Nicușor Dan, după ce CCR a respins reforma justiției: Nicidecum Bolojan nu trebuie să-și dea demisia

Stiri Politice
20-10-2025 | 20:13
nicusor dan ilie bolojan
AFP

Premierul Ilie Bolojan nu trebuie ”nicidecum” să-și dea demisia după ce Curtea Constituțională a respins reforma pensiilor magistraților, a declarat luni președintele Nicușor Dan. Potrivirt acestuia, obiecția CCR a fost pe formă, nu pe fond.

autor
Cristian Anton

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni seara, că nicidecum nu este cazul ca premierul Ilie Bolojan să-şi dea demisia după decizia de neconstituţionalitate a CCR privind proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor, subliniind că obiecţia pe formă şi nu pe fond nu este o chestiune "aşa de importantă" încât un Guvern să plece.

Șeful statului anunța încă de acum o săptămână, anticipând decizia CCR de respingere a reformei în justiție, că premierul Bolojan nu trebuie să demisioneze. ”Dreptul nu este o știință exactă, există interpretări, iar un text care nu este constituțional nu înseamnă nimic”, a declarat președintele Nicușor Dan pentru Știrile ProTV.

Nicușor Dan a reluat acum ideea, în aceeași termeni. Întrebat fiind luni seara dacă Ilie Bolojan trebuie să demisioneze din funcția de prim-ministru, președintele României a spus răspicat că șeful Guvernului nu are de ce să facă acest lucru.

"Nicidecum, nicidecum. Am spus asta de mai multe ori. Dreptul e o ştiinţă respectabilă, numai că interpretările, tocmai pentru că textul de lege nu poate să prevadă toate posibilităţile de situaţii care apar în viaţa reală, textul de lege este interpretabil şi atunci se întâmplă ca unii să interpreteze aşa, unii să interpreteze invers. Guvernul să fi interpretat că acest aviz poate să... legea poate să fie dată fără aviz. Unii judecători au spus că aşa e, alţii au spus că nu e aşa. Nu e o chestiune aşa de importantă încât un Guvern să-şi dea demisia", a explicat Nicuşor Dan, pentru Antena 1.

Citește și
Nicusor Dan
Nicușor Dan, după decizia CCR: „Reforma rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților”

”E o chestiune de interpretare, nu este o chestiune așa de importantă”

Potrivit acestuia, legea prevede că trebuie să existe avizul CSM pe acest proiect, dar Constituţia nu stipulează cât timp trebuie aşteptat pentru un aviz.

"Şi, atunci, judecătorul este pus în situaţia să spună care este sau, mai precis, Constituţia nu spune în cât timp trebuie să vină avizul ăsta. Judecătorii se raportează strict la Constituţie şi atunci întrebarea este: care este termenul rezonabil în care aştepţi avizul, dacă avizul ăsta nu vine? Deci, de asta spun că e o chestiune de interpretare, nu este o chestiune aşa de importantă", a afirmat şeful statului.

El a precizat că nu a discutat cu premierul Bolojan după decizia CCR. "După decizia Curţii nu am vorbit. Am vorbit zilele trecute, da. Adică avem un dialog constant pe diferite probleme de actualitate", a spus preşedintele. 

INTERVIU. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția

Sursa: Agerpres

Etichete: nicusor dan, curtea constitutionala, pensii speciale, demisie, ilie bolojan, respingere, reforma justitiei,

Dată publicare: 20-10-2025 20:13

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
Citește și...
Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al României. ”Ca să faci lucruri în societate necesită timp”
Stiri Politice
Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al României. ”Ca să faci lucruri în societate necesită timp”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, că este "în principiu" interesat să candideze pentru un nou mandat.

Nicușor Dan, după decizia CCR: „Reforma rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților”
Stiri Politice
Nicușor Dan, după decizia CCR: „Reforma rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților”

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat luni după decizia Curții Constituționale a României (CCR), care a admis sesizarea Înaltei Curți de Casație privind legea pensiilor magistraților, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan.

Sesizarea lui Nicușor Dan despre legea cultelor ajunge pe masa CCR. Criticile aduse de șeful statului
Stiri actuale
Sesizarea lui Nicușor Dan despre legea cultelor ajunge pe masa CCR. Criticile aduse de șeful statului

Curtea Constituţională a României (CCR) discută, luni, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu modificările aduse legii privind libertatea religioasă şi regimul cultelor.

Nicușor Dan, după explozia blocului din Capitală: Nu putem aştepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare
Stiri Politice
Nicușor Dan, după explozia blocului din Capitală: Nu putem aştepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, vineri, un mesaj către familiile afectate de explozia din Bucureşti, tragedie despre care afirmă că pute fi evitată. El cere tuturor instituţiilor să comunice rezultatele anchetelor, care trebuie să se deruleze rapid.

 

Președintele Nicușor Dan, hotârât să atace ”frontal” flagelul care afectează România: ”Trebuie să devină o preocupare a SRI”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan, hotârât să atace ”frontal” flagelul care afectează România: ”Trebuie să devină o preocupare a SRI”

Președintele Nicușor Dan afirmă că ”fenomenul corupției trebuie atacat frontal” în România, iar în această ”luptă” trebuie să se implice mai mult și Serviciul Român de Informații.  

Recomandări
Pensiile speciale ale magistraților, apărate la CCR de judecători numiți de PSD. Cine sunt cei care au votat anti reformă
Stiri Politice
Pensiile speciale ale magistraților, apărate la CCR de judecători numiți de PSD. Cine sunt cei care au votat anti reformă

La 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a admis contestația Înaltei Curți și a declarat legea neconstituțională. 

Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al României. ”Ca să faci lucruri în societate necesită timp”
Stiri Politice
Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al României. ”Ca să faci lucruri în societate necesită timp”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, că este "în principiu" interesat să candideze pentru un nou mandat.

Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”
Stiri Sociale
Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”

România a fost zguduită în această lună de 20 de cutremure. Au fost de magnitudine mică, dar unele s-au produs în regiuni unde aceste fenomene sunt rare. Cea mai predispusă zonă rămâne Vrancea, unde au avut loc 12 cutremure de adâncime mare.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 20 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
La Măruță
20 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Octombrie 2025

01:43:53

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28