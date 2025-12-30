Alertă de vreme rea în România. Viscolul a doborât copaci și stâlpi de electricitate, mii de oameni afectați. ”E dezastru!”

Mai multe zone din centrul țării se află sub cod galben de vreme rea, până marți seară. Vântul năprasnic a făcut pagube și luni. Pe unele șosele din nordul Moldovei, câțiva șoferi au derapat și au rămas blocați în zăpadă.

Rafalele violente au pus la pământ și mulți copaci, care au rupt fire de electricitate. Mii de persoane au fost afectate.

”Mașinile s-au oprit, nu mai înaintează, este viscol foarte mare, vizibilitatea este foarte scăzută!”.

Drumul European 85 era blocat. Viscolul se întețea și la un moment dat șoferii nu au mai putut să înainteze. Unii au derapat și au ieșit de pe șosea.

”Camion intrat în șanț. Intervenim a patra oară, la a patra mașină”.

Niște șoferi au ajuns cu mașinile pe contrasens și au blocat înaintarea utilajelor de deszăpezire.

”Zona aeroportului, blocată total. Nu se merge deloc”.

Și avioanele au aterizat cu dificultate la Suceava, dar și la Iași. Totuși, zborurile nu au fost afectate și niciun avion nu a fost redirecționat.

Brazi doborâți de vijelii peste case și mașini

Între Novaci și Rânca, nu s-a mai putut circula după ora 18.00. Zona a fost sub cod roșu de viscol, iar la altitudine mare, rafalele au depășit 120 de kilometri pe oră.

Turiștii care nu au apucat să plece până atunci din stațiune au coborât ajutați de utilaje. Și așa a fost greu. Abia se zărea la câțiva metri.

”Nu încercați să depășiți utilajul, nu face prostii, mergeți în coloană!”.

”E dezastru ce e sus, nu puteam merge cu 30/40 la oră”.

Abia dimineață s-a putut circula din nou. Rafale puternice au fost și în zona înaltă a județul Argeș.

Patru turiști au rămas blocați peste noapte la refugiul Călțun și doar dimineață salvamontiștii au putut porni spre ei. Bărbații au așteptat la adăpost mai bine de 16 ore, până au ajuns salvatorii.

Mai jos, în Dâmbovicioara, vântul a doborât 13 brazi - unul a avariat o mașină, alții au căzut peste case.

Mii de oameni au rămas fără apă și energie electrică

Au fost doborâți și stâlpi de electricitate. În județul Suceava, aproximativ 7.000 de oameni au rămas fără energie electrică.

Corespondent ProTV: ”Suntem în Horodnicul de Jos, aici unde vântul puternic a doborât rețeaua electrică. Și peste 500 de gospodării au rămas fără curent mai multe ore”.

În Iași, acoperișul unui bloc de lângă oraș a fost desprins de vijelie. Pagube au fost și în județul Prahova. Vântul a rupt cabluri sau copaci care la rândul lor au retezat firele de alimentare.

Din această cauză, în Câmpina, stația de tratare a apei de la Voila, stația de pompare Doftana și Bazinul Muscel nu au funcționat, așa că oamenii au rămas din nou fără apă, temporar.

Vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și zona Carpaților Meridionali și de Curbură rămân sub cod galben de vânt puternic.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













