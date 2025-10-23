Liderul PSD Sorin Grindeanu îl critică din nou pe Ilie Bolojan: „Poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana”

23-10-2025 | 09:51
Sorin Grindeanu
Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu l-a criticat din nou pe Ilie Bolojan, după ce premierul a respins propunerea PSD pentru reforma pensiilor speciale ale magistraților. 

Claudia Alionescu

În cadrul unei conferințe organizată la PSD Dolj, Grindeanu le-a spus colegilor săi că „poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către propriii cetăţeni”.

Să arătăm că PSD poate să se schimbe fără să-şi renege rădăcinile. Să demonstrăm că poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către proprii cetăţeni. Aţi văzut că n-am folosit pluralul.”, le-a spus Sorin Grindeanu.

Mai mult, el a afirmat despre Bolojan că, de fapt, oficialul nu-și dorește cu adevărat să rezolve problema pensiilor magistraților, ci că mai de grabă totul ar fi un „joc de imagine.” 

sorin grindeanu
Sorin Grindeanu îl avertizează pe Ilie Bolojan: „Dacă refuză dialogul, va eșua din nou și va suporta consecințele politice”

Nu poţi să spui că tu vrei să elimini pensiile speciale pentru magistraţi, să vină ministrul justiţiei, Radu Marinescu, să trimită o hârtie către tine, prim-ministru, în care să spui că trebuie să stai 30 de zile să primeşti avizul de la CSM şi există această hârtie şi adresă trimisă de Radu şi tu să consideri că trebuie să stai doar 10 zile, că aşa eşti învăţat. Şi te aştepţi de la Curtea Constituţională să treacă peste aceste lucruri. Şi vii ieri în coaliție şi spui următorul lucru: am de gând să o iau de la capăt, în acelaşi modŞi atunci se pune întrebarea, îţi doreşti cu adevărat să îndrepti aceste nedreptăţi, aceste injustiţii sociale, dacă vreţi, sau vrei să faci doar un joc de imagine, de orgoliu personal şi nu vrei să rezolvi această problemă?”

Miercuri, PSD Dolj a votat să îl susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de președinte și pe Claudiu Manda ca secretar general la congresul din 7 noiembrie.

Ce i-a cerut recent Grindeanu lui Bolojan

Sorin Grindeanu a declarat recent că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond.

Șeful PSD îi cere lui Bolojan ”să plece acasă” dacă refuză dialogul cu Justiția.

Decizia CCR referitoare la pensiile magistraților

Curtea Constituțională a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților. Decizia a fost luată pe motive de formă, respectiv pentru că din lege lipsește avizul CSM.

Judecătorii Curţii Constituţionale au motivat, luni seară, decizia de admitere, în integralitate, a obiecţiei privind pensiile de serviciu prin „lipsa avizului CSM coroborat cu neaşteptarea curgerii de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia”.

Ce înseamnă dacă o femeie „întreabă de Andrea” într-un local din Iași. Campania se extinde la nivel național

Dată publicare: 23-10-2025 09:41

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

Sorin Grindeanu îl avertizează pe Ilie Bolojan: „Dacă refuză dialogul, va eșua din nou și va suporta consecințele politice”
Stiri Politice
Sorin Grindeanu îl avertizează pe Ilie Bolojan: „Dacă refuză dialogul, va eșua din nou și va suporta consecințele politice”

Sorin Grindeanu, afirmă că poate să înţeleagă ”dorinţa lui Ilie Bolojan de a se implica direct în reformele necesare în domeniul justiţiei”, adăugând însă că premierul ”e dator să înţeleagă că nu o mai poate face de unul singur”.

Ce crede liderul PSD, Sorin Grindeanu, despre premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan
Stiri Politice
Ce crede liderul PSD, Sorin Grindeanu, despre premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că are relaţii instituţionale "absolut corecte" atât cu preşedintele Nicuşor Dan, cât şi cu premierul Ilie Bolojan.

 

Grindeanu: Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece și cu prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice
Stiri Politice
Grindeanu: Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece și cu prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că nu este de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece din funcţia de premier şi a adăugat că această coaliţie trebuie să reziste până la alegerile din 2028.

Alegeri parțiale la Primăria Capitalei. Guvernul va aproba data şi calendarul scrutinului. DOCUMENTE
Stiri actuale
Alegeri parțiale la Primăria Capitalei. Guvernul va aproba data şi calendarul scrutinului. DOCUMENTE

Guvernul urmează să aprobe o hotărâre privind organizarea pe 7 decembrie a alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru primari în unele circumscripţii electorale.

 

Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, în interior
Stiri actuale
Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, în interior

Un bărbat a încercat să intre cu forța în interiorul Ambasadei Rusiei din București, aflată în Sectorul 1 al Capitalei. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:15. La fața locului a ajuns și Brigada Antiteroristă.

Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”
Stiri externe
Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”

Ca de obicei, summitul UE de joi seamănă mai degrabă cu unul al dezbinării. Doar că, de data aceasta, nu doar „suspecţii de serviciu” ameninţă să blocheze maşinăria bruxelleză, de la banii pentru Ucraina până la ţintele climatice.

