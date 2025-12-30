Un an al extremelor pe scena globală. Tragedii, conflicte și schimbări istorice au marcat anul 2025

Stiri actuale
30-12-2025 | 07:38
×
Codul embed a fost copiat

Anul ce stă să se încheie a fost plin de evenimente și răsturnări de situație, pe scena internațională. A fost ales un nou Papă, o figură binecunoscută s-a întors la Casa Albă, incendii și inundații au lăsat urme nedorite în orașe celebre.

autor
Știrile PRO TV

Din păcate, și în 2025, atacurile armate au făcut victime. Să vedem câteva dintre subiectele care au ținut omenirea cu sufletul la gură.

Dezastre în Statele Unite

Așa au fost primele ore ale anului 2025, în New Orleans. Petrecerea de Revelion s-a transformat într-un coșmar. Sunetul sirenelor și focurile de armă au pus capăt bucuriei, după ce un atac terorist a paralizat centrul orașului american. Un individ, adept al grupării ISIS, a intrat cu mașina în mulțime și a deschis apoi focul. A ucis cel puțin 15 oameni și a rănit câteva zeci.

La doar câteva zile distanță, flăcările au cuprins orașul Los Angeles. Incendii nemiloase au mistuit mii de locuințe.

Femeie:Am venit să vedem ce a mai rămas, dar totul a fost mistuit.”

Citește și
ilikeit ronaldo
Clipul cu Trump și Ronaldo „jucând fotbal” în Biroul Oval, analizat la iLikeIT. Când utilizarea AI devine o problemă

Durerea a lovit și statul Texas. Acolo, inundații catastrofale au curmat peste 130 de vieți.

Guvernator:Vă rog să vă rugați pentru comunitatea noastră.”

Nici capitala Washington DC nu a fost ocolită de o tragedie. Un avion de pasageri s-a ciocnit cu un elicopter militar, provocând cel mai grav accident aviatic din Statele Unite din ultimii aproape 20 de ani.

Donald Trump și-a început un nou mandat și au început tensiunile la Biroul Oval

Donald Trump:Eu, Donald John Trump, jur solemn.”

Pe scena politică, Donald Trump a depus din nou jurământul și s-a întors la Casa Albă. Măsurile dure — reduceri bugetare, taxe vamale și acțiuni stricte împotriva imigrației — au aprins spiritele. Trupele Gărzii Naționale au fost trimise în mai multe orașe, iar confruntările cu protestatarii nu au întârziat să apară.

Tensiunile au ajuns până în Biroul Oval.

Trump: „Încercăm să rezolvăm o problemă. Nu ne spune nouă ce vom simți.”

Zelenski:Nu spun asta. Doar încercam să răspund la întrebare.”

Trump:Pentru că nu sunteți în măsură să dictați. Să ții minte asta, nu ești în situația de a dicta ceea ce vom simți.”

Câteva luni mai târziu, Vladimir Putin a fost întâmpinat cu onoruri pe pământ american. Summitul din Alaska, urmărit de întreaga lume, nu a reușit să aducă pacea mult așteptată între Rusia și Ucraina, iar negocierile continuă.

În schimb, la doi ani de la atacul grupării Hamas asupra Israelului, a fost încheiat un acord de încetare a focului. Ultimii ostatici israelieni în viață au fost eliberați, în schimbul prizonierilor palestinieni.

Dar continentul american era zguduit, în toamnă, de o altă tragedie.

Moartea lui Charlie Kirk

Charlie Kirk, un activist conservator, susținător înfocat al președintelui Trump, a fost împușcat mortal, în cursul unei adunări la o universitate din Utah.

Cazul a fost intens mediatizat, iar emisiunea de satiră a lui Jimmy Kimmel a fost scoasă temporar de pe post, în urma unor comentarii făcute de prezentatorul show-ului despre asasinarea lui Charlie Kirk.

Suspendarea emisiunii a declanșat apeluri la mobilizare pentru apărarea dreptului la liberă exprimare în Statele Unite. În fiecare zi au avut loc proteste, iar peste 400 de vedete de la Hollywood au semnat o scrisoare deschisă, în sprijinul lui Kimmel.

Papa Francisc a murit, iar un nou Papă a fost ales

În aprilie, lumea întreagă a plâns moartea Papei Francisc. Fumul alb de la Vatican a anunțat însă un nou început: primul Papă american din istorie, Leon al XIV-lea, născut în Chicago, a ajuns în fruntea Bisericii Catolice.

