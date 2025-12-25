De ce se ține un crap viu în casă de Crăciun. Ce semnifică acest obicei ciudat și unde se practică

Stiri actuale
25-12-2025 | 08:41
crap
Shutterstock

Poate părea ciudat, dar există o tradiție de Crăciun care presupune păstrarea unui crap viu în casă înainte de cina festivă de Ajun. La prima vedere, obiceiul poate părea bizar, însă are rădăcini adânci în religie, cultură și gastronomie.

autor
Mădălina Cristea

Crapul simbolizează nu doar norocul pentru anul care urmează, ci marchează și sfârșitul perioadei de post dinaintea sărbătorii. Dar de ce tocmai un pește viu și cum a ajuns acesta să fie elementul central al mesei festive?

Tradițiile de Crăciun variază enorm de la o țară la alta, iar unele obiceiuri pot părea ciudate sau surprinzătoare pentru cei care nu le cunosc. În Austria și Germania, de exemplu, Krampus – demonul Crăciunului – îi pedepsește pe copiii neascultători, iar apariția sa poate fi înfricoșătoare pentru cei din afara regiunii alpine. În Marea Britanie, Crăciunul nu ar fi complet fără o vizită la pantomimă – un spectacol teatral haotic, plin de cântece și glume, cu personaje travestite și vedete locale. În Japonia, tradiția este și mai surprinzătoare: pentru mulți, meniul de Crăciun constă în Kentucky Fried Chicken, care a devenit o alegere populară pe 25 decembrie.

Istoria crapului de Crăciun

În Polonia, dar și în țările vecine, precum Cehia și Slovacia, tradiția Crăciunului capătă o nuanță aparte: festinul principal nu are loc în ziua de 25 decembrie, ci în Ajunul Crăciunului, cunoscut sub numele de „Ziua Generozității”. Spre deosebire de meniul tradițional românesc, unde vedeta de pe masă este porcul, centrul mesei festive poloneze este ocupat de un ingredient surprinzător: crapul de apă dulce. Și nu orice crap – acesta este ținut viu în cada familiei timp de una sau două zile înainte de a fi gătit.

Dar de ce tocmai crapul și de ce în cadă? Răspunsul se află în tradiția religioasă. Polonia este o țară predominant catolică, iar perioada care precede Crăciunul, a fost întotdeauna considerată o perioadă de post, abstinență și reflecție – similară Postului Mare de Paște sau de Crăciun. În această perioadă, consumul de carne este limitat, iar peștele a devenit alegerea tradițională pentru mesele festive, marcând astfel sfârșitul postului odată cu Ajunul Crăciunului.

Citește și
nadia comaneci
Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun: „Să aveţi un an 2026 extraordinar. Sărbători frumoase alături de cei dragi”

Masa de Wigilia, cum este cunoscută cina de Ajun în Polonia, începe odată cu apariția primei stele pe cerul serii. Tradițional, masa este decorată cu fân sub fața de masă, simbolizând nașterea lui Iisus într-un staul, iar un scaun gol este lăsat pentru un eventual musafir neașteptat – un gest de ospitalitate emblematic.

Cina include douăsprezece feluri de mâncare, fiecare reprezentând câte un Apostol, iar obiceiul de a gusta puțin din fiecare fel este considerat aducător de noroc pentru toate cele douăsprezece luni ale anului care urmează. Culmea tradiției o constituie tocmai ultimul fel: un crap pregătit cu grijă, fie sotat, fie pane, simbol al sărbătorii și al continuității obiceiurilor vechi de secole.

crap

De ce în Polonia se ține un crap viu în casă de Crăciun

Alături de alți pești de apă dulce, precum știuca și păstrăvul, crapul a fost mult timp popular în bucătăria poloneză, deoarece mai mult de trei sferturi din țară se află departe de coastă, în interiorul Europei continentale, departe de Marea Baltică. Drept urmare, pentru mulți polonezi, peștele era mai ușor de procurat din iazuri, lacuri și râuri decât din mare, ceea ce făcea ca peștele de apă dulce să fie o alegere mai firească decât cel marin.

Într-o epocă de mult apusă, înainte de existența frigiderelor, păstrarea peștelui proaspăt până la Wigilia reprezenta, desigur, o problemă. Soluția era însă una simplă: crapul capturat era ținut viu până în momentul în care urma să fie gătit. Iar pentru multe familii poloneze, asta însemna să îl țină în cadă, adesea timp de câteva zile.

Unii bucătari polonezi spun că această practică ajută și la curățarea peștelui, eliminând noroiul din tractul său digestiv. Alții susțin că, în ciuda asocierilor istorice (crapul este cunoscut ca fiind consumat în Polonia încă din secolul al XIII-lea), această tradiție nu este deloc una străveche, ci a apărut abia în Polonia sărăcită de după război, când pescuitul maritim a intrat în declin, iar guvernul polonez s-a orientat către creșterea ieftină a crapului, asigurându-se că „fiecare masă poloneză va avea un crap”, conform mentalfloss.com.

