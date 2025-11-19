Ilie Bolojan, anunț oficial despre legea privind pensiile ”speciale” ale magistraților: ”Este gata. Există o modificare”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, într-un interviu acordat ȘtirileProTV.ro, realizat de Diana Enache, că proiectul de lege privind pensiile ”speciale” ale magistraților ”este gata” și că urmează să fie transmis CSM în vederea avizării.

Șeful Guvernului a declarat că, față de proiectul care a fost promovat în Parlament data trecută, ”există o singură modificare substanțială”, respectiv creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani să se facă ”nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani”.

Pe de altă parte, plafonarea pensiilor la maxim 70% din ultimul salariu net a rămas în forma inițială, a mai spus premierul.

Premierul Ilie Bolojan: ”Proiectul de lege este gata, el e pe circuitul de avizare, urmează să fie propus în transparență și să fie comunicat în aceste zile CSM în vederea avizării. Față de proiectul care a fost promovat în Parlament data trecută, există o singură modificare substanțială, în urma întâlnirii pe care am avut-o cu reprezentanții magistraților. Față de propunerea inițială se prevede un termen de tranziție între actuala prevedere legată de vârsta de pensionare și noua prevedere, deci creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani să se facă nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani.

Această solicitare a fost făcută de către magistrați la această întâlnire. Am considerat că este una care ar putea fi acceptată. Prin urmare, este cuprinsă în acel pachet. Cealaltă prevedere principală, plafonarea pensiilor la maxim 70% din ultimul salariu net, a rămas în forma inițială. Acesta este principala modificare. Mai sunt două-trei aspecte tehnice, dar care nu afectează fondul problemei.”

Toate aceste aspecte au fost convenite în coaliția de guvernare PNL, PSD, USR și UDMR - a mai precizat șeful Guvernului.

Bolojan: Vom cere CSM să emită un aviz ”într-un termen rezonabil, mai scurt de 30 de zile”

Bolojan a precizat că va cere CSM să emită un aviz mai scurt de 30 de zile.

Premierul Ilie Bolojan: ”Aceste aspecte au suportul coaliției. Vom solicita avizul CSM. E adevărat, conform deciziei Curții Constituționale, CSM are la dispoziție 30 de zile, dar având în vedere că nu sunt modificări importante, solicitarea pe care o s-o facem CSM, în subsidiar, este să ne emită un aviz, indiferent cum vor considera - favorabil sau nefavorabil - într-un termen rezonabil, mai scurt de 30 de zile, dacă va fi posibil. În așa fel încât la sfârșitul săptămânii viitoare, când avem un termen de respectare a acestui jalon legate de pensiile speciale, să putem declanșa procedura de angajare a răspunderii Guvernului pe acest proiect, în așa fel încât în primele zile ale lunii decembrie să poată fi definitivată această procedură parlamentară. În condițiile în care nu vom primi acest aviz, va trebui să așteptăm termenul pe care CSM îl va da, și doar după ce primim acest aviz vom putea declanșa această procedură.”

Diana Enache: Dacă depășiți 28 noiembrie ce se întâmplă?

Premierul Ilie Bolojan: ”Există un risc destul de mare să pierdem această sumă de bani care este reținută în acest jalon”.

Diana Enache: Magistrații sunt conștienți de acest aspect?

Premierul Ilie Bolojan: ”Sper că toți cei care avem o răspundere și putem găsi o soluție pentru a rezolva probleme și a evita pierderi pentru România, facem ceea ce ține de noi în aceste zile.”

Nu în ultimul rând, întrebat când a avut loc cea mai recentă discuție cu reprezentanții magistraților, premierul a spus că ”la sfârșitul săptămânii trecute”.

Câți magistrați cu pensii ”speciale”, ocupaționale, există

La nivelul lunii octombrie erau 5.755 de beneficiari de pensii speciale - ocupaționale pentru magistrați (legea 303/2002), cu o pensie medie de 22.235 de lei. Acestora li se adaugă alți 2.346 de beneficiari ai de pensii ale personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor (legea 567/2004), cu o pensie medie de 7.055 de lei.

Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor stabilește că pensia de serviciu este în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizaţia de încadrare brută lunară și sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

Categorii de beneficiari: judecător, procuror, judecător de la Curtea Constituţională, magistrat-asistent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională şi personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor.

