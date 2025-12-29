Trump, laude necontrolate pentru Netanyahu: „Bibi este un om puternic. Este un prim-ministru de război, un erou”

Președintele Trump l-a lăudat luni pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, negând zvonurile privind tensiunile dintre cei doi și promițând că va „distruge” Iranul dacă acesta va relua programul nuclear.

„Am auzit că Iranul încearcă să-și reconstruiască programul nuclear și, dacă este adevărat, va trebui să-l distrugem. Îl vom distruge. Îl vom distruge complet”, a declarat Trump în timp ce îl întâmpina pe Netanyahu la clubul său Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, conform New York Post.

„Dar sper că asta nu se va întâmpla. Am auzit că Iranul vrea să încheie un acord. Vor să încheie un acord mult mai inteligent. Știți, ar fi putut încheia un acord data trecută, înainte să le lansăm un atac masiv, dar au decis să nu o facă. Acum regretă că nu au încheiat acel acord” a mai spus Trump

Trump a declarat că cei doi vor discuta în principal cinci probleme importante, printre care punerea în aplicare a acordului de pace negociat de Trump în octombrie în Gaza și relațiile Israelului cu noul guvern sirian.

A doua fază a acordului de pace ar trebui să înceapă „cât mai repede posibil”, dar „trebuie să aibă loc dezarmarea Hamas”, a declarat Trump, pe fondul îngrijorării oficialilor americani cu privire la angajamentul lui Netanyahu de a menține acordul intact.

Gaza este o „zonă dificilă”, dar reconstrucția va începe „destul de curând”, a adăugat Trump, care a afirmat că „deja am început anumite lucruri”, cum ar fi salubrizarea.

Președintele SUA a declarat separat, în răspunsul dat unui reporter, că va susține atacurile aeriene israeliene dacă Iranul continuă să dezvolte tehnologia rachetelor balistice chiar și după atacurile aeriene israeliene și americane asupra instalațiilor nucleare din iunie.

Trump, despre relația cu Netanyahu

Trump a afirmat că relația sa cu Netanyahu este una puternică.

„Dacă vor continua cu rachetele? Da. Dacă sunt nucleare, repede. Bine? Unul va fi „da, absolut”, celălalt a fost „o vom face imediat”, a răspuns Trump.

Trump a lăudat conducerea lui Netanyahu în timpul unei conferințe de presă și a afirmat chiar că a obținut de la președintele israelian Isaac Herzog un acord de grațiere a premierului pentru a evita acuzațiile de corupție.

„Este un prim-ministru de război, un erou. Cum să nu-i acorzi grațierea? ... Am vorbit cu președintele și mi-a spus că este în curs de realizare”, a spus Trump.

„Relația a fost extraordinară. Și Bibi este un om puternic. Poate fi foarte dificil uneori, dar ai nevoie de un om puternic. Dacă ai avea un om slab, Israelul nu ar mai exista în acest moment”, a spus Trump.

„Israelul, cu majoritatea celorlalți lideri, nu ar exista astăzi. Nu ar exista, iar acum sunt mai puternici ca niciodată”

Trump a spus că relația sa cu Netanyahu era puternică.

„Nu cred că ar putea fi mai bună. Tocmai am câștigat împreună un război important”, a spus el.

