”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate

Stiri Politice
19-11-2025 | 16:15
×
Codul embed a fost copiat

Premierul Ilie Bolojan a explicat într-un interviu acordat ȘtirileProTV.ro de ce este nevoie ca impozitele pe proprietate în România să fie majorate de la 1 ianuarie 2026.  

autor
Cristian Matei

Recent, proiectul de lege care mărește impozitele pe locuințe și mașini din 2026 a fost adoptat în Parlament.

Bolojan spune că primăriile trebuie să facă rost de bani mai mulți în perioada următoare, deoarece Guvernul nu va mai putea să ajute financiar administrațiile locale, așa cum făcea până acum, din cauza situației dificile în care se află bugetul de stat, provocat de deficitul record.

Nu mai avem acești bani, pentru că-i împrumutăm”, a explicat premierul. Iar Bolojan afirmă că administrațiile locale au nevoie de bani mai mulți ”ca să poată continua investițiile”.

Premierul Ilie Bolojan: ”Impozitele pe proprietate, așa cum s-a stabilit în pachetul doi, care a fost amânat și a fost închis în aceste zile în Parlament, vor crește de la 1 ianuarie. Și trebuie să explicăm de ce se întâmplă acest lucru. Gândiți-vă că în fiecare an, de la bugetul central al României s-au transferat către autoritățile locale sume foarte importante, miliarde de euro anual, pe diferite programe: drumuri, școli, spitale, anvelopări de clădiri, de blocuri și așa mai departe. Nu mai există capacitatea statului de a face aceste transferuri la nivelul la care s-a făcut până acuma. Nu mai avem acești bani, pentru că-i împrumutăm.

Citește și
parlament
Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare

Ca să poată continua investițiile în local, aceste impozite au fost crescute, în așa fel, încât, ele fiind încasate de autoritățile locale, sunt veniturile lor. Ceea ce trebuie să facă ei este să nu le ducă la cheltuieli de personal, să nu le risipească, ci să asigure cofinanțare a acestor investiții. Pentru că Guvernul, indiferent cine va fi premierul României și ce partide vor fi în guvernare, nu mai are capacitatea financiară în anii următori să transfere sume la nivelul la care l-a transferat până acum.

”Nu este normal (...) să stai cu mâna întinsă la Guvern, să-ți dea bani pentru că tu nu ți-ai făcut treaba”

Tot premierul dezminte informațiile potrivit cărora banii adunați din majorarea impozitelor vor ajunge la bugetul central.

Diana Enache: Dar primarii spun deja că o parte mare din bani va ajunge la bugetul central.

Premierul Ilie Bolojan: ”Nu. Am explicat. Banii nu vor ajunge la bugetul central. Banii sunt venituri la autoritățile locale, dar din alte taxe pe care Guvernul le transfera către autoritățile locale nu vom mai putea transfera cât s-a transferat până acum. Și ei vor trebui deci să-și întregească bugetele din încasarea acestor taxe. Și trebuie să facă acest lucru, pentru că: ce nu este normal, nu este normal ca în multe localități astăzi să ai un grad de încasare a impozitelor locale de 50, 60, 70% și în același timp să stai cu mâna întinsă la Guvern, să-ți dea bani pentru că tu nu ți-ai făcut treaba. Iar Guvernul, dacă ar avea acești bani în visterie, n-ar fi o problemă. Dar Guvernul României îi împrumută de pe piețele internaționale.”

Interviul integral cu premierul Ilie Bolojan poate fi urmărit AICI:

Bolojan: ”În fiecare an, din aceste dobânzi am putea face încă o autostradă”

Premierul a dat și exemplu despre cât de mult se îndatorează în prezent statul român. El spune că ”în fiecare an, din aceste dobânzi am putea face încă o autostradă”.

