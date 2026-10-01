Acestea ar trebui organizate în 3 luni, însă depășirea termenului nu este sancționată.

Dominic Fritz își încheie înainte de termen cel de-al doilea mandat. O instanță a confirmat definitiv raportul Agenției Naționale de Integritate care a constatat un conflict de interese.

Dominic Fritz, fostul primar al Municipiului Timișoara: „Acum se termină mandatul meu, nu pentru că timișorenii s-ar fi răzgândit, se termină pentru că o majoritate toxică a întrerupt brutal ceea ce voi ați început prin vot.”

Dominic Fritz a refuzat solicitarea Știrile Pro TV pentru un interviu. Conducerea primăriei Timișoara va fi preluată de viceprimarul Ruben Lațcău.

Ruben Lațcău, viceprimar: „Nu urmează o schimbare de direcție. Am avut conversații cu Dominic Fritz în fiecare zi și sunt convins și că voi mai avea de aici încolo, nu e vorba de o predare efectivă de ștafetă.”

Noua Lege a integrității prevede încetarea după 30 de zile a mandatelor deținute de persoanele vizate de decizii definitive de incompatibilitate, conflict de interese sau avere nejustificată.

ANI a identificat 67 de persoane:

11 primari;

21 de consilieri locali;

10 viceprimari, administratori publici și secretari;

24 de funcționari publici și persoane cu funcții de conducere sau de execuție;

5 persoane care ocupă alte funcții

La Ungheni, în județul Mureș, prefectul a constatat încetarea mandatului primarului Victor Prodan.

Radu Florian Daniel, viceprimar: „Conform ordinului prefecturii, din această zi exercit atribuțiile primarului acest ordin a fost contestat de primarul orașului, domnul Victor Prodan.”

Potrivit Prefecturii Mureș, încetarea mandatului are la bază un conflict de interese. Victor Prodan nu a dorit să comenteze.

Și primarul orașului Ardud din județul Satu Mare, Ovidiu Duma, și-a pierdut mandatul. ANI a constatat că și-a numit fiica într-un proiect al primăriei și a semnat un contract cu o asociație al cărei membru fondator era. Nici el nu a comentat.

Cei vizați de ordinele de încetare a mandatelor le pot contesta în instanță. În localitățile rămase fără primar ar trebui organizate alegeri parțiale.

Paul Fința, prefectul județului Timiș: „Codul administrativ prevede că alegerile trebuie organizate în decurs de 90 de zile de la data la care a rămas definitiv ordinul de prefect, dar nu există o sancțiune dacă aceste alegeri nu se organziează.”

În Sectorul 6 din București, termenul legal ar fi fost deja depășit, iar administrația este condusă de un viceprimar interimar de la sfârșitul anului trecut.