Renii lui Moș Crăciun – tot ce trebuie să știi despre faimoșii săi reni. De ce Rudolph e special

Renii lui Moș Crăciun fac parte din magia Crăciunului și sunt la fel de cunoscuți ca sania și sacul cu daruri.

Află care este originea acestei povești, cum au apărut renii lui Moș Crăciun și care este povestea lui Rudolph, cel mai iubit ren.

Cine sunt renii lui Moș Crăciun

Atunci când ne gândim la Crăciun, imaginea este aproape mereu aceeași: un bătrânel vesel, cu barbă albă, care traversează cerul într-o sanie trasă de reni zburători. Fără acești prieteni, parcă magia sărbătorilor nu ar fi completă. Totuși, ei nu au fost mereu acolo. Povestea lor a început în America, în urmă cu două secole.

Deși o poezie anonimă din 1821 pomenea de o sanie trasă de un singur ren, adevărata magie s-a născut doi ani mai târziu. Clement Clarke Moore este cel care, în 1823, a transformat niște simple animale în personaje cu personalitate, oferindu-ne echipa de opt reni pe care o știm în ziua de azi.

Autorul a prezentat o echipă unită de reni, fiecare cu rolul lui. În fruntea plutonului se află Dasher, vitezomanul grupului, agil și rapid, și Dancer, grațiosul ren. Urmează Prancer, săltărețul neobosit și mereu plin de viață și Vixen, femela plină de farmec. De asemenea, echipa mai este formată din Comet, cel care aduce veselia și fericirea, lăsând o dâră de bucurie pe unde trece, în timp ce Cupid, exact ca zeul iubirii, se asigură că Moșul împarte și multă afecțiune, nu doar jucării. Îi mai avem și pe puternicii Donner și Blitzen ( Tuner și Fulger), cei care îl ajută pe Moș Crăciun atunci când vremea este urâtă.

Cel mai iubit ren, Rudolph, nu a făcut parte din echipa originală. Povestea lui a apărut mult mai târziu, în 1939, într-o cărticică scrisă de Robert L. May. Rudolph a devenit rapid liderul grupului datorită nasului său roșu care luminează. Ceea ce părea un defect a devenit superputerea echipei: nasul lui funcționează ca un far care ghidează sania prin ceață și viscol.

Shutterstock

Povestea lui Rudolph, renul cu nas roșu

Povestea renilor care trag sania Moșului nu a apărut din senin în America, ci are rădăcini adânci în legendele vechi ale nordicilor. Înainte de Crăciunul pe care îl știm noi, zeul Thor călătorea pe cer într-un car tras nu de reni, ci de doi țapi magici. Aceștia făceau un zgomot puternic și scoteau scântei, exact ca tunetul și fulgerul, ceea ce explică mai târziu numele renilor Donner și Blitzen. Mai mult, Thor intra în case prin horn, fiind un protector al vetrei, un detaliu pe care legenda lui Moș Crăciun l-a păstrat.

În Scandinavia, trecerea de la țapi la reni s-a făcut treptat. Mult timp a existat tradiția Caprei de Yule, un simbol al recoltei care aducea daruri sau verifica dacă cei mici au fost cuminți. Când aceste obiceiuri au ajuns în America, capra a fost înlocuită cu renul, un animal care părea mult mai potrivit pentru peisajul rece al Polului Nord.

Forma finală a poveștii s-a scris însă în New York, în urmă cu două secole. În 1821, o poezie anonimă pomenea pentru prima dată un singur ren care trăgea sania prin zăpadă. Dar momentul important a venit doi ani mai târziu, în 1823, când Clement Clarke Moore a publicat celebra poezie despre vizita Sfântului Nicolae. El este cel care a stabilit că sania este trasă de opt reni și tot el le-a dat numele pe care le strigăm și astăzi.

Shutterstock

Cum a apărut Rudolph

Dacă crezi că știi povestea lui Rudolph din desenele animate sau din diverse cărți, ei bine, totul este complet diferit. Adevăratul Rudolph nu s-a născut la Polul Nord, nu avea o iubită pe nume Clarice și nici nu visa să fie salvat de un elf care voia să se facă dentist. Realitatea este că cel mai iubit ren din lume a apărut dintr-o nevoie pur comercială, într-un magazin universal, în urmă cu aproape un secol.

Totul a început în ianuarie 1939, când șefii magazinului Montgomery Ward căutau o metodă ieftină de a atrage clienți pentru Crăciunul următor. Robert L. May, un copywriter al magazinului, a primit sarcina să scrie o povestioară pentru o carte care să fie oferită gratuit copiilor. May și-a imaginat un pui de ren marginalizat, un fel de „rățușca cea urâtă”, care ajunge erou. Inițial, Rudolph nici măcar nu locuia cu Moșul, ci stătea într-o casă obișnuită, iar Moș Crăciun l-a descoperit întâmplător când a venit să lase cadouri, exact așa cum face la casele oamenilor.

Celebrul nas roșu al lui Rudolph nu a fost acceptat inițial. Mai clar, când May a prezentat ideea, șefii magazinului s-au opus. Pe vremea aceea, un nas roșu era asociat în caricaturi cu beția, iar ei se temeau că oamenii vor crede că renul este alcoolic. A fost nevoie de multe desene și explicații pentru a-i convinge că, de fapt, nasul lui Rudolph este o lanternă magică.

