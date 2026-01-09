Un bărbat a făcut 100 de flotări în fiecare zi, timp de un an. Ce efecte a avut acest obicei asupra corpului său

Un bărbat a dezvăluit ce impact a avut asupra corpului său faptul că a făcut 100 de flotări în fiecare zi, timp de un an.

Este acea perioadă a anului în care mulți dintre noi ne facem o mulțime de promisiuni legate de sănătate și sport pentru anul care urmează, Unilad.

James Stewart Whyte și-a propus un obiectiv simplu: să facă 100 de flotări în fiecare zi, timp de un an. Este genul de provocare pe care mulți dintre noi am încerca-o, dar la care am renunța după o lună sau două.

Nu și James, care a dus planul până la capăt. Acum, el a împărtășit efectele acestui program simplu de antrenament asupra corpului său, într-un videoclip postat pe YouTube.

A explicat că a ales această formă de exercițiu deoarece nu necesita abonament la sală, deplasare sau măcar schimbarea hainelor, fiind astfel foarte accesibilă și ușor de menținut.

„Nu îmi ceream să fac zilnic ceva ce trebuia programat și pregătit în mod special”, a spus el.

Cum au evoluat lucrurile

Având în vedere că scopul exercițiului era construirea unui obicei pe termen lung, și nu o schimbare majoră dintr-odată, nu este surprinzător faptul că rezultatele au apărut treptat.

„Progresul a fost lent. După primele luni ale anului am observat o schimbare aproape imperceptibilă, însă progresul a început să se vadă spre vară. În acea perioadă au început să observe și alți oameni. Construisem masă musculară și devenisem mai puternic, iar antrenamentele zilnice deveniseră mai ușoare”, a spus James.

Deși schimbările au avut nevoie de timp pentru a deveni vizibile, odată apărute, acestea au fost clare.

„La mijlocul anului mi-am evaluat progresul. Deși rezultatele erau modeste, ele existau și dovedeau că, după ce îți formezi un obicei nou, trebuie să îi acorzi timp pentru a vedea efectele”, a mai adăugat James.

Această experiență arată că nu este întotdeauna vorba despre schimbări mari și spectaculoase, ci despre lucruri relativ mici, făcute constant.

