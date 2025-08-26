Ministrul Dezvoltării confirmă că există un acord în coaliţie legat de promovarea pachetului 2 de măsuri pe diverse paliere

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunţă că în coaliţia de guvernare s-a ajuns la un acord cu privire la pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, printre aspectele asupra cărora s-a agreat numărându-se şi cel privind administraţia publică.

”Pot să confirm că există un acord în coaliţie legat de promovarea pachetului 2 de măsuri pe diverse paliere, unul din paliere fiind partea de administraţie şi încă alte paliere care se vor regăsi în acest pachet. (...) Încercăm la nivel guvernamental, şi vom reuşi, să reglăm toate aceste proiecte într-un pachet legislativ, astfel încât undeva vineri, sâmbătă Guvernul să poată să aprobe acest proiect care îşi va urma cursul în Parlament”, a afirma Cseke Attila, marţi seară, la Antena 3.

El a subliniat că, dacă se depune sesizare privind constituţionalitatea ori se iniţiază o moţiune de cenzură, aceasta se dezbate, iar dacă nu se depune sesizare la CCR şi nici moţiune de cenzură se va considera adoptat pachetul legislativ şi va merge la promulgare, către şeful statului.

El a remarcat că oamenii sunt ”sensibili la măsurile luate”, dar a subliniat că este nevoie de solidaritate.

”Niciun Guvern, niciun prim-ministru şi niciun ministru nu îşi doreşte să anunţe chestiuni dureroase, dar în momente delicate există o sensibilitate mai ridicată a societăţii, ceea ce înseamnă că toate domeniile de activitate să participe la această solidaritate”, a susţinut ministrul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













