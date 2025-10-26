Ilie Bolojan, despre atacurile PSD la adresa sa: ”Dacă nu le convine Guvernul, să facă o majoritate și premierul pleacă”

Premierul României, Ilie Bolojan, a reacționat, duminică seara, într-o emisiune televizată, la zvonurile privind o posibilă demisie a sa din fruntea Guvernului, pe fondul tensiunilor din cadrul coaliției de guvernare.

Bolojan a declarat că nu urmărește ocuparea cu orice preț a funcției de șef al Executivului, ci se concentrează pe interesul public și pe stabilitatea țării. „Miza mea nu este să fiu premier în orice condiții, miza mea este să fac ceea ce trebuie cât timp sunt premierul României”, a spus el la Digi24, clarificând poziția sa față de valul de critici și presiuni venite din interiorul coaliției.

Recent, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, l-a criticat pe partenerul său de coaliție, spunând că Ilie Bolojan poate „să plece acasă” dacă refuză dialogul cu reprezentanții sistemului de justiție, iar noul proiect de lege nu va trece.

„Poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana”, a mai spus, ironic, Grindeanu despre Bolojan.

Premierul a subliniat faptul că întotdeauna a respectat partidele partenere de guvernare, dar că ”dezbaterea reală”, cu soluţii concrete pentru țară, ar trebui să fie prioritară în detrimentul unor acțiuni politice menite să creeze instabilitate.

Bolojan nu a ezitat să facă referiri directe la procedurile parlamentare, punctând că există pârghii legale pentru schimbarea guvernului dacă majoritatea politică o decide: „Dacă partide din coaliție, dacă oameni politici din coaliție au soluții mai bune, să le spună și dacă nu le convine Guvernul, pot iniția acțiuni parlamentare pe componenta de moțiuni de cenzură, pot să facă o majoritate așa cum o vor și premierul pleacă.”

În opinia sa, responsabilitatea principală a liderilor politici este aceea de a propune și implementa soluții pe termen lung, nu de a genera crize artificiale pentru câștiguri de moment. „Dacă aveau ideile astea, trebuia să le pună ani de zile cât au fost în guvernare în practică. Trebuia să-și asume acum 4 ani de zile, când n-a fost un entuziast, cine să fie premier. Sau dacă totuși s-au răzgândit, să vină să spună care sunt soluțiile. Altfel, acest dialog pe care îl vedem, nu face decât, pe de o parte, să dea senzația de instabilitate, să dea senzație în ochii cetățenilor de neseriozitate”, a atras atenția premierul.

În același timp, Bolojan a insistat asupra faptului că românii se așteaptă de la guvernanți să rezolve problemele reale ale țării, nu să alimenteze conflicte politice. „Și oamenii nu se așteaptă la aceste lucruri de la noi. Oamenii se așteaptă să rezolvăm problemele. Asta este problema. Și deci eu nu, nu, nu m-ați văzut potențând conflicte. Încerc să port un dialog cu toți colegii în așa fel încât să rezolvăm problemele țării noastre. Asta este miza pentru noi.”

Ilie Bolojan susține că dialogul și responsabilitatea ar trebui să stea la baza colaborării în coaliție, iar încercările de a crea instabilitate nu fac decât să adâncească lipsa de încredere a cetățenilor în clasa politică. El reiterează deschiderea la discuții cu toate partidele, dar avertizează că responsabilitatea acțiunilor politice trebuie asumată, iar deciziile importante trebuie să fie luate cu maturitate și transparență.

După atacuri repetate la adresa premierului, social-democrații forțează și vor să facă un nou proiect de lege privind pensiile magistraților.

Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu reprezentanții magistraților ca să discute despre inițiativă și a anunțat că va organiza un grup de lucru la Parlament, la care îi invită și pe colegii din coaliție.

Liderii de la guvernare i-au respins propunerea, iar Ilie Bolojan a prezentat un plan diferit. Executivul va depune din nou aceeași inițiativă, dar va respecta termenul de așteptare a avizului consultativ de la CSM.

