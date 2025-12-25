De ce se ține un crap viu în casă de Crăciun. Ce semnifică acest obicei ciudat și unde se practică

Poate părea ciudat, dar există o tradiție de Crăciun care presupune păstrarea unui crap viu în casă înainte de cina festivă de Ajun. La prima vedere, obiceiul poate părea bizar, însă are rădăcini adânci în religie, cultură și gastronomie.

Crapul simbolizează nu doar norocul pentru anul care urmează, ci marchează și sfârșitul perioadei de post dinaintea sărbătorii. Dar de ce tocmai un pește viu și cum a ajuns acesta să fie elementul central al mesei festive?

Tradițiile de Crăciun variază enorm de la o țară la alta, iar unele obiceiuri pot părea ciudate sau surprinzătoare pentru cei care nu le cunosc. În Austria și Germania, de exemplu, Krampus – demonul Crăciunului – îi pedepsește pe copiii neascultători, iar apariția sa poate fi înfricoșătoare pentru cei din afara regiunii alpine. În Marea Britanie, Crăciunul nu ar fi complet fără o vizită la pantomimă – un spectacol teatral haotic, plin de cântece și glume, cu personaje travestite și vedete locale. În Japonia, tradiția este și mai surprinzătoare: pentru mulți, meniul de Crăciun constă în Kentucky Fried Chicken, care a devenit o alegere populară pe 25 decembrie.

Istoria crapului de Crăciun

În Polonia, dar și în țările vecine, precum Cehia și Slovacia, tradiția Crăciunului capătă o nuanță aparte: festinul principal nu are loc în ziua de 25 decembrie, ci în Ajunul Crăciunului, cunoscut sub numele de „Ziua Generozității”. Spre deosebire de meniul tradițional românesc, unde vedeta de pe masă este porcul, centrul mesei festive poloneze este ocupat de un ingredient surprinzător: crapul de apă dulce. Și nu orice crap – acesta este ținut viu în cada familiei timp de una sau două zile înainte de a fi gătit.

Dar de ce tocmai crapul și de ce în cadă? Răspunsul se află în tradiția religioasă. Polonia este o țară predominant catolică, iar perioada care precede Crăciunul, a fost întotdeauna considerată o perioadă de post, abstinență și reflecție – similară Postului Mare de Paște sau de Crăciun. În această perioadă, consumul de carne este limitat, iar peștele a devenit alegerea tradițională pentru mesele festive, marcând astfel sfârșitul postului odată cu Ajunul Crăciunului.

Masa de Wigilia, cum este cunoscută cina de Ajun în Polonia, începe odată cu apariția primei stele pe cerul serii. Tradițional, masa este decorată cu fân sub fața de masă, simbolizând nașterea lui Iisus într-un staul, iar un scaun gol este lăsat pentru un eventual musafir neașteptat – un gest de ospitalitate emblematic.

Cina include douăsprezece feluri de mâncare, fiecare reprezentând câte un Apostol, iar obiceiul de a gusta puțin din fiecare fel este considerat aducător de noroc pentru toate cele douăsprezece luni ale anului care urmează. Culmea tradiției o constituie tocmai ultimul fel: un crap pregătit cu grijă, fie sotat, fie pane, simbol al sărbătorii și al continuității obiceiurilor vechi de secole.

De ce în Polonia se ține un crap viu în casă de Crăciun

Alături de alți pești de apă dulce, precum știuca și păstrăvul, crapul a fost mult timp popular în bucătăria poloneză, deoarece mai mult de trei sferturi din țară se află departe de coastă, în interiorul Europei continentale, departe de Marea Baltică. Drept urmare, pentru mulți polonezi, peștele era mai ușor de procurat din iazuri, lacuri și râuri decât din mare, ceea ce făcea ca peștele de apă dulce să fie o alegere mai firească decât cel marin.

Într-o epocă de mult apusă, înainte de existența frigiderelor, păstrarea peștelui proaspăt până la Wigilia reprezenta, desigur, o problemă. Soluția era însă una simplă: crapul capturat era ținut viu până în momentul în care urma să fie gătit. Iar pentru multe familii poloneze, asta însemna să îl țină în cadă, adesea timp de câteva zile.

Unii bucătari polonezi spun că această practică ajută și la curățarea peștelui, eliminând noroiul din tractul său digestiv. Alții susțin că, în ciuda asocierilor istorice (crapul este cunoscut ca fiind consumat în Polonia încă din secolul al XIII-lea), această tradiție nu este deloc una străveche, ci a apărut abia în Polonia sărăcită de după război, când pescuitul maritim a intrat în declin, iar guvernul polonez s-a orientat către creșterea ieftină a crapului, asigurându-se că „fiecare masă poloneză va avea un crap”, conform mentalfloss.com.

Indiferent de scopul sau originile sale, păstrarea unui crap viu în cadă a devenit o parte obișnuită a sărbătorilor de iarnă în Polonia și în țările din jur, fără semne că acest obicei festiv va dispărea prea curând de pe masa de Wigilia: un uimitor 90% din toți crapii cumpărați din magazinele poloneze sunt achiziționați în cele două săptămâni dinaintea Ajunului Crăciunului.

Tradiții neobișnuite de Crăciun în jurul lumii

Krampus – demonul Crăciunului

În unele regiuni din Europa Centrală și de Sud‑Est, sărbătoarea Crăciunului include o figură înfricoșătoare. Krampus este descris ca un personaj păros, cu coarne și copite de capră, al cărui rol este să sperie sau „să pedepsească” copiii neascultători, spre deosebire de Sfântul Nicolae care răsplătește copiii cuminți. Această tradiție include parade și costume elaborate care pot fi destul de terifiante pentru cei neinițiați.

Pui prăjit – masa de Crăciun în Japonia

Unul dintre cele mai neobișnuite obiceiuri de Crăciun este complet nepăgân: în Japonia, milioane de oameni servesc Kentucky Fried Chicken în Ajun sau de Crăciun. Tradiția, născută dintr‑o campanie de marketing din anii 1970 cu sloganul „Kurisumasu ni wa Kentakkii!” („De Crăciun, KFC!”), a devenit atât de populară încât restaurantele sunt rezervate cu luni înainte pentru masa festivă.

Las patinatas – patinaj la miezul nopții

În capitala Venezuelei, o tradiție colorată implică patinajul până la slujba de la miezul nopții în săptămâna dinaintea Crăciunului. Străzile sunt închise traficului rutier și transformate în piste de patinaj, iar familiile se deplasează către biserică pe role sau patine, vestind începutul festivităților cu voie bună și energie, conform The Economic Times.

Caganer – pentru „noroc”

Caganer este o figurină tradițională catalană, înfățișând un țăran cu pantalonii scoși, care se așază pe vine într-un colț al scenei Nașterii Domnului, reprezentând un simbol de noroc, fertilitate și bunăstare, aducând bucurie și umor în perioada sărbătorilor de iarnă.

Bușteanul cu bunătăți

Localnicii din Catalonia creează un personaj dintr-un buștean, desenându-i o față și punându-i o pălărie. Apoi, timp de două săptămâni, îl „hrănesc” cu fructe, nuci și dulciuri. În ajunul Crăciunului, întreaga familie bate bușteanul cu bețe și cântă un cântec tradițional până când bușteanul excretă toate bunătățile.

Ascunsul măturilor de Crăciun

Norvegienii cred că Ajunul Crăciunului coincide cu sosirea spiritelor rele și a vrăjitoarelor. Este logic, așadar, ca norvegienii să-și ascundă toate măturile înainte de a se culca, conform wanderlustmagazine.com.

