Nou motiv de gâlceavă în coaliție: „legile paralele” pe Justiție. PSD vrea propria lege privind pensiile magistraților

După atacuri repetate la adresa premierului, social-democrații forțează și vor să facă un nou proiect de lege privind pensiile magistraților.

Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu reprezentanții magistraților ca să discute despre inițiativă și a anunțat că va organiza un grup de lucru la Parlament, la care îi invită și pe colegii din coaliție.

Liderii de la guvernare i-au respins propunerea, iar Ilie Bolojan a prezentat un plan diferit. Executivul va depune din nou aceeași inițiativă, dar va respecta termenul de așteptare a avizului consultativ de la CSM.

Întâlnire surpriză convocată de Grindeanu

Sorin Grindeanu a convocat dimineața o întâlnire surpriză cu miniștrii muncii și justiției, vicepremierul Marian Neacșu, președinta Consiliului Superior al Magistraturii, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție și procurorul general. Nu au fost invitați și liberalii.

După discuție, șeful social-democraților a anunțat că va forma un grup de lucru parlamentar care să rescrie proiectul privind pensiile magistraților – asta deși această propunere fusese respinsă de partenerii de coaliție.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD: „Propunerea noastră este de a face rapid, de la PNL, PSD, de la USR, UDMR, acest grup de lucru rapid, pe parcursul săptămânii viitoare să se vină cu un proiect de lege, pe care să-l aprobăm rapid în Parlament.”

În ultimele zile, Sorin Grindeanu chiar i-a cerut lui Ilie Bolojan demisia dacă nu acceptă acest dialog.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD: „Să plece acasă dacă în continuare face a doua oară aceeași procedură, fără a avea dialog cu toți actorii sau măcar să țină cont de ce spune președintele României, atunci trebuie să plece acasă.”

Premierul Ilie Bolojan susține, însă, că Executivul nu va modifica textul legii, ci doar va relua procedura adoptării. Ce va fi diferit este că va aștepta 30 de zile avizul consultativ al CSM. La rândul său, premierul le-a transmis un mesaj dur celor din PSD.

Declarația premierului Ilie Bolojan

„În condițiile în care orice partid consideră că Guvernul nu își face datoria are posibilitatea să depună moțiuni de cenzură și să facă o majoritate în Parlament în așa fel încât, cu AUR, cu cine se poate, ca Guvernul să plece. Nu e o problemă. Orice fel de declarații de genul acesta tari sau de comportamente într-o anumită zonă care presupune o anumită responsabilitate, pentru că în funcție de ceea ce faci, există niște consecințe economice, vă puteți da seama că este un cost pentru țară.” – a declarat Ilie Bolojan la Antena 3.

În dispută a intervenit și președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan, președintele României: „E foarte simplu să vii cu declarații unul împotriva celuilalt. Să construiești ceva, e puțin mai greu.”

După întâlnirea cu liderul PSD, Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, a transmis că magistrații sunt dispuși să discute despre reformă, dar nu „abdică în fața presiunilor”.

Iar CSM cere să nu fie stigmatizați judecătorii și procurorii.

