Un an al extremelor pe scena globală. Tragedii, conflicte și schimbări istorice au marcat anul 2025

Anul ce stă să se încheie a fost plin de evenimente și răsturnări de situație, pe scena internațională. A fost ales un nou Papă, o figură binecunoscută s-a întors la Casa Albă, incendii și inundații au lăsat urme nedorite în orașe celebre.

Din păcate, și în 2025, atacurile armate au făcut victime. Să vedem câteva dintre subiectele care au ținut omenirea cu sufletul la gură.

Dezastre în Statele Unite

Așa au fost primele ore ale anului 2025, în New Orleans. Petrecerea de Revelion s-a transformat într-un coșmar. Sunetul sirenelor și focurile de armă au pus capăt bucuriei, după ce un atac terorist a paralizat centrul orașului american. Un individ, adept al grupării ISIS, a intrat cu mașina în mulțime și a deschis apoi focul. A ucis cel puțin 15 oameni și a rănit câteva zeci.

La doar câteva zile distanță, flăcările au cuprins orașul Los Angeles. Incendii nemiloase au mistuit mii de locuințe.

Femeie: „Am venit să vedem ce a mai rămas, dar totul a fost mistuit.”

Durerea a lovit și statul Texas. Acolo, inundații catastrofale au curmat peste 130 de vieți.

Guvernator: „Vă rog să vă rugați pentru comunitatea noastră.”

Nici capitala Washington DC nu a fost ocolită de o tragedie. Un avion de pasageri s-a ciocnit cu un elicopter militar, provocând cel mai grav accident aviatic din Statele Unite din ultimii aproape 20 de ani.

Donald Trump și-a început un nou mandat și au început tensiunile la Biroul Oval

Donald Trump: „Eu, Donald John Trump, jur solemn.”

Pe scena politică, Donald Trump a depus din nou jurământul și s-a întors la Casa Albă. Măsurile dure — reduceri bugetare, taxe vamale și acțiuni stricte împotriva imigrației — au aprins spiritele. Trupele Gărzii Naționale au fost trimise în mai multe orașe, iar confruntările cu protestatarii nu au întârziat să apară.

Tensiunile au ajuns până în Biroul Oval.

Trump: „Încercăm să rezolvăm o problemă. Nu ne spune nouă ce vom simți.”

Zelenski: „Nu spun asta. Doar încercam să răspund la întrebare.”

Trump: „Pentru că nu sunteți în măsură să dictați. Să ții minte asta, nu ești în situația de a dicta ceea ce vom simți.”

Câteva luni mai târziu, Vladimir Putin a fost întâmpinat cu onoruri pe pământ american. Summitul din Alaska, urmărit de întreaga lume, nu a reușit să aducă pacea mult așteptată între Rusia și Ucraina, iar negocierile continuă.

În schimb, la doi ani de la atacul grupării Hamas asupra Israelului, a fost încheiat un acord de încetare a focului. Ultimii ostatici israelieni în viață au fost eliberați, în schimbul prizonierilor palestinieni.

Dar continentul american era zguduit, în toamnă, de o altă tragedie.

Moartea lui Charlie Kirk

Charlie Kirk, un activist conservator, susținător înfocat al președintelui Trump, a fost împușcat mortal, în cursul unei adunări la o universitate din Utah.

Cazul a fost intens mediatizat, iar emisiunea de satiră a lui Jimmy Kimmel a fost scoasă temporar de pe post, în urma unor comentarii făcute de prezentatorul show-ului despre asasinarea lui Charlie Kirk.

Suspendarea emisiunii a declanșat apeluri la mobilizare pentru apărarea dreptului la liberă exprimare în Statele Unite. În fiecare zi au avut loc proteste, iar peste 400 de vedete de la Hollywood au semnat o scrisoare deschisă, în sprijinul lui Kimmel.

Papa Francisc a murit, iar un nou Papă a fost ales

În aprilie, lumea întreagă a plâns moartea Papei Francisc. Fumul alb de la Vatican a anunțat însă un nou început: primul Papă american din istorie, Leon al XIV-lea, născut în Chicago, a ajuns în fruntea Bisericii Catolice.

Rămânem în Europa și trecem în revistă jaful comis la muzeul Luvru. Bijuterii ale coroanei franceze, evaluate la peste o sută de milioane de dolari, au dispărut fără urmă. La fața locului au fost găsite probe ADN, iar patru suspecți au fost acuzați de furt.

Patru artefacte din patrimoniul național al României, furate

Nu putem uita nici cele patru artefacte din patrimoniul național al României, care au fost furate de la Muzeul Drents din Țările de Jos. A fost vorba despre Coiful din aur de la Coțofenești și de trei brățări dacice. Obiectele nu au fost nici până acum găsite.

Nu a fost liniște nici în celălalt capăt al globului. La mijlocul lunii decembrie, Australia a fost zguduită de un atac armat pe celebra plajă Bondi, de lângă Sydney. Doi bărbați, tată și fiu, au tras în mulțimea strânsă la un eveniment de Hanuka. Potrivit anchetatorilor, atacul, soldat cu 16 morți, a fost motivat de ideologia grupării teroriste Stat Islamic.

