Nicușor Dan, după ce CCR a respins reforma justiției: Nicidecum Bolojan nu trebuie să-și dea demisia

Premierul Ilie Bolojan nu trebuie ”nicidecum” să-și dea demisia după ce Curtea Constituțională a respins reforma pensiilor magistraților, a declarat luni președintele Nicușor Dan. Potrivirt acestuia, obiecția CCR a fost pe formă, nu pe fond.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni seara, că nicidecum nu este cazul ca premierul Ilie Bolojan să-şi dea demisia după decizia de neconstituţionalitate a CCR privind proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor, subliniind că obiecţia pe formă şi nu pe fond nu este o chestiune "aşa de importantă" încât un Guvern să plece.

Șeful statului anunța încă de acum o săptămână, anticipând decizia CCR de respingere a reformei în justiție, că premierul Bolojan nu trebuie să demisioneze. ”Dreptul nu este o știință exactă, există interpretări, iar un text care nu este constituțional nu înseamnă nimic”, a declarat președintele Nicușor Dan pentru Știrile ProTV.

Nicușor Dan a reluat acum ideea, în aceeași termeni. Întrebat fiind luni seara dacă Ilie Bolojan trebuie să demisioneze din funcția de prim-ministru, președintele României a spus răspicat că șeful Guvernului nu are de ce să facă acest lucru.

"Nicidecum, nicidecum. Am spus asta de mai multe ori. Dreptul e o ştiinţă respectabilă, numai că interpretările, tocmai pentru că textul de lege nu poate să prevadă toate posibilităţile de situaţii care apar în viaţa reală, textul de lege este interpretabil şi atunci se întâmplă ca unii să interpreteze aşa, unii să interpreteze invers. Guvernul să fi interpretat că acest aviz poate să... legea poate să fie dată fără aviz. Unii judecători au spus că aşa e, alţii au spus că nu e aşa. Nu e o chestiune aşa de importantă încât un Guvern să-şi dea demisia", a explicat Nicuşor Dan, pentru Antena 1.

”E o chestiune de interpretare, nu este o chestiune așa de importantă”

Potrivit acestuia, legea prevede că trebuie să existe avizul CSM pe acest proiect, dar Constituţia nu stipulează cât timp trebuie aşteptat pentru un aviz.

"Şi, atunci, judecătorul este pus în situaţia să spună care este sau, mai precis, Constituţia nu spune în cât timp trebuie să vină avizul ăsta. Judecătorii se raportează strict la Constituţie şi atunci întrebarea este: care este termenul rezonabil în care aştepţi avizul, dacă avizul ăsta nu vine? Deci, de asta spun că e o chestiune de interpretare, nu este o chestiune aşa de importantă", a afirmat şeful statului.

El a precizat că nu a discutat cu premierul Bolojan după decizia CCR. "După decizia Curţii nu am vorbit. Am vorbit zilele trecute, da. Adică avem un dialog constant pe diferite probleme de actualitate", a spus preşedintele.

