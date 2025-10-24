Nou motiv de gâlceavă în coaliție: „legile paralele” pe Justiție. PSD vrea propria lege privind pensiile magistraților

Stiri Politice
24-10-2025 | 19:36
Sorin Grindeanu
Inquam Photos / Octav Ganea

După atacuri repetate la adresa premierului, social-democrații forțează și vor să facă un nou proiect de lege privind pensiile magistraților.

autor
Ovidiu Oanță,  Teodora Suciu

Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu reprezentanții magistraților ca să discute despre inițiativă și a anunțat că va organiza un grup de lucru la Parlament, la care îi invită și pe colegii din coaliție.

Liderii de la guvernare i-au respins propunerea, iar Ilie Bolojan a prezentat un plan diferit. Executivul va depune din nou aceeași inițiativă, dar va respecta termenul de așteptare a avizului consultativ de la CSM.

Întâlnire surpriză convocată de Grindeanu

Sorin Grindeanu a convocat dimineața o întâlnire surpriză cu miniștrii muncii și justiției, vicepremierul Marian Neacșu, președinta Consiliului Superior al Magistraturii, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție și procurorul general. Nu au fost invitați și liberalii.

După discuție, șeful social-democraților a anunțat că va forma un grup de lucru parlamentar care să rescrie proiectul privind pensiile magistraților – asta deși această propunere fusese respinsă de partenerii de coaliție.

Citește și
Sorin Grindeanu
Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD: „Propunerea noastră este de a face rapid, de la PNL, PSD, de la USR, UDMR, acest grup de lucru rapid, pe parcursul săptămânii viitoare să se vină cu un proiect de lege, pe care să-l aprobăm rapid în Parlament.”

În ultimele zile, Sorin Grindeanu chiar i-a cerut lui Ilie Bolojan demisia dacă nu acceptă acest dialog.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD: „Să plece acasă dacă în continuare face a doua oară aceeași procedură, fără a avea dialog cu toți actorii sau măcar să țină cont de ce spune președintele României, atunci trebuie să plece acasă.”

Premierul Ilie Bolojan susține, însă, că Executivul nu va modifica textul legii, ci doar va relua procedura adoptării. Ce va fi diferit este că va aștepta 30 de zile avizul consultativ al CSM. La rândul său, premierul le-a transmis un mesaj dur celor din PSD.

Declarația premierului Ilie Bolojan

„În condițiile în care orice partid consideră că Guvernul nu își face datoria are posibilitatea să depună moțiuni de cenzură și să facă o majoritate în Parlament în așa fel încât, cu AUR, cu cine se poate, ca Guvernul să plece. Nu e o problemă. Orice fel de declarații de genul acesta tari sau de comportamente într-o anumită zonă care presupune o anumită responsabilitate, pentru că în funcție de ceea ce faci, există niște consecințe economice, vă puteți da seama că este un cost pentru țară.” – a declarat Ilie Bolojan la Antena 3.

În dispută a intervenit și președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan, președintele României: „E foarte simplu să vii cu declarații unul împotriva celuilalt. Să construiești ceva, e puțin mai greu.”

După întâlnirea cu liderul PSD, Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, a transmis că magistrații sunt dispuși să discute despre reformă, dar nu „abdică în fața presiunilor”.

Iar CSM cere să nu fie stigmatizați judecătorii și procurorii.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, bagă Distrigaz și restul furnizorilor în ședință. Nu e exclusă modificarea legii

Sursa: Pro TV

Etichete: sorin grindeanu, pensii, magistrati, ilie bolojan,

Dată publicare: 24-10-2025 19:27

Articol recomandat de sport.ro
Becali răbufnește: "Mă rog să nu mai fim sclavi!" Cum vrea patronul FCSB să scape de "batjocura" europeană
Becali răbufnește: "Mă rog să nu mai fim sclavi!" Cum vrea patronul FCSB să scape de "batjocura" europeană
Citește și...
Președintele PSD, despre salariul minim: ”Asta ar putea duce spre infringement”
Stiri Politice
Președintele PSD, despre salariul minim: ”Asta ar putea duce spre infringement”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, că Roxana Mânzatu, comisar european, a avertizat că nu este bine ca România să îngheţe salariul minim, pentru că acest lucru ar putea duce spre infringement.

Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție
Stiri Politice
Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Sorin Grindeanu a anunțat, joi, că a avut un „dialog constructiv” la Parlament cu reprezentanții principalelor instituții din justiție, pe tema pensiilor magistraților.

Liderul PSD Sorin Grindeanu îl critică din nou pe Ilie Bolojan: „Poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana”
Stiri Politice
Liderul PSD Sorin Grindeanu îl critică din nou pe Ilie Bolojan: „Poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana”

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu l-a criticat din nou pe Ilie Bolojan, după ce premierul a respins propunerea PSD pentru reforma pensiilor speciale ale magistraților. 

Legea de funcționare a CCR, care a respins reforma pensiilor magistraților, ar putea fi schimbată. ”Cât mai repede”
Stiri Politice
Legea de funcționare a CCR, care a respins reforma pensiilor magistraților, ar putea fi schimbată. ”Cât mai repede”

Sorin Grindeanu a declarat că nu exclude ideea de a fi modificată legea de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, în contextul în care a respins toate încercările de modificare a prevederilor privind pensiile speciale.

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

Recomandări
Gestul simplu făcut de Nicușor Dan la Iași, când a auzit că este huiduit de mulțime. VIDEO
Stiri actuale
Gestul simplu făcut de Nicușor Dan la Iași, când a auzit că este huiduit de mulțime. VIDEO

Zeci de persoane l-au huiduit pe preşedintele Nicuşor Dan în faţa Teatrului Naţional din Iaşi.

Rusia, „obligată” de Trump să vândă o rafinărie din România, cu afaceri de sute de milioane de euro
Stiri externe
Rusia, „obligată” de Trump să vândă o rafinărie din România, cu afaceri de sute de milioane de euro

Președintele SUA, Donald Trump, a impus sancțiuni surpriză împotriva marilor companii petroliere rusești. Măsura nu va opri războiul lui Vladimir Putin, dar va ajuta Uniunea Eu să scoată definitiv petrolul rusesc din blocul comunitar.

Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO
Stiri actuale
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO

Sfinţirea Catedralei Naţionale (Catedrala Mântuirii Neamului) va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, şi va marca Centenarul Patriarhiei Române.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Octombrie 2025

50:36

Alt Text!
La Măruță
24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Octombrie 2025

01:23:57

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28