”Pentru aceste împrumuturi pe care le-am luat, am mai explicat. Doar anul acesta plătim 11 miliarde de euro dobânzi, iar anul viitor vom plăti aproape 12 miliarde de euro. Și am mai explicat, valoarea asta reprezintă autostrada Moldovei. Atâta costă. Gândiți-vă că în fiecare an, din aceste dobânzi am putea face încă o autostradă, A8-ul, alte autostrăzi care să traverseze Carpații, dacă n-am plăti dobânzile atâta de mari și dacă nu ne-am restitui banii. Și deci asta trebuie s-o facem ca să punem țara într-o situație de echilibru. Banii pe care îi luăm împrumut, dacă-i luăm împrumut, să plece într-adevăr la investiții care generează creștere economică și, în felul acesta, să putem să creăm mai multe oportunități și condiții mai bune de viață în România. Asta este miza fundamentală.”, a mai spus Ilie Bolojan.

Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare

Sursa: Pro TV

Etichete: taxe, impozite, interviu, imprumuturi, ilie bolojan,

Dată publicare: 19-11-2025 16:10

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
Citește și...
Ce spune premierul Ilie Bolojan despre noua taxă auto, care va intra în vigoare anul viitor. De ce e controversată
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce spune premierul Ilie Bolojan despre noua taxă auto, care va intra în vigoare anul viitor. De ce e controversată

Guvernul pregătește un nou sistem de impozitare a autovehiculelor, de anul viitor. Proprietarii mașinilor vechi vor plăti mai mult, iar cei care au vehicule noi vor beneficia de discounturi, anunță premierul Ilie Bolojan.

Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare
Stiri Politice
Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare

Proiectul de lege care mărește impozitele pe locuințe și mașini, de anul viitor, dar aduce și majorări de taxe pentru investitori, a fost validat în Parlament.

Taxele locale vor crește în 2026. Primarii se plâng că încasările vor fi folosite pentru a acoperi deficitul bugetar
Stiri Economice
Taxele locale vor crește în 2026. Primarii se plâng că încasările vor fi folosite pentru a acoperi deficitul bugetar

De anul viitor, cresc taxele locale. Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan, într-o întâlnire cu primarii de municipii.

Guvernul pregătește reforma administrației: primăriile au un an de grație înaintea concedierilor obligatorii
Stiri Politice
Guvernul pregătește reforma administrației: primăriile au un an de grație înaintea concedierilor obligatorii

De anul viitor cresc taxele locale! Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan într-o întâlnire cu primarii de municipii.

Creșterea economică a României va fi modestă, avertizează Comisia Europeană. Inflația și deficitul rămân provocări majore
Stiri Economice
Creșterea economică a României va fi modestă, avertizează Comisia Europeană. Inflația și deficitul rămân provocări majore

România are cel mai mare deficit bugetar din UE și trebuie să continue consolidarea fiscală, transmite, Valdis Dombrovskis, Comisarului european pentru economie și productivitate.

Recomandări
Bolojan anunță la Știrile PROTV că se taie din anvelopa salarială a bugetarilor, Grindeanu îl contrazice: Nu susținem
Stiri Politice
Bolojan anunță la Știrile PROTV că se taie din anvelopa salarială a bugetarilor, Grindeanu îl contrazice: Nu susținem

Tensiunile din coaliția de guvernare se adâncesc după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că discuțiile privind reforma administrației nu au fost închise, contrar declarațiilor premierului Ilie Bolojan.

Continuă „reforma bugetară” la CFR Călători. Urmează a treia scumpire din 2025
Stiri actuale
Continuă „reforma bugetară” la CFR Călători. Urmează a treia scumpire din 2025

CFR Călători anunuță că din decembrie are loc o nouă scumpire a biletelor de tren, a treia din 2025. Statisticile arat că călătoriile cu trenul au înregistrat cele mai mari scumpiri din economie.

Rusia și-a prezentat avionul de luptă invizibil pe radar. Imagini surprinse cu temuta aeronavă Suhoi 57 | GALERIE FOTO
Stiri externe
Rusia și-a prezentat avionul de luptă invizibil pe radar. Imagini surprinse cu temuta aeronavă Suhoi 57 | GALERIE FOTO

Rusia şi-a dezvăluit avionul de vânătoare invizibil pe radar de generaţia a cincea de tip Suhoi 57 (Su-57) al United Aircraft Corporation, la Dubai Airshow 2025, unul dintre cele mai mari saloane aeronautice din lume.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 19 Noiembrie 2025

48:43

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Noiembrie 2025

01:50:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
18 Noiembrie 2025

01:31:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28