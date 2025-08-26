Moșteanu: Partidele din coaliție au agreat 99% din Pachetul 2 de măsuri. Vineri seara va fi aprobat în Guvern

Stiri Politice
26-08-2025 | 22:34
guvern

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, afirmă că partidele din coaliţia de guvernare au agreat 99% din Pachetul 2 de măsuri fiscal bugetare, el opinând că, vineri după-amiază, pachetul va fi adoptat de Guvern.

autor
Cristian Anton

”Corecţia acestui deficit nu se poate întâmpla peste noapte, există o inerţie a unor cheltuieli ale statului şi aici mai avem de lucrat”, susţine Ionuț Moșteanu.

”Am ajuns la o variantă agreată într-un procent de 99%, aş spune, de către toate partidele din coaliţie, pentru acest pachet 2 şi aşteptăm ca la finalul săptămânii, deci mâine şi poimâine va fi consolidat, din proiectele care au fost puse în transparenţă şi care au fost discutate în coaliţie, va fi consolidat un singur proiect care apoi îşi va lua toate avizele şi vineri după amiază, seara, probabil, vom avea o şedinţă de Guvern în care vom aproba acest pachet”, a afirmat Moşteanu, marţi seară.

”Pe fiscalitate mai sunt două-trei lucruri”

El a subliniat că ”pe fiscalitate mai sunt două-trei lucruri” care mai sunt de discutat, subliniind că, nefiind titular la ministerele care au legătură directă cu aceste măsuri, nu le va comenta.

”E important că facem paşii aceştia, că premierul Bolojan e foarte hotărât să echilibreze fiscal-bugetar România, pentru că nu arăta prea bine şi încă nu arată prea bine, nu e rezolvată problema, am intrat în anul ăsta cu un deficit enorm şi corecţia acestui deficit nu se poate întâmpla peste noapte, există o inerţie a unor cheltuieli ale statului şi aici mai avem de lucrat”, a adăugat Ionuţ Moşteanu.

Citește și
Sedinta a Guvernului Bolojan
Răsturnare de situație. Surse: Una dintre cele mai importante prevederi din Pachetul 2 de măsuri a fost scoasă pe furiș
Surse: Președintele Nicușor Dan a discutat cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, care aveau o ședință a coaliției de guvernare

Sursa: News.ro

Etichete: guvern, masuri, coalitie, acord, aprobare,

Dată publicare: 26-08-2025 22:34

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: „Mă omora”
VIDEO EXCLUSIV | Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: „Mă omora”
Citește și...
Ministrul Dezvoltării confirmă că există un acord în coaliţie legat de promovarea pachetului 2 de măsuri pe diverse paliere
Stiri Politice
Ministrul Dezvoltării confirmă că există un acord în coaliţie legat de promovarea pachetului 2 de măsuri pe diverse paliere

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunţă că în coaliţia de guvernare s-a ajuns la un acord cu privire la pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, printre aspectele asupra cărora s-a agreat numărându-se şi cel privind administraţia publică.

Răsturnare de situație. Surse: Una dintre cele mai importante prevederi din Pachetul 2 de măsuri a fost scoasă pe furiș
Stiri Politice
Răsturnare de situație. Surse: Una dintre cele mai importante prevederi din Pachetul 2 de măsuri a fost scoasă pe furiș

Prevederea privind interzicerea cumulului pensie-salariu la stat a fost scoasă din Pachetul II de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului, în urma discuţiilor din coaliţie, afirmă surse politice citate de News.ro.

PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei
Stiri Politice
PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei

La aproape o lună de când a blocat Pachetul 2 de măsuri fiscale, PSD îngroapă parțial securea războiului și se întoarce la masa discuțiilor din coaliția de guvernare.  

Guvernul își asumă Pachetul 2 de reforme. Pensia magistraților scade de la 5.000 la aproape 3.200 de euro
Stiri Politice
Guvernul își asumă Pachetul 2 de reforme. Pensia magistraților scade de la 5.000 la aproape 3.200 de euro

PNL a hotărât ca Guvernul să își asume răspunderea pe al doilea pachet de reforme, care include modificări în domeniul administrației publice locale, guvernanței corporative, fiscalității, sănătății și al pensiilor speciale.

Noi întârzieri pe pachetul II de măsuri pentru a salva bugetul. PSD nu mai vrea în ședinte cu PNL, AUR promite o moțiune nouă
Stiri Politice
Noi întârzieri pe pachetul II de măsuri pentru a salva bugetul. PSD nu mai vrea în ședinte cu PNL, AUR promite o moțiune nouă

Liberalii vor ca Guvernul să își angajeze răspunderea în Parlament pentru pachetul doi de măsuri menite să reducă deficitul bugetar.  

Recomandări
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori
Stiri actuale
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori

După ce facturile la electricitate au venit duble sau chiar triple pentru unii români, Asociația Furnizorilor de Energie vine cu lămuriri. Canicula, sistarea subvenționării prețurilor și creșterea TVA au mărit facturile.

Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”
Stiri Justitie
Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că nu trebuie să se ajungă la un război între puterile statului, după ce judecătorii și procurorii au început să anunțe suspendarea activității din cauza proiectului de reformă în justiție promovat de Guvern.

Romsilva are un nou șef. Averea interimarului Jean Vișan: 7 imobile și 11 conturi bancare | DOCUMENT
Stiri actuale
Romsilva are un nou șef. Averea interimarului Jean Vișan: 7 imobile și 11 conturi bancare | DOCUMENT

Procedura de selecţie pentru funcţia de director general interimar al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva s-a încheiat, Jean Vişan fiind ales de Consiliul de Administraţie pentru acest post, conform unui comunicat al Ministerului Mediului.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 August 2025

48:27

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 August 2025

01:48:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59