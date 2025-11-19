Ce spune premierul Ilie Bolojan despre noua taxă auto, care va intra în vigoare anul viitor. De ce e controversată

Guvernul pregătește un nou sistem de impozitare a autovehiculelor, de anul viitor. Proprietarii mașinilor vechi vor plăti mai mult, iar cei care au vehicule noi vor beneficia de discounturi, anunță premierul Ilie Bolojan.

El a explicat, într-un interviu pentru Știrile PRO TV, că taxa auto va ține cont atât de capacitatea cilindrică, cât și de nivelul de poluare al vehiculului. (minutul 19:45, în video)

Noul sistem de taxare este însă foarte controversat la nivelul industriei auto. Producătorii și importatorii de autoturisme susțin că aceasta va încuraja oamenii să-și cumpere mașini vechi și poluante, în locul celor noi, pentru că diferențele între taxe vor fi nesemnificative- de doar câteva zeci de lei.

Diana Enache: (…) Nu mai bine îmi cumpăr o mașină veche de 15 ani? Poluez mai mult, dar dau mai puțini bani?

Ilie Bolojan: Există o formă (a legii – n.r.) în care o mașină are un discount de aproximativ 20% dacă este nouă, iar o mașină veche, cu cât este mai veche, are o penalizare de aproximativ 20% față de impozitul standard. Deci, în propunerile care sunt făcute, practic deținerea unei mașini Euro 2 sau Euro 3 înseamnă o penalizare de câteva procente, iar deținerea unei mașini noi înseamnă un discount de câteva procente. Aceasta este realitatea.

Diana Enache: Și importatorii, și producătorii de mașini au criticat această variantă a taxei auto - că nu o să reducă poluarea, pentru că o să mă încurajeze să cumpăr o mașină veche.

Ilie Bolojan: Până acum nu era fel de prevedere de genul acesta. Nu știu ce au criticat până acum sau ce nu au criticat. Acum există o logică în aceste impozite pe proprietate, în sensul în care, așa cum v-am spus, se penalizează - e adevărat, cu o valoare rezonabilă - deținerea unei mașini vechi, și ți se acordă un discount la o mașină nouă.

Dar impozitul de bază, sigur, este pe capacitatea cilindrică. Cu cât ai o capacitate cilindrică mai mare, cu atâta vei plăti mai mult. Cu cât este o capacitate cilindrică mai mică, cu atâta vei plăti mai puțin.

Deci, există cele două logici - plata direct proporțională cu capacitatea cilindrică și plata invers proporțională cu vechimea mașinii. 