Indiferent de scopul sau originile sale, păstrarea unui crap viu în cadă a devenit o parte obișnuită a sărbătorilor de iarnă în Polonia și în țările din jur, fără semne că acest obicei festiv va dispărea prea curând de pe masa de Wigilia: un uimitor 90% din toți crapii cumpărați din magazinele poloneze sunt achiziționați în cele două săptămâni dinaintea Ajunului Crăciunului.

Tradiții neobișnuite de Crăciun în jurul lumii

Krampus – demonul Crăciunului

În unele regiuni din Europa Centrală și de Sud‑Est, sărbătoarea Crăciunului include o figură înfricoșătoare. Krampus este descris ca un personaj păros, cu coarne și copite de capră, al cărui rol este să sperie sau „să pedepsească” copiii neascultători, spre deosebire de Sfântul Nicolae care răsplătește copiii cuminți. Această tradiție include parade și costume elaborate care pot fi destul de terifiante pentru cei neinițiați.

Pui prăjit – masa de Crăciun în Japonia

Unul dintre cele mai neobișnuite obiceiuri de Crăciun este complet nepăgân: în Japonia, milioane de oameni servesc Kentucky Fried Chicken în Ajun sau de Crăciun. Tradiția, născută dintr‑o campanie de marketing din anii 1970 cu sloganul „Kurisumasu ni wa Kentakkii!” („De Crăciun, KFC!”), a devenit atât de populară încât restaurantele sunt rezervate cu luni înainte pentru masa festivă.

kfc japonia

Las patinatas – patinaj la miezul nopții

În capitala Venezuelei, o tradiție colorată implică patinajul până la slujba de la miezul nopții în săptămâna dinaintea Crăciunului. Străzile sunt închise traficului rutier și transformate în piste de patinaj, iar familiile se deplasează către biserică pe role sau patine, vestind începutul festivităților cu voie bună și energie, conform The Economic Times.

Caganer – pentru „noroc”

Caganer este o figurină tradițională catalană, înfățișând un țăran cu pantalonii scoși, care se așază pe vine într-un colț al scenei Nașterii Domnului, reprezentând un simbol de noroc, fertilitate și bunăstare, aducând bucurie și umor în perioada sărbătorilor de iarnă.

Caganer

Bușteanul cu bunătăți

Localnicii din Catalonia creează un personaj dintr-un buștean, desenându-i o față și punându-i o pălărie. Apoi, timp de două săptămâni, îl „hrănesc” cu fructe, nuci și dulciuri. În ajunul Crăciunului, întreaga familie bate bușteanul cu bețe și cântă un cântec tradițional până când bușteanul excretă toate bunătățile.

Caganer

Ascunsul măturilor de Crăciun

Norvegienii cred că Ajunul Crăciunului coincide cu sosirea spiritelor rele și a vrăjitoarelor. Este logic, așadar, ca norvegienii să-și ascundă toate măturile înainte de a se culca, conform wanderlustmagazine.com.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: tradiții, craciun, crap,

Dată publicare: 25-12-2025 08:40

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Decizia luată de Cristi Chivu zguduie Serie A
NEWS ALERT Decizia luată de Cristi Chivu zguduie Serie A
Citește și...
Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun: „Să aveţi un an 2026 extraordinar. Sărbători frumoase alături de cei dragi”
Stiri actuale
Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun: „Să aveţi un an 2026 extraordinar. Sărbători frumoase alături de cei dragi”

Nadia Comăneci, cel mai titrat sportiv român la Jocurile Olimpice, a postat în social media un mesaj de Sărbători, în care menţionează faptul că urmează un an olimpic.

 

Recomandările Poliției Române privind folosirea petardelor. Unde sunt interzise și ce sancțiuni riscă cei care încalcă legea
Stiri actuale
Recomandările Poliției Române privind folosirea petardelor. Unde sunt interzise și ce sancțiuni riscă cei care încalcă legea

Poliţia Română vine miercuri cu recomandări privind folosirea materialelor pirotehnice şi explică în ce situaţii se interzice folosirea articolelor pirotehnice, potrivit legislaţiei în vigoare.

 

Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video
Stiri actuale
Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova trasmite joi dimineaţă că în zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire.

Recomandări
Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video
Stiri actuale
Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova trasmite joi dimineaţă că în zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire.

Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun: „Să aveţi un an 2026 extraordinar. Sărbători frumoase alături de cei dragi”
Stiri actuale
Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun: „Să aveţi un an 2026 extraordinar. Sărbători frumoase alături de cei dragi”

Nadia Comăneci, cel mai titrat sportiv român la Jocurile Olimpice, a postat în social media un mesaj de Sărbători, în care menţionează faptul că urmează un an olimpic.

 

Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”
Stiri Sanatate
Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”

Numărul cazurilor de gripă în București s-a mărit în această perioadă, ajungând la aproximativ 80 de persoane care se prezintă într-o zi la camera de gardă, afirmă Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Decembrie 2025

01:01:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28