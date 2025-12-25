De Crăciun, Vladimir Putin salută într-o scrisoare „prietenia invincibilă” cu Coreea de Nord

Vladimir Putin a lăudat „prietenia invincibilă” dintre Rusia şi Coreea de Nord - țări care s-au apropiat pe fondul războiului din Ucraina - într-o scrisoare de felicitare adresată liderului Kim Jong Un, a relatat agenţia oficială nord-coreeană.

Preşedintele rus afirmă că participarea soldaţilor nord-coreeni la efortul de război al Moscovei în Ucraina dovedeşte „fraternitatea militantă” dintre cele două state, în această scrisoare primită săptămâna trecută de Phenian.

„Intrarea eroică a soldaţilor Armatei Populare Coreene în luptele pentru eliberarea regiunii Kursk de ocupanţi şi activităţile ulterioare ale inginerilor coreeni pe teritoriul rus au dovedit în mod clar această prietenie invincibilă”, a scris Putin, potrivit agenţiei oficiale de presă KCNA, citată de News.ro.

Legăturile solide dintre Phenian şi Moscova „vor contribui la stabilirea unei ordini juste într-o lume multipolară”, a adăugat preşedintele rus.

Coreea de Nord a participat activ la efortul de război al Rusiei, furnizând soldaţi pentru a respinge avansul ucrainean în regiunea Kursk.

Cele două ţări sunt legate printr-un acord de apărare reciprocă semnat în 2024, cu ocazia unei vizite a lui Vladimir Putin în Coreea de Nord.

Serviciile de informaţii sud-coreene estimează că aproximativ 10.000 de soldaţi din nord au participat la războiul împotriva Ucrainei şi că 2.000 dintre ei au murit.

Abia în aprilie, Coreea de Nord a confirmat că a trimis trupe pentru a sprijini războiul dus de Rusia în Ucraina şi a recunoscut că soldaţii săi au fost ucişi în luptă.

