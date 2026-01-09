CES Las Vegas: roboți care urcă scările, strâng obiecte și spală treptele, noile vedete ale tehnologiei pentru casă

iLikeIT
09-01-2026 | 11:30
×
Codul embed a fost copiat

La târgul de tehnologie din Las Vegas au fost prezentate noi generații ale roboților care ne pot ajuta prin casă.

autor
Marian Andrei

Roboții care fac curățenie știu acum să urce scările ori să adune obiecte aruncate la întâmplare.

Producătorii spun că aceste gadgeturi sunt mai independente ca oricând și ne pot ajuta să economisim timp prețios în fiecare zi.

Pare mai ușor ca oricând să menținem curățenia în casă. Zonele dedicate pentru astfel de activități au avut demonstrații care mai de care mai interesante. Acest aspirator poate să adune de pe jos cu ajutorul unui braț cu clește. Şi duce obiectele la locul lor. (TC 7:58)

Vedeta acestui CES a fost acest robot aspirator care poate să urce scările. Și nu doar că urcă, dar le poată spăla treaptă cu treaptă (are și funcție de mop). Ce este impresionant este lejeritatea cu care poate urca scările. Are două picioare, brațe telescopice. Este foarte talentat în a-și ține echilibrul. Adică se folosește de ele ca să urce treaptă cu treaptă dar să și coboare astfel de rampe.

Citește și
roboti
Noii roboți pentru curățenie au atras toate privirile la CES. Acum pot urca scările

Există un robot care ştie să cureţe piscina. Are o bază specială care îl ajută să iasă din apă. Iar mașina de tuns iarbă poate să meargă singură inclusiv pe terenuri mai dificile.

La CES primim tot felul de semne că trăim deja în viitor, vedem acești roboți care pot tăia iarba singuri, ori de câte ori este nevoie. Sunt dotați cu aceeași senzori pe care îi vedem și pe mașinile autonome, iar în această demonstrație ei sunt programați să facă aceleași mișcări, în oglindă. După ce termină de dansat ori de tăiat iarba se întorc singuri la astfel de stații de încărcare.

Modele acestea sunt la vânzare pentru 3000 de dolari.

Cea mai mare problemă când vrei să joci tenis, e că de multe ori nu ai cu cine. Acum există un robot cu care te poți juca tenis de câmp.

Acesta folosește camere ca să vadă atât poziția adversarului, cât și mingea care este primită înapoi și să se așeze corect pe teren.

Iată un alt produs care a făcut senzație la târgul de tehnologie.

Două vehicule, câte unul pe fiecare picior cu o autonomie de 60 de kilometri și poate să meargă până la 60 de kilometri pe oră. Ca să virez trebuie să mă înclin ca pe schiuri.

Iar acest grătar cu gaz vine și cu WiFi și cu inteligență artificială. Poate să recunoască tipul de carne și gătește singur.

Alex De Paz - director de marketing: "Nu trebuie să te stresezi despre temperatură, nu trebuie supravegheat. Apeși pe start și automatizează procesul de gătire”.

Însă, pentru toată aceste funcții trebuie să scoatem peste 1000 de dolari din buzunar.

Sursa: Pro TV

Etichete: roboti, CES, las vegas,

Dată publicare: 09-01-2026 11:30

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
Citește și...
Noii roboți pentru curățenie au atras toate privirile la CES. Acum pot urca scările
iLikeIT
Noii roboți pentru curățenie au atras toate privirile la CES. Acum pot urca scările

La târgul de tehnologie din Las Vegas au fost prezentate noi generații ale roboților care ne pot ajuta prin casă. Roboții care fac curățenie știu acum să urce scările ori să adune obiecte aruncate la întâmplare.

Invazie de roboți la CES 2026, în Las Vegas. Spectaculoși, dar încă stângaci și dependenți de oameni
iLikeIT
Invazie de roboți la CES 2026, în Las Vegas. Spectaculoși, dar încă stângaci și dependenți de oameni

Roboții sunt vedetele târgului de tehnologie din Las Vegas. Sunt zeci de companii din întreaga lume care se laudă cu umanoizi gata să ne ajute la treabă, prin casă ori să suplinească lipsa forței de muncă.

CES 2026. Aparatul care îți oferă puterea unui supererou și căștile ce-ți traduc în timp real orice conversație
iLikeIT
CES 2026. Aparatul care îți oferă puterea unui supererou și căștile ce-ți traduc în timp real orice conversație

Cum ar fi să putem comunica fără limite cu cineva a cărui limbă nu o putem vorbi? Răspunsul vine la cel mai important târg de tehnologie din lume, unde au fost lansate căștile care ne pot traduce în timp real orice conversație.  

Recomandări
Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich
Stiri actuale
Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich

După controversele legate de zborul întârziat al președintelui Nicușor Dan de la Paris, ministrul Apărării a venit cu explicații.

ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade
Vremea
ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade

Vremea va deveni deosebit de rece în toată ţara în acest sfârşit de săptămână, iar în nordul Moldovei sunt estimate temperaturi de minus 10 grade pe parcursul zilei de sâmbătă.

Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”
Stiri externe
Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”

Rusia a lovit în noaptea de joi spre vineri „ţinte strategice” din Ucraina cu ajutorul rachetei hipersonice Oreşnik, a anunţat Ministerul Apărării rus într-un comunicat, citat de AFP.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 09 Ianuarie 2026

03:35:55

Alt Text!
La Măruță
8 Ianuarie 2026

01:31:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59