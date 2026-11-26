Bolojan anunță că primarul Sucevei va candida din partea PNL pentru un nou mandat în 2028, după suspendarea din PSD
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat joi că primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, suspendat din PSD, va candida din partea PNL în 2028 pentru un nou mandat. ”Am constatat că avem o viziune politică asemănătoare”, a spus Bolojan despre edil.
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”În baza discuţiilor administrative şi politice pe care le-am avut cu domnul primar Rîmbu, am constatat că avem aceeaşi viziune de dezvoltare a unui oraş, pe care atât eu, ca primar, cât şi dânsul o are. Am constatat că avem o viziune politică asemănătoare şi vreau să-i mulţumesc pentru că a acceptat ca în 2028 să candideze la Primăria Suceava din partea PNL”, a declarat Ilie Bolojan, aflat într-o vizită la organizaţia PNL Suceava, relatează News.ro.
Primarul Sucevei a mulţumit PNL pentru onoarea de perspectivă pe care i-a acordat-o.
”Mulţumesc Partidului Naţional Liberal pentru onoarea de perspectivă pe care mi-a acordat-o. Rămân în continuare dedicat proiectelor pentru Suceava şi, desigur, având un set de proiecte de mare perspectivă şi de dezvoltare a municipiului, desigur că ne trebuie mai mulţi ani, mai multe mandate”, a spus şi primarul.
”Vă promit că nu voi dezamăgi. Sunt în slujba Sucevei, am fost şi voi fi, pentru că acestui oraş îi datorez totul. Îi datorez formarea mea ca profesionist, formarea mea ca om, îi datorez copilăria copilului meu, studiile copilului meu”, a mai spus Rîmbu.
Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu a fost ales pe listele PSD la scrutinul din 2024.
Vasile Rîmbu a fost suspendat din PSD în acest an şi i-au fost retrase toate funcţiile politice.
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