Cât valora economia României la sfârșitul trimestrului III din 2025. Domeniile de activitate și contribuția la PIB | DOCUMENT

România avea la sfârșitul trimestrului III din 2025 un PIB de peste 1,3 miliarde de lei (circa 268 miliarde de euro), în creștere cu 0,9% față de aceeași perioadă din 2024, potrivit INS.

Produsul Intern Brut al României estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 518,092 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,7%, pe serie brută, faţă de trimestrul III 2024, arată datele provizorii publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În primele nouă luni ale anului, economia României a crescut, comparativ cu perioada similară din 2024, cu 0,9% pe seria brută şi cu 1,5% pe seria ajustată sezonier.

Informațiile detaliate pot fi consultate la finalul acestui articol, în comunicatul emis de INS.

Seria ajustată sezonier

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 486,793 miliarde lei preţuri curente, mai mic cu 0,2% – în termeni reali – faţă de trimestrul precedent şi în creştere cu 1,5% faţă de trimestrul III 2024.

Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025 a fost de 1.416 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,5% faţă de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2024.

Seria brută

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 518,092 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,7% faţă de trimestrul III 2024.

Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025 a fost de 1.339 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,9% faţă de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2024.

Categorii de resurse

Comparativ cu varianta provizorie (1), în trimestrul III 2025 varianta provizorie (2), PIB a crescut cu 0,1 puncte procentuale faţă de estimarea anterioară (de la 101,6% la 101,7%), iar dinamica VAB s-a majorat cu 0,1 puncte procentuale comparativ cu varianta provizorie (1) (de la 101,7% la 101,8%).

Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante între cele două estimări, astfel:

- Agricultura, silvicultura şi pescuitul au înregistrat o creştere a contribuţiei, de la +0,5% la +0,6% între cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat faţă de estimarea anterioară (109,2%);

- Industria a înregistrat aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (+0,2%) în cele două estimări, iar volumul de activitate s-a majorat cu +0,1 puncte procentuale (de la 101,1% la 101,2%);

- Construcţiile au înregistrat aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (+0,8%) în cele două estimări, iar volumul de activitate a crescut cu +0,1 puncte procentuale (de la 112,1% la 112,2%);

- Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transportul şi depozitarea; hotelurile şi restaurantele, o creştere a contribuţiei la modificarea PIB, de la +0,1% la 0,2% între cele două estimări, iar volumul de activitate s-a majorat cu +0,5 puncte procentuale (de la 100,4% la 100,9%);

- Informaţiile şi comunicaţiile au avut aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (+0,4%), iar volumul de activitate nu s-a modificat faţă de estimarea anterioară (106,1%);

- Activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport au avut aceeaşi contribuţie la modificarea PIB în cele două estimări (-0,5%), iar volumul de activitate nu s-a modificat faţă de estimarea anterioară (95,3%);

- Administraţia publică şi apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învăţământul; sănătatea şi asistenţa socială, au avut aceeaşi contribuţie la modificarea PIB în cele două estimări (-0,1%), iar volumul de activitate nu s-a modificat faţă de estimarea anterioară (99,6%);

- Activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţiile de produse de uz casnic şi alte servicii au avut aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (+0,1%) între cele două estimări, iar volumul de activitate s-a majorat cu +0,2 puncte procentuale (de la 102,3% la 102,5%).

Următoarele activităţi nu au contribuit la creşterea PIB, respectiv: intermedierile financiare şi asigurările şi tranzacţiile imobiliare.

Volumul impozitelor nete pe produs a scăzut cu 0,4 puncte procentuale în varianta provizorie (2) comparativ cu varianta provizorie (1), de la 101,1% la 100,7%.

Categorii de utilizări

Din punctul de vedere al utilizării PIB, modificări semnificative ale contribuţiei la creşterea PIB în trimestrul III 2025, între cele două estimări, au înregistrat:

- Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, de la +0,1% la +0,5%, ca urmare a creşterii volumului său cu +0,6 puncte procentuale (de la 100,2% la 100,8%);

- Cheltuiala pentru consumul final individual al administraţiilor publice, de la +0,2% la +0,4%, ca urmare a majorării volumului său cu +3,4 puncte procentuale (de la 102,7% la 106,1%);

- Consumul final colectiv efectiv al administraţiilor publice, de la +0,3% la -0,4%, ca urmare a scăderii volumului său cu -7,1 puncte procentuale (de la 103,2% la 96,1%);

- Formarea brută de capital fix, de la +2,7% la +1,6%, ca urmare a scăderii volumului său cu -3,3 puncte procentuale (de la 108,3% la 105,0%);

Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial pentru perioadele anterioare nu s-a modificat semnificativ în urma revizuirii estimărilor pentru trimestrul III 2025 faţă de varianta provizorie (1), publicată în comunicatul de presă nr. 313 din 5 decembrie 2025. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană.

