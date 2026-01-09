iPhone 17 Pro și Pro Max, la primării de comune cu câteva mii de locuitori. Cum justifică primarii achizițiile

Pentru mai mulți primari de comune mici, finalul de an a venit cu achiziții surprinzătoare: telefoane mobile de top, iPhone Pro și Pro Max, cumpărate din bani publici.

SpotMedia.ro a analizat două astfel de cazuri și a discutat cu primarii care au aprobat achizițiile, pentru a înțelege de ce au fost necesare telefoane din cea mai recentă generație într-o administrație locală de comună.

Ce face primăria când se strică un iPhone 17 Pro Max? Cumpără altul, identic

Pe 29 decembrie, Primăria Comunei Ciorăști, din județul Vrancea, a cumpărat de la Altex, prin încredințare directă, un iPhone 17 Pro Max, cu memorie de 256 GB. Prețul plătit: 6.131 lei (aproximativ 1.210 euro). Detalii, aici: ACHIZIȚIE - 1.

Potrivit recensământului din 2021, comuna Ciorăști are 2.745 de locuitori, care trăiesc în 7 sate. Primar este, din 2012, Nicolae Gabriel Brăicău (PNL).

Citește articolul integral pe SpotMedia.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