Deși a pornit ca o campanie de marketing, povestea are și o latură emoționantă. În timp ce scria cartea, soția lui May a murit, lăsându-l singur și cu datorii mari. În acel moment, șeful magazonului i-a cedat lui drepturile de autor asupra personajului. Asta i-a permis cumnatului său, Johnny Marks, să compună celebrul cântec care l-a făcut pe Rudolph faimos în toată lumea, transformând o simplă broșură promoțională într-o legendă de Crăciun, notează Realsantaletters.co.uk.

Originea tradiției renilor lui Moș Crăciun

Totul a pornit de la o simplă poezie publicată în 1823, numită „O vizită a Sfântului Nicolae”. Până atunci, nimeni nu știa prea clar cum reușește Moșul să călătorească atât de repede. Clement Clarke Moore, autorul versurilor, este cel care ne-a oferit imaginea magică a saniei trase de opt reni zburători și tot el i-a botezat pe fiecare, de la Dasher la Blitzen.

Alegerea renilor a venit natural. Fiind stăpânii ținuturilor înghețate și obișnuiți cu frigul extrem, ei erau folosiți de secole în țările scandinave pentru a trage săniile. Așa că a părut cât se poate de firesc ca Moș Crăciun, care locuiește la Polul Nord, să fie ajutat de aceste animale puternice, singurele capabile să înfrunte viscolul.

Rudolph, cel mai faimos dintre ei, a intrat în echipă mult mai târziu, abia în 1939. Povestea lui a început într-o carte scrisă pentru un magazin universal, iar nasul roșu, care luminează prin ceață, l-a transformat rapid în preferatul tuturor.

9 curiozități despre renii lui Moș Crăciun

Crăciunul n-ar avea același farmec fără imaginea saniei trase prin zăpadă de renii zburători. Îi vedem peste tot, de la filmele de la televizor până la felicitările pe care le trimitem celor dragi, dar povestea lor este mult mai interesantă decât pare la prima vedere. Află nouă curiozități despre renii lui Moș Crăciun, după cum notează Thefactsite.com:

1. Moș Crăciun nu a avut mereu reni: Deși azi ni se pare imposibil să ni-l imaginăm altfel, primele povești nu pomeneau nimic despre ei. Abia în 1821, un poet anonim din New York a scris primele versuri despre o sanie trasă de un singur ren, zburând pe deasupra caselor.

2. Ei au transformat o figură religioasă într-un personaj de basm: Apariția saniei și a renilor a schimbat complet imaginea Sfântului Nicolae. Dintr-o figură religioasă, el a devenit bătrânelul vesel pe care îl știm azi. Tot datorită lor, accentul s-a mutat de la ziua sfântului (6 decembrie) la noaptea magică de Ajun.

3. Nu știm cine a avut ideea: Aici vorbim despre un mister total. Deși știm că renul a apărut în scris în 1821, autorul acelei prime poezii, „Bătrânul Santaclaus”, a rămas necunoscut. Practic, o persoană anonimă a dat startul uneia dintre cele mai mari legende ale lumii.

4. Echipa oficială s-a format în 1823: La doi ani după primul ren anonim, a apărut celebrul poem „Noaptea dinaintea Crăciunului”. Atunci s-a stabilit clar că sania e trasă de opt reni și tot atunci au primit numele pe care le folosim și azi: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner și Blitzen.

5. Donner și Blitzen au avut nume olandeze: La început, cei doi reni puternici se numeau „Dunder” și „Blixem”, adică „Tunet” și „Fulger” în olandeză veche din New York. Numele au fost schimbate în timp („Donder”, apoi „Donner” și „Blitzen”) ca să sune mai bine în engleză și să aibă ritm.

6. Rudolph a întârziat peste 100 de ani: Cel mai iubit ren nu a făcut parte din echipa originală. El a fost inventat abia în 1939, de Robert May, un angajat al unui magazin universal. A fost creat dintr-o nevoie pură de marketing, pentru a vinde mai multe cărți de colorat copiilor.

7. Un cântec l-a făcut vedetă: Rudolph a devenit faimos în toată lumea nu neapărat datorită cărții, ci datorită cântecului compus de cumnatul autorului. Melodia a prins atât de bine la public, încât a transformat povestea într-un fenomen, ajungând ulterior să inspire filme și desene animate.

8. Renii Moșului sunt, cel mai probabil, fete: Biologia ne strică puțin povestea așa cum ne-o imaginăm noi. Masculii își pierd coarnele la începutul iernii, imediat după împerechere. Doar femelele rămân cu coarnele pe cap de Crăciun. Așadar, toți renii încornorați care trag sania sunt femele.

9. Moșul ar putea avea și reni de rezervă: De-a lungul timpului, oamenii și-au imaginat că Moșul are nevoie de ajutor suplimentar. În diverse filme, desene (chiar și în South Park) sau cântece mai noi, apar reni de rezervă cu nume precum Horace, Skippy sau Steven, gata să intervină dacă titularii obosesc.

