Taxele locale vor crește în 2026. Primarii se plâng că încasările vor fi folosite pentru a acoperi deficitul bugetar

Stiri Economice
18-11-2025 | 12:23
×
Codul embed a fost copiat

De anul viitor, cresc taxele locale. Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan, într-o întâlnire cu primarii de municipii.

autor
Laura Culiță

Iar încasările suplimentare vor fi folosite pentru a reduce deficitul bugetar, se plâng edilii care cer ca împărțirea banilor să fie negociată.

Până atunci, Guvernul se pregătește să-și asume răspunderea pentru reforma administrației centrale și locale. Primarii și șefii de consilii județene vor avea, totuși, un an de grație, până când vor fi obligați să dea afară din funcționari.
De anul viitor, impozitele pe case, mașini și terenuri vor fi mai mari, iar banii adunați în plus vor alimenta bugetul central - a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan în fața edililor de municipii.

Ilie Bolojan, premierul României: „Creșterea impozitului pe proprietate este calculată ca având un impact favorabil asupra deficitului național, transferurile de la bugetul de stat să se reducă cu aceste sume contractate în plus”.

Așadar, spun primarii, majorarea cu 70% a taxelor nu ar însemna bani în plus pentru bugetele locale ci pentru cel central.

Citește și
agricultura
Paradoxul economiei românești: producție mare de cereale, dar deficit uriaș la carne, lapte și brânzeturi

Lia Olguța Vasilescu, primarul orașului Craiova: „Cei 70% care vor fi încasați în plus de autoritățile locale ar urma să meargă toți către bugetul național. Cel puțin noi nu putem accepta asta pentru că sunt foarte multe investiții publice, precum cele pe CNI, Anghel Saligny, deci toți banii încasați în plus e normal să meargă către aceste investiții”.

Emil Boc, primarul orașului Cluj: „100% nu poate să meargă la bugetul național, urmează un proces de negociere pentru a stabili cuantumul final”.

Între timp, Guvernul se pregătește să-și angajeze răspunderea pe reforma administrației locale și centrale. Primarii și șefii de consilii județene vor trebui să decidă ce fac - disponibilizări sau reduceri de cheltuieli. 2026 va fi un an de tranziție, urmând ca din 2027 măsura concedierii să fie obligatorie.

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării: „Sunt două variante: una în care se pornește de la o reducere a posturilor ocupate, neocupate cu 30% sau poate să meargă pe varianta reducerilor de cheltuielilor de personal cu 10%”.

Korodi Attila, primarul orașului Miercurea Ciuc: „Avem undeva la 20% din posturi libere, deci și noi va trebui să aducem ajustări, probabil că pe restructurare va trebui să tăiem și din posturi care există”.

În administrația centrală ar urma să fie făcută doar o reducere de cheltuieli cu 10 la sută, nu și de personal.

Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos

Sursa: Pro TV

Etichete: taxe, ilie bolojan, deficit,

Dată publicare: 18-11-2025 12:10

Articol recomandat de sport.ro
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
Citește și...
Creșterea economică a României va fi modestă, avertizează Comisia Europeană. Inflația și deficitul rămân provocări majore
Stiri Economice
Creșterea economică a României va fi modestă, avertizează Comisia Europeană. Inflația și deficitul rămân provocări majore

România are cel mai mare deficit bugetar din UE și trebuie să continue consolidarea fiscală, transmite, Valdis Dombrovskis, Comisarului european pentru economie și productivitate.

Paradoxul economiei românești: producție mare de cereale, dar deficit uriaș la carne, lapte și brânzeturi
Stiri actuale
Paradoxul economiei românești: producție mare de cereale, dar deficit uriaș la carne, lapte și brânzeturi

Institutul Naţional de Statistică (INS) a lansat, din această lună, un newsletter lunar care sintetizează cei mai importanţi indicatori statistici publicaţi în cursul lunii anterioare, a anunţat marţi instituţia.

Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli
Stiri Economice
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli

Golul din buget a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, în primele nouă luni ale acestui an, conform datelor de la Finanțe. Ne îndreptăm spre un deficit record la finele anului, când se vor adăuga 60 de miliarde de lei.

Recomandări
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos
Stiri actuale
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos

Pericolul nu a trecut încă, la granița României. Sunt mai bine de 24 de ore de când petrolierul încărcat cu mii de tone de GPL arde necontrolat, lângă portul Ismail din Ucraina.

Planul de Pace al lui Trump în Gaza, susținut de ONU. Rusia și China s-au abținut de la vot
Stiri externe
Planul de Pace al lui Trump în Gaza, susținut de ONU. Rusia și China s-au abținut de la vot

Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni o rezoluție care sprijină Planul de Pace în Fâșia Gaza al lui Donald Trump, inclusiv desfășurarea unei forțe internaționale, după presiuni care avertizau asupra riscului reluării conflictului de către Israel.

Impas în coaliție pe tema pensiilor speciale. Șefii partidelor i-au cerut lui Nicușor Dan să negocieze cu magistrații
Stiri actuale
Impas în coaliție pe tema pensiilor speciale. Șefii partidelor i-au cerut lui Nicușor Dan să negocieze cu magistrații

Noi discuții pe tema pensiilor speciale. Liderii coaliției ar urma să se întâlnească în Parlament, asta în timp ce Nicușor Dan sau Ilie Bolojan și reprezentanții magistraților. Reforma are ca termen limită 28 noiembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Noiembrie 2025

46:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
17 Noiembrie 2025

01:31:06

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Noiembrie 2025

01:45:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28