Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

22-10-2025 | 14:27
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Inquam Photos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

Adrian Popovici ,  Robert Hoară

El i-a cerut premierului Ilie Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul cu reprezentanții sistemului de justiție, iar noul proiect de lege nu va trece.

Reforma pensiilor magistraților, respinsă la CCR

Curtea Constituțională a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților. Decizia a fost luată pe motive de formă, respectiv pentru că din lege lipsește avizul CSM.

Judecătorii Curţii Constituţionale au motivat, luni seară, decizia de admitere, în integralitate, a obiecţiei privind pensiile de serviciu prin „lipsa avizului CSM coroborat cu neaşteptarea curgerii” de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia”.

Printre judecătorii care au respins legea asumată de guvernul Bolojan se află și foști magistrați care, pe lângă indemnizațiile primite de la CCR, încasează și pensii de serviciu.

Potrivit unui comunicat de presă, Curtea Constituţională a admis pe motive de formă obiecția formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite şi a constatat că Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu în ansamblu este neconstituţională.

Curtea Constituţională a stabilit că, în cauza de faţă, Guvernul şi-a angajat răspunderea asupra Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu cu respectarea articolului 114 din Constituţie, întrucât a reglementat un domeniu omogen de relaţii sociale şi a justificat atât urgenţa, cât şi necesitatea adoptării legii.

O decizie luată la limită

Decizia de a declara neconstituțională reforma pensiilor magistraților fost luată în urma unui vot strâns, decis de judecătorii numiți de PSD. Patru din cei cinci sunt propuși de PSD, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Marian Busuioc. A mai votat împotrivă Mihaela Ciochină, numită de fostul președinte Klaus Iohannis.

Printre judecătorii care au resping legea asumată de guvernul Bolojan se numără și foști magistrați care, pe lângă indemnizațiile de la CCR, beneficiază și de pensii de serviciu, cunoscute mai comun ca „pensii speciale”.

În România, se aplică mai multe tipuri de pensii, diferențele dintre acestea sunt date de condițiile în care are loc ieșirea din activitate, modul de calcul, dar și sursele din care se asigură plata fondurile. Pensiile speciale, care se calculează diferit față de cele acordate celor 4,5 milioane de persoane, sunt acordate unor categorii precum magistrații, funcționarii parlamentari sau diplomații, printre alții.

Printre judecătorii Curții care beneficiază de pensie de serviciu se numără Cristian Deliorga a încasat din pensii și sume restante 825.973 lei în anul 2024. În medie, ea a încasat 68.831 lei în fiecare lună. La aceste sume se adaugă și 480.679 lei, aproximat 40.000 de lei în fiecare lună, salariul de la CCR.

Cine sunt judecătorii care au respins forma pensiilor magistraților. Patru au fost numiți de PSD, unul de Klaus Iohannis

Sursa: StirilePROTV

