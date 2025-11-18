Taxele locale vor crește în 2026. Primarii se plâng că încasările vor fi folosite pentru a acoperi deficitul bugetar

De anul viitor, cresc taxele locale. Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan, într-o întâlnire cu primarii de municipii.

Iar încasările suplimentare vor fi folosite pentru a reduce deficitul bugetar, se plâng edilii care cer ca împărțirea banilor să fie negociată.

Până atunci, Guvernul se pregătește să-și asume răspunderea pentru reforma administrației centrale și locale. Primarii și șefii de consilii județene vor avea, totuși, un an de grație, până când vor fi obligați să dea afară din funcționari.

De anul viitor, impozitele pe case, mașini și terenuri vor fi mai mari, iar banii adunați în plus vor alimenta bugetul central - a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan în fața edililor de municipii.

Ilie Bolojan, premierul României: „Creșterea impozitului pe proprietate este calculată ca având un impact favorabil asupra deficitului național, transferurile de la bugetul de stat să se reducă cu aceste sume contractate în plus”.

Așadar, spun primarii, majorarea cu 70% a taxelor nu ar însemna bani în plus pentru bugetele locale ci pentru cel central.

Lia Olguța Vasilescu, primarul orașului Craiova: „Cei 70% care vor fi încasați în plus de autoritățile locale ar urma să meargă toți către bugetul național. Cel puțin noi nu putem accepta asta pentru că sunt foarte multe investiții publice, precum cele pe CNI, Anghel Saligny, deci toți banii încasați în plus e normal să meargă către aceste investiții”.

Emil Boc, primarul orașului Cluj: „100% nu poate să meargă la bugetul național, urmează un proces de negociere pentru a stabili cuantumul final”.

Între timp, Guvernul se pregătește să-și angajeze răspunderea pe reforma administrației locale și centrale. Primarii și șefii de consilii județene vor trebui să decidă ce fac - disponibilizări sau reduceri de cheltuieli. 2026 va fi un an de tranziție, urmând ca din 2027 măsura concedierii să fie obligatorie.

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării: „Sunt două variante: una în care se pornește de la o reducere a posturilor ocupate, neocupate cu 30% sau poate să meargă pe varianta reducerilor de cheltuielilor de personal cu 10%”.

Korodi Attila, primarul orașului Miercurea Ciuc: „Avem undeva la 20% din posturi libere, deci și noi va trebui să aducem ajustări, probabil că pe restructurare va trebui să tăiem și din posturi care există”.

În administrația centrală ar urma să fie făcută doar o reducere de cheltuieli cu 10 la sută, nu și de personal.

