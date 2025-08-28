Pachetul 2 de măsuri fiscale spart în șase bucăți. Bolojan: Au șanse mai mari să treacă de CCR

Guvernul pregăteşte şase proiecte de acte normative asupra cărora îşi va angaja răspunderea în Parlament săptămâna viitoare, cel mai probabil luni. Premierul consideră că astfel au șanse mai mari să treacă de CCR.

Un proiect „desprins” din pachetul inițial se referă la măsurile privind autorităţile de reglementare, care a fost separat de proiectul referitor la guvernanţa corporativă, a explicat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, notează Agerpres.

Proiectele intră în procedură de avizare în ministere, urmând ca acest proces să se încheie tot joi.

Vineri, de la ora 10:00, proiectele urmează să intre în avizarea Consiliului Economic şi Social, iar conform planului vineri după-amiază ar urma să fie aprobate într-o şedinţă de Guvern, urmat de un briefing de presă, a mai precizat Dogioiu.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că s-a ajuns la un acord în coaliţie privind susţinerea Pachetului 2 de măsuri de redresare fiscal-bugetară care va cuprinde cinci proiecte privind reforma administraţiei publice locale, pensiile magistraţilor, măsuri fiscale, reforma în sănătate şi a companiilor de stat, menţionând că agenda este ca până la 1 octombrie aceste propuneri să intre în vigoare.

Pachetul doi, împărțit în șase proiecte de lege

„Am căzut de acord să susţinem proiecte pe cinci domenii importante: pe partea de administraţie publică locală, pe partea de sănătate, pe pensiile magistraţilor, ca un cap de pod pentru a rezolva şi celelalte aspecte care ţin de zona acestor pensii, pe componenta de firme, companii şi firme. Aceste domenii sunt, în momentul de faţă, rezultatul unui acord. Sunt destul de diferite şi e greu să cuplezi sănătatea cu administraţia, pensiile magistraţilor cu companiile de stat. Sunt lucruri şi vor fi cinci ordonanţe de urgenţă, e foarte posibil să avem acest pachet să spunem pe 5 proiecte”, a afirmat Bolojan miercuri seară.

Ulterior, unul dintre proiecte a fost împărțit în două, pachetul final pe care Guvernul își va asuma răspunderea urmând să conțină șase proiecte de lege.

Premierul a explicat că Guvernul a lucrat la pregătirea celor șase proiecte de lege și că crede că acestea respectă normele constituționale și deciziile anterioare ale CCR, inclusiv cele legate de pensiile speciale.

„În primul rând, încercăm să pregătim acest pachet cât mai bine posibil, ţinând cont de deciziile pe care Curtea Constituţională le-a emis în acest domeniu de-a lungul anilor – şi nu sunt puţine. Iar acest pachet se referă la ceea ce se întâmplă în viitor. Deci, el se referă la pensiile care vor intra în plată după data intrării în vigoare a acestui proiect de lege. Şi eu sper că respectând toate deciziile Curţii şi respectând legislaţia, argumentând cât mai bine, acest pachet are şanse mari să treacă de Curtea Constituţională”, a declarat Ilie Bolojan.

Principalele măsuri din Pachetul 2

Liderii partidelor din coaliție au căzut de acord cu privire la măsurile ce vor fi luate în Pachetul 2. Printre altele, șefii secțiilor din spitale vor da concurs, iar valoarea capitalului social pentru înființarea unui SRL se schimbă. Iar reducerea posturilor din primării și consilii județene se va face pe baza datelor de la INS și nu pe cele de la recensământ.

Pe lângă reforma pensiilor speciale, coaliția a discutat și reforma companiilor de stat, care prevede, printre altele, reducerea membrilor din Consiliile de Administrație la trei și scăderea indemnizațiilor pe care le primesc. Vor mai fi cinci membri doar în cazuri speciale.

Au fost agreate și modificările din Sănătate: șefii de secție din spitale vor fi aleși prin concurs.

PSD, PNL, USR și UDMR au dat undă verde și pentru taxa de 25 de lei pentru coletele cu valoare declarată de sub 150 euro venite din afara UE, majoritatea din China.

