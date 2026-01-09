Franța, lovită de furtuna Goretti cu rafale de peste 200 km/h. Peste 380.000 de locuințe au rămas fără electricitate. FOTO

Vineri dimineață, aproximativ 380.000 de gospodării din Franța au rămas fără electricitate, în urma furtunii Goretti, care a lovit puternic nord-vestul țării, cu rafale ce au depășit izolat 200 km/h, potrivit Enedis, gestionarul rețelei, citat de AFP.

Cea mai afectată regiune este Normandia, unde 266.200 de locuințe au rămas fără curent după trecerea furtunii în noaptea de joi spre vineri. De asemenea, Bretagne (21.000), Picardie (18.500) și Île-de-France (13.500) au resimțit efectele furtunii, se arată într-un comunicat al Enedis.

Avertizare de Cod roșu în Franța

Meteorologii au plasat joi Canalul Mânecii în alertă roşie de vânt în noaptea de joi spre vineri din cauza trecerii furtunii Goretti, care va aduce rafale de până la 160 km/h pe coastă şi 130-140 km/h în interior, relatează Le Figaro.

Franța, lovită de furtuna Goretti Franța, lovită de furtuna Goretti Franța, lovită de furtuna Goretti Franța, lovită de furtuna Goretti Franța, lovită de furtuna Goretti Franța, lovită de furtuna Goretti Franța, lovită de furtuna Goretti Franța, lovită de furtuna Goretti Franța, lovită de furtuna Goretti Franța, lovită de furtuna Goretti Franța, lovită de furtuna Goretti Franța, lovită de furtuna Goretti Franța, lovită de furtuna Goretti Franța, lovită de furtuna Goretti Franța, lovită de furtuna Goretti Franța, lovită de furtuna Goretti Franța, lovită de furtuna Goretti

În plus faţă de această măsură aplicată între orele locale 21:00 şi 3:00, în Franţa 29 de departamente din nord-vest, inclusiv cele din Île-de-France, au intrat treptat sub cod portocaliu începând cu ora locală 16:00 (17.00, ora României).

Trei departamente vor fi, de asemenea, în alertă portocalie pentru valuri şi inundaţii vineri dimineaţă.

Furtuna Goretti este un sistem depresionar de o intensitate rară, scrie Le Figaro. Pe coaste, rafalele ar putea atinge 150-160 km/h, local mai mult în zonele cele mai expuse.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













