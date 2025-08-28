Coaliția, gata să prezinte în Parlament Pachetul 2. Bolojan promite că Pachetul 3 va fi prezentat în septembrie

Premierul Ilie Bolojan a explicat că la jumătatea lunii septembrie va prezenta unele părți ale celui de-al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare.

„În perioada următoare, trebuie să mai adoptăm şi alte legi, unele sunt de corectare de nedreptăţi, altele de reduceri de cheltuieli, altele de a veni cu proiecte de dezvoltare, în aşa fel încât să creăm condiţii de relansare economică. Dar, după ce adoptăm acest pachet, după ce facem o nouă analiză a situaţiei noastre, vom anunţa la jumătatea lunii septembrie aceste lucruri”, a declarat Ilie Bolojan în legătură cu cel de-al treilea pachet pe care îl are în vedere Guvernul.

Şeful Executivului a precizat că toate măsurile de stimulare înseamnă, în acest moment, aspecte care ţin de predictibilitate.

Ilie Bolojan vrea regândirea programului Rabla

„Să nu facem rău, pentru că aspecte care ţin de ajutoare de stat sau de forme de sprijin de genul acesta trebuie să le luăm într-o manieră bine gândită”, a adăugat premierul.

În acest sens, el s-a referit la programul Rabla.

„Ani de zile am pompat sume destul de mari în sistemele de vouchere de tip Rabla. Dar gândiţi-vă că pompând foarte mult în aceste sisteme pentru maşini care nu se fabricau în România deloc, noi, practic, ne-am agravat şi mai mult deficitele de balanţă comercială şi dacă, într-adevăr, dorim să susţinem înlocuirea parcului auto vechi, am respectat toţi indicatorii pe tema asta, şi indirect să ne susţinem industria românească, înseamnă că ar trebui să dimensionăm aceste vouchere pe tipuri de maşini care se regăsesc în producţia din România”, a adăugat premierul.

Prim-ministrul a spus că, „nemaiavând atâţia bani”, s-au redus fondurile pentru această componentă, dar a fost lăsată cu "un centru de greutate pentru ceea ce se produce în România".

„Este o formulă de a sprijini industria românească. Altfel, nu facem decât să încurajăm importurile şi să contribuim şi mai mult, aşa cum v-am spus, la aceste deficite care ne creează mari probleme. (...) Orice fel de susţinere pentru companii care sunt în România înseamnă sprijin pentru economie. Orice fel de susţinere pentru companii care aduc tehnologii noi în România înseamnă sprijin în anii următori pentru dezvoltare. Orice politici de a susţine dezvoltări de capacităţi energetice în România reprezintă un sprijin indirect pentru toate domeniile. Sunt nişte lucruri pe care le veţi vedea în perioada următoare”, a explicat premierul Ilie Bolojan.

Pachetul doi va fi prezentart în Parlament 

Liderii partidelor din coaliție au căzut de acord cu privire la măsurile ce vor fi luate în Pachetul 2. Printre altele, șefii secțiilor din spitale vor da concurs, iar valoarea capitalului social pentru înființarea unui SRL se schimbă. Iar reducerea posturilor din primării și consilii județene se va face pe baza datelor de la INS și nu pe cele de la recensământ.

Pe lângă reforma pensiilor speciale, coaliția a discutat și reforma companiilor de stat, care prevede, printre altele, reducerea membrilor din Consiliile de Administrație la trei și scăderea indemnizațiilor pe care le primesc. Vor mai fi cinci membri doar în cazuri speciale.

Au fost agreate și modificările din Sănătate: șefii de secție din spitale vor fi aleși prin concurs.

PSD, PNL, USR și UDMR au dat undă verde și pentru taxa de 25 de lei pentru coletele cu valoare declarată de sub 150 euro venite din afara UE, majoritatea din China.

Sursa: News.ro

