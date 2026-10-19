Ioana Dogioiu a postat, luni, pe Facebook, cererea de revocare din funcţie, odată cu încetarea mandatului actualului guvern.

”A fost o onoare. Mulţumesc, domnule prim-ministru Ilie Bolojan!”, a scris purtătorul de cuvânt al Guvernului Bolojan pe Facebook.

Dogioiu a devenit purtător de cuvânt al Guvernului în iulie 2025, prin decizie a premierului Ilie Bolojan.

Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial în 7 iulie.

”Începând cu data de 7 iulie 2025, doamna Nadina-Ioana Dogioiu se numeşte în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, purtător de cuvânt al Guvernului”, arată decizia premierului Bolojan.

Liderul PNL Ilie Bolojan a anunţat sâmbătă, după ce PNL a decis să voteze Guvernul Luca Niculescu şi să treacă în opoziţie, că demnitarii PNL îşi vor depune demisiile la începutul acestei săptămâni.

"Ca efect al deciziei de a intra în opoziţie, demnitarii susţinuţi de PNL îşi vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii următoare şi nu vor mai ocupa posturile care sunt deţinute astăzi cu sprijinul Partidului Naţional Liberal", a afirmat Ilie Bolojan.