Creșterea economică a României va fi modestă, avertizează Comisia Europeană. Inflația și deficitul rămân provocări majore

Stiri Economice
17-11-2025 | 14:09
oameni pe strada
Shutterstock

România are cel mai mare deficit bugetar din UE și trebuie să continue consolidarea fiscală, transmite, Valdis Dombrovskis, Comisarului european pentru economie și productivitate.

autor
Adrian Popovici ,  Camelia Donțu

Prognozele arată o scădere a deficitului de la 9,3% anul trecut la 8,4% anul viitor și la 6,2% în 2026. Eforturile guvernului au ajutat la menținerea ratingului de investiții, mai arată comisarul, însă este esențial ca ajustarea să continue până când deficitul coboară sub 3% din PIB, conform angajamentelor din procedura de deficit excesiv.

„România are de departe cel mai mare deficit bugetar din UE, așa că este important ca guvernul să ia măsuri substanțiale de consolidare fizică pentru a reduce deficitul la un nivel mai sustenabil, așa că, într-adevăr, prognozatorii estimează că acesta va scădea de la 9,3% anul trecut la 8,4% anul viitor și la 6,2% în 2026. Ei bine, în cazul României, recunoaștem efortul fiscal depus de guvern până acum, ceea ce a permis, de asemenea, menținerea ratingurilor de credit de grad investițional, dar, evident, este important ca România să continue această ajustare și, în cele din urmă, să aducă un deficit bugetar sub 3% din PIB, așa cum s-a stabilit în trecutul fiscal, în cadrul procedurii de deficit excesiv”, a declarat pentru Știrile ProTV Valdis Dombrovskis, Comisarului european pentru economie și productivitate.

Comisia Europeană: Creșterea economică a României va fi modestă

Creșterea reală a PIB-ului României este de așteptat să rămână scăzută, la 0,7 % în 2025 și 1,1 % în 2026, întrucât consolidarea fiscală necesară frânează consumul privat și public, care este, la rândul său, afectat de o creștere bruscă a inflației, arată o analiză a Comisiei Europene.

Cu toate acestea, economia continuă să crească datorită unei redresări treptate a investițiilor private, unei accelerări a cheltuielilor finanțate din PNR și unei îmbunătățiri considerabile a exporturilor nete. În 2027, creșterea PIB-ului real ar trebui să se accelereze peste 2 %, pe măsură ce ritmul consolidării fiscale se va atenua.

Citește și
oameni pe strada, gara de nord
România, un punct mic pe harta datoriilor publice. SUA și China au jumătate din povara globală de 111 trilioane de dolari

Analiza oficialilor europeni arată că deficitul public general de 9,3 % din PIB în 2024 va scădea la 8,4 % din PIB în 2025 și la 6,2 % din PIB în 2026. Această scădere este pusă pe seama pachetelor de măsuri fiscale adoptate de guvern în ultimele luni.

În 2025, creșterea PIB-ului real în România va încetini până la 0,7%, după 0,9% în 2024. Incertitudinea politică și fiscală a afectat consumul privat în prima jumătate a anului, iar adoptarea pachetelor de consolidare fiscală în timpul verii va reduce și mai mult venitul disponibil, în timp ce consumul public ar trebui să scadă. Se preconizează că o redresare moderată a formării brute de capital fix, precum și exporturile rezistente vor susține economia.

Inflația și deficitul rămân principalele provocări pentru finanțele României

Analiza Comisiei Europene mai arată că după ce inflația a scăzut la 5,8 % în 2024, creșterile de prețuri s-au accelerat în al treilea trimestru al anului 2025. Eliminarea în iulie a plafonului pentru prețurile energiei electrice pentru gospodării, împreună cu creșterea TVA și a accizelor, a determinat o creștere a inflației IAPC la 8,6 % în septembrie.

În acest context, se preconizează că inflația medie IAPC va crește la 6,7 % în 2025, înainte de a scădea sub 6 % în 2026, în conformitate cu consumul privat slab și efectele de bază puternic dezinflaționiste. Eliminarea plafonului pentru prețurile gazelor naturale în martie 2026 va încetini probabil procesul de dezinflație. În mod similar, intrarea în vigoare a ETS2, dacă nu va fi amânată, se preconizează că va alimenta presiunile inflaționiste în 2027 și va amâna revenirea inflației IAPC la nivelul țintei băncii centrale (2,5 +/-1 pp) până la sfârșitul anului.

