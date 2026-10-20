„Dragi colegi, bine v-am găsit în această primă şedinţă de Guvern, cred că a fost o zi lungă pentru dumneavoastră, dar vor fi multe zile lungi de acum înainte şi sunt convins că veţi fi pregătiţi pentru ele. În primul rând, vreau să vă mulţumesc pentru că aţi acceptat să faceţi parte din această echipă guvernamentală. Mulţumesc Parlamentului pentru votul de astăzi care ne învesteşte nu numai cu încrederea pentru acest Guvern, dar şi cu multă responsabilitate pentru ceea ce avem de făcut. Prioritatea, după cum am spus, este îmbunătăţirea nivelului de trai al românilor", a declarat Luca Niculescu, potrