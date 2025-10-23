Liderul PSD Sorin Grindeanu îl critică din nou pe Ilie Bolojan: „Poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana”

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu l-a criticat din nou pe Ilie Bolojan, după ce premierul a respins propunerea PSD pentru reforma pensiilor speciale ale magistraților.

În cadrul unei conferințe organizată la PSD Dolj, Grindeanu le-a spus colegilor săi că „poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către propriii cetăţeni”.

„Să arătăm că PSD poate să se schimbe fără să-şi renege rădăcinile. Să demonstrăm că poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către proprii cetăţeni. Aţi văzut că n-am folosit pluralul.”, le-a spus Sorin Grindeanu.

Mai mult, el a afirmat despre Bolojan că, de fapt, oficialul nu-și dorește cu adevărat să rezolve problema pensiilor magistraților, ci că mai de grabă totul ar fi un „joc de imagine.”

„Nu poţi să spui că tu vrei să elimini pensiile speciale pentru magistraţi, să vină ministrul justiţiei, Radu Marinescu, să trimită o hârtie către tine, prim-ministru, în care să spui că trebuie să stai 30 de zile să primeşti avizul de la CSM şi există această hârtie şi adresă trimisă de Radu şi tu să consideri că trebuie să stai doar 10 zile, că aşa eşti învăţat. Şi te aştepţi de la Curtea Constituţională să treacă peste aceste lucruri. Şi vii ieri în coaliție şi spui următorul lucru: am de gând să o iau de la capăt, în acelaşi mod. Şi atunci se pune întrebarea, îţi doreşti cu adevărat să îndrepti aceste nedreptăţi, aceste injustiţii sociale, dacă vreţi, sau vrei să faci doar un joc de imagine, de orgoliu personal şi nu vrei să rezolvi această problemă?”

Miercuri, PSD Dolj a votat să îl susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de președinte și pe Claudiu Manda ca secretar general la congresul din 7 noiembrie.

Ce i-a cerut recent Grindeanu lui Bolojan

Sorin Grindeanu a declarat recent că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond.

Șeful PSD îi cere lui Bolojan ”să plece acasă” dacă refuză dialogul cu Justiția.

Decizia CCR referitoare la pensiile magistraților

Curtea Constituțională a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților. Decizia a fost luată pe motive de formă, respectiv pentru că din lege lipsește avizul CSM.

Judecătorii Curţii Constituţionale au motivat, luni seară, decizia de admitere, în integralitate, a obiecţiei privind pensiile de serviciu prin „lipsa avizului CSM coroborat cu neaşteptarea curgerii de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia”.



