Guvernul Niculescu a avut marți seară prima sa ședință la Palatul Victoria, iar premierul a oferit și primele sale declarații de după o întrunire a Cabinetului, la doar 2 ore după ce depunea jurământul, la Palatul Cotroceni.

„A fost o ședință scurtă. Ne vom întâlni des, sunt multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm, rectificarea bugetară, pregătirea pentru iarnă", a declarat premierul Luca Niculescu.

Întrebat de coabitarea cu PSD, prim-ministrul a afirmat: „După 6 luni de criză, avem un guvern cu puteri depline, PSD și-a asumat guvernarea, invitația a fost și către alte partide, alte partide au decis să nu intre, dar au susținut acest guvern. Sentimentele mele contează cel mai puțin".

Niculescu a fost întrebat dacă are de gând să introducă noi taxe.

„Deficitul este ceva în care trebuie să ne încadrăm. Știm cât este de fragilă situația - suntem foarte la limită cu ratingul. Mulțumesc lui Nazare și BNR. Cifre exacte vă dau când vedem ceva mai bine încheierea acestui an. Vedem cum stăm cu cifrele fiscal bugetare, evident că nu e dorința nimănui să introducem taxe noi".

„Judecați-mă pentru rezultate”

„Vom face tot ce putem ca să găsim soluții - o colectare mai bună, creștere economică pe care sperăm să o avem anul viitor de 2% și utilizare cât mai bună a fondurilor europene", a mai spus Niculescu, care a completat: „Judecați-mă pentru rezultate".

Potrivit premierului, „în mod normal, Pilonul 2 de pensii ar trebui să rămână așa cum este”, iar zilele următoare se va lua o decizie și cu privire la plafonarea prețurilor la carburanți: „Problema energetică impactează din ce în ce mai mult viețile oamenilor”.

„Scăderea TVA, indexarea pensiilor - toți ne dorim să trăim mai bine, dar vă invit să citiți programul de guvernare. Ce e acolo vom face. Să reușim să facem cât mai mult bine oamenilor. Uitați-vă ce se întâmplă în România, sunt probleme importante", a mai spus Luca Niculescu.

Cât despre politica externă, „prioritățile rămân pe aceleași coordonate - NATO, UE, parteneriat strategic cu SUA pe care vrem să-l consolidăm, să avem o diplomație mai activă, pe economie să mergem mai mult”. Premierul a mai spus că prima sa vizită în afara țării va avea loc ”probabil săptămâna viitoare".