Rămânem în Europa și trecem în revistă jaful comis la muzeul Luvru. Bijuterii ale coroanei franceze, evaluate la peste o sută de milioane de dolari, au dispărut fără urmă. La fața locului au fost găsite probe ADN, iar patru suspecți au fost acuzați de furt.

Patru artefacte din patrimoniul național al României, furate

Nu putem uita nici cele patru artefacte din patrimoniul național al României, care au fost furate de la Muzeul Drents din Țările de Jos. A fost vorba despre Coiful din aur de la Coțofenești și de trei brățări dacice. Obiectele nu au fost nici până acum găsite.

Nu a fost liniște nici în celălalt capăt al globului. La mijlocul lunii decembrie, Australia a fost zguduită de un atac armat pe celebra plajă Bondi, de lângă Sydney. Doi bărbați, tată și fiu, au tras în mulțimea strânsă la un eveniment de Hanuka. Potrivit anchetatorilor, atacul, soldat cu 16 morți, a fost motivat de ideologia grupării teroriste Stat Islamic.

Sursa: Pro TV

Etichete: evenimente, donald trump, vladimir putin, papa francisc, Volodomir Zelenski, biroul oval, 2025, coiful de aur, charlie kirk,

Dată publicare: 30-12-2025 07:38

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui
NEWS ALERT Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui
Citește și...
Întâlnire neașteptată între Trump și Zohran Mamdani. Noul primar al New York-ului, întrebat dacă președintele este „fascist”
Stiri externe
Întâlnire neașteptată între Trump și Zohran Mamdani. Noul primar al New York-ului, întrebat dacă președintele este „fascist”

Președintele american Donald Trump a promis vineri să-l „ajute” pe Zohran Mamdani să facă din New York un oraș „puternic și foarte sigur”, într-o întâlnire în Biroul Oval cu primarul socialist ales, relatează AFP.

Clipul cu Trump și Ronaldo „jucând fotbal” în Biroul Oval, analizat la iLikeIT. Când utilizarea AI devine o problemă
iLikeIT
Clipul cu Trump și Ronaldo „jucând fotbal” în Biroul Oval, analizat la iLikeIT. Când utilizarea AI devine o problemă

Un clip care circulă online îl înfățișează pe Ronaldo jucând fotbal cu Donald Trump în Biroul Oval, dar imaginile au fost generate cu inteligența artificială. Cum s-a ajuns aici, ne explică Marian Andrei.

Donald Trump, conflict în Biroul Oval cu un reporter: „Una dintre cele mai proaste televiziuni din mass-media”
Stiri externe
Donald Trump, conflict în Biroul Oval cu un reporter: „Una dintre cele mai proaste televiziuni din mass-media”

Miliardarii Elon Musk și Jeff Bezos, sau fotbalistul Cristiano Ronaldo, au fost printre invitații lui Donald Trump la un fastuos dineu de stat, la Casa Albă.

Recomandări
Previziuni economice pentru 2026. Economia crește încet, dar sigur. România poate bifa un record de fonduri europene atrase
Stiri Economice
Previziuni economice pentru 2026. Economia crește încet, dar sigur. România poate bifa un record de fonduri europene atrase

Economia pornește anul într-un ritm temperat, iar managerii din toate domeniile rămân prudenți în primele luni. Cum costurile sunt tot mari, angajările au fost amânate pentru moment.  

În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”
Stiri Politice
În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”

Pentru a treia oară, Curtea Constituțională amână soluția pentru proiectul pensiilor magistraților, după ce patru judecători, toți propuși de PSD, nu s-au prezentat la ședință.  

Reacția lui Trump după ce Putin i-a spus că Ucraina i-a atacat reședința cu drone
Stiri externe
Reacția lui Trump după ce Putin i-a spus că Ucraina i-a atacat reședința cu drone

Preşedintele american Donald Trump se declară luni ”foarte furios” din cauza unui presupus atac al Ucrainei vizând reşedinţa preşedintelui rus Vladimir Putin, despre care a spus că ”nu-i place”, relatează AFP.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Decembrie 2025

54:33

Alt Text!
La Măruță
29 Decembrie 2025

01:30:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28