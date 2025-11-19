”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate

Premierul Ilie Bolojan a explicat într-un interviu acordat ȘtirileProTV.ro de ce este nevoie ca impozitele pe proprietate în România să fie majorate de la 1 ianuarie 2026.

Recent, proiectul de lege care mărește impozitele pe locuințe și mașini din 2026 a fost adoptat în Parlament.

Bolojan spune că primăriile trebuie să facă rost de bani mai mulți în perioada următoare, deoarece Guvernul nu va mai putea să ajute financiar administrațiile locale, așa cum făcea până acum, din cauza situației dificile în care se află bugetul de stat, provocat de deficitul record.

”Nu mai avem acești bani, pentru că-i împrumutăm”, a explicat premierul. Iar Bolojan afirmă că administrațiile locale au nevoie de bani mai mulți ”ca să poată continua investițiile”.

Premierul Ilie Bolojan: ”Impozitele pe proprietate, așa cum s-a stabilit în pachetul doi, care a fost amânat și a fost închis în aceste zile în Parlament, vor crește de la 1 ianuarie. Și trebuie să explicăm de ce se întâmplă acest lucru. Gândiți-vă că în fiecare an, de la bugetul central al României s-au transferat către autoritățile locale sume foarte importante, miliarde de euro anual, pe diferite programe: drumuri, școli, spitale, anvelopări de clădiri, de blocuri și așa mai departe. Nu mai există capacitatea statului de a face aceste transferuri la nivelul la care s-a făcut până acuma. Nu mai avem acești bani, pentru că-i împrumutăm.

Ca să poată continua investițiile în local, aceste impozite au fost crescute, în așa fel, încât, ele fiind încasate de autoritățile locale, sunt veniturile lor. Ceea ce trebuie să facă ei este să nu le ducă la cheltuieli de personal, să nu le risipească, ci să asigure cofinanțare a acestor investiții. Pentru că Guvernul, indiferent cine va fi premierul României și ce partide vor fi în guvernare, nu mai are capacitatea financiară în anii următori să transfere sume la nivelul la care l-a transferat până acum.”

”Nu este normal (...) să stai cu mâna întinsă la Guvern, să-ți dea bani pentru că tu nu ți-ai făcut treaba”

Tot premierul dezminte informațiile potrivit cărora banii adunați din majorarea impozitelor vor ajunge la bugetul central.

Diana Enache: Dar primarii spun deja că o parte mare din bani va ajunge la bugetul central.

Premierul Ilie Bolojan: ”Nu. Am explicat. Banii nu vor ajunge la bugetul central. Banii sunt venituri la autoritățile locale, dar din alte taxe pe care Guvernul le transfera către autoritățile locale nu vom mai putea transfera cât s-a transferat până acum. Și ei vor trebui deci să-și întregească bugetele din încasarea acestor taxe. Și trebuie să facă acest lucru, pentru că: ce nu este normal, nu este normal ca în multe localități astăzi să ai un grad de încasare a impozitelor locale de 50, 60, 70% și în același timp să stai cu mâna întinsă la Guvern, să-ți dea bani pentru că tu nu ți-ai făcut treaba. Iar Guvernul, dacă ar avea acești bani în visterie, n-ar fi o problemă. Dar Guvernul României îi împrumută de pe piețele internaționale.”

Interviul integral cu premierul Ilie Bolojan poate fi urmărit AICI:

Bolojan: ”În fiecare an, din aceste dobânzi am putea face încă o autostradă”

Premierul a dat și exemplu despre cât de mult se îndatorează în prezent statul român. El spune că ”în fiecare an, din aceste dobânzi am putea face încă o autostradă”.

”Pentru aceste împrumuturi pe care le-am luat, am mai explicat. Doar anul acesta plătim 11 miliarde de euro dobânzi, iar anul viitor vom plăti aproape 12 miliarde de euro. Și am mai explicat, valoarea asta reprezintă autostrada Moldovei. Atâta costă. Gândiți-vă că în fiecare an, din aceste dobânzi am putea face încă o autostradă, A8-ul, alte autostrăzi care să traverseze Carpații, dacă n-am plăti dobânzile atâta de mari și dacă nu ne-am restitui banii. Și deci asta trebuie s-o facem ca să punem țara într-o situație de echilibru. Banii pe care îi luăm împrumut, dacă-i luăm împrumut, să plece într-adevăr la investiții care generează creștere economică și, în felul acesta, să putem să creăm mai multe oportunități și condiții mai bune de viață în România. Asta este miza fundamentală.”, a mai spus Ilie Bolojan.

