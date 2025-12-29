Europa îl respinge pe Trump. Are sprijin slab chiar și în tabăra populistă - sondaj

29-12-2025 | 07:54
Donald Trump
Donald Trump este nepopular în Europa, inclusiv în rândul alegătorilor partidelor populiste de dreapta, pe care administrația sa le vede drept aliați strategici, arată un nou sondaj Politico realizat în parteneriat cu institutul Public First.

Potrivit sondajului, realizat la începutul lunii decembrie pe un eșantion de peste 10.000 de respondenți din cinci țări, doar aproximativ o treime dintre susținătorii partidelor populiste de dreapta din Franța și Germania au o opinie favorabilă despre Donald Trump.

Sursa: spotmedia.ro