După ce a atins un nivel maxim de 9,3 % din PIB în 2024, determinat în principal de creșterea rapidă a cheltuielilor, se preconizează că deficitul public general al României va scădea cu peste 3 puncte procentuale, ajungând la 5,9 % din PIB în 2027.

Această scădere reflectă adoptarea mai multor pachete de măsuri de consolidare fiscală de la sfârșitul anului 2024, arată Comisia. În decembrie 2024, parlamentul a adoptat un pachet de măsuri de consolidare fiscală, inclusiv înghețarea nominală a salariilor și pensiilor din sectorul public în 2025 și măsuri generatoare de venituri în valoare de 0,3 % din PIB.

Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cine e așteptat luni la Biroul Electoral

Sursa: Pro TV

Etichete: economia romaniei, masuri fiscale, deficit bugetar, infringement,

Dată publicare: 17-11-2025 14:09

Articol recomandat de sport.ro
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Citește și...
Ilie Bolojan: „S-ar putea ca bugetul de anul viitor să sufere amânări.” România s-a împrumutat enorm în ultimii cinci ani
Stiri actuale
Ilie Bolojan: „S-ar putea ca bugetul de anul viitor să sufere amânări.” România s-a împrumutat enorm în ultimii cinci ani

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, că este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie.

România, un punct mic pe harta datoriilor publice. SUA și China au jumătate din povara globală de 111 trilioane de dolari
Stiri Economice
România, un punct mic pe harta datoriilor publice. SUA și China au jumătate din povara globală de 111 trilioane de dolari

România, un punct mic pe harta unei datorii publice globale uriașe. Datoriiile guvernelor din lumea întreagă a ajuns la 111 triliarde de dolari, în creștere față de anul trecut.

Concluzia FMI după evaluarea de la București: România are nevoie de „un mix de politici şi reforme structurale ambiţioase”
Stiri Economice
Concluzia FMI după evaluarea de la București: România are nevoie de „un mix de politici şi reforme structurale ambiţioase”

Fondul Monetar Internaţional solicită României „un mix adecvat” de politici şi reforme structurale ambiţioase pentru a sprijini creşterea, a restabili sustenabilitatea fiscală şi a proteja stabilitatea financiară.

Recomandări
Vremea se schimbă accentuat în România. Revin ninsorile, iar mai multe județe vor fi sub Cod galben de vânt puternic | HARTĂ
Vremea
Vremea se schimbă accentuat în România. Revin ninsorile, iar mai multe județe vor fi sub Cod galben de vânt puternic | HARTĂ

Bucureștiul și întreaga țară vor fi afectate de ploi, vânt puternic și răcire accentuată între 17 și 20 noiembrie. La munte va ninge, iar în zonele joase vor fi precipitații mixte și rafale puternice de vânt.

Runda finală de negocieri în coaliție pe tema „pensiilor speciale”. Ce au cerut magistrații la întâlnirea de la Cotroceni
Stiri actuale
Runda finală de negocieri în coaliție pe tema „pensiilor speciale”. Ce au cerut magistrații la întâlnirea de la Cotroceni

O nouă ședință a coaliției pe tema pensiilor speciale, după întâlnirea de săptămâna trecută dintre guvernanți și magistrați de la Cotroceni. Aceasta ar putea fi runda finală, termenul limită ar reformei din PNRR fiind 28 noiembrie.

Rusia, noi atacuri la granița României. Un petrolier plin cu GPL arde în dreptul satului Plauru. Localnicii, evacuați rapid
Stiri actuale
Rusia, noi atacuri la granița României. Un petrolier plin cu GPL arde în dreptul satului Plauru. Localnicii, evacuați rapid

Autorităţile au luat, luni, decizia evacuării localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă cu 4.000 de tone de GPL a fost lovită de dronă de atac rusească pe malul ucrainean al Dunării.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 17 Noiembrie 2025

48:50

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Noiembrie 2025

01:45:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
În slujba binelui

41:34

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 24

43:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28