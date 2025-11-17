Guvernul pregătește reforma administrației: primăriile au un an de grație înaintea concedierilor obligatorii

Iar încasările suplimentare vor fi folosite pentru a reduce deficitul bugetar, se plâng edilii care cer ca împărțirea banilor să fie negociată.

Până atunci, Guvernul se pregătește să-și asume răspunderea pentru reforma administrației centrale și locale.

Primarii și șefii de consilii județene vor avea, totuși, un an de grație până când vor fi obligați să dea afară din funcționari.

De anul viitor, impozitele pe case, mașini și terenuri vor fi mai mari, iar banii adunați în plus vor alimenta bugetul central - a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan în fața edililor de municipii.



Ilie Bolojan, Prim-Ministru: ”Creşterea impozitului pe proprietate este calculată ca având un impact favorabil asupra deficitului naţional. Transferurile de la bugetul de stat să se reducă cu aceste sume contractate în plus”.

Așadar, spun primarii, majorarea cu 70% a taxelor nu ar înseamnă bani în plus pentru bugetele locale, ci pentru cel central.



Lia Olguța Vasilescu, Primarul din Craiova: ”Cei 70% care vor fi încasaţi în plus de autorităţile locale ar urma să meargă toţi către bugetul naţional. Cel puțin noi nu putem accepta asta pentru că sunt foarte multe investiții publice precum cele pe CNI, Anghel Saligny. Deci toți banii încasați în plus e normal să meargă către aceste investiții”.



Emil Boc, Primarul din Cluj-Napoca: ”100% nu poate să meargă la bugetul național, urmează un proces de negociere pentru a stabili cuantumul final.

Între timp, Guvernul se pregătește să-și angajeze răspunderea pe reforma administrației locale și centrale. Primarii și șefii de consilii județene vor trebui decidă ce fac - disponibilizări sau reduceri de cheltuieli. 2026 va fi un an de tranziție, urmând ca din 2027 măsura concedierii să fie obligatorie.



Cseke Attila, Ministrul Dezvoltări: ”Sunt două variante: una în care se pornește de la o reducere a posturilor ocupate, neocupate cu 30% sau poate să meargă pe varianta reducerilor de cheltuielilor de personal cu 10%”.

Primarul din Miercurea-Ciuc: ”Avem undeva la 20% din posturi libere, deci și noi va trebui să aducem ajustări, probabil că pe restructurare va trebui să tăiem și din posturi care există”.

În administrația centrală ar urma să fie făcută doar o reducere de cheltuieli cu 10% nu şi de personal.

