lui Nicușor Dan cu ambasadorii. Criticile aduse de antreprenori
Stiri Politice
Mediul de afaceri se revoltă după întâlnirea lui Nicușor Dan cu ambasadorii. Criticile aduse de antreprenori

Nicușor Dan le-a transmis ambasadorilor și consulilor că diplomații trebuie să ajute firmele românești să se dezvolte peste graniță, într-un efort de relansare a economiei, după măsurile de reducere a deficitului. Iar acest efort a lipsit până acum.

A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate
Stiri Justitie
A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate

Judecătorii instanţelor din ţară au decis să suspende, începând de miercuri, soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori
Stiri actuale
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori

După ce facturile la electricitate au venit duble sau chiar triple pentru unii români, Asociația Furnizorilor de Energie vine cu lămuriri. Canicula, sistarea subvenționării prețurilor și creșterea TVA au mărit facturile.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 August 2025

48:27

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 August 2025

01:48:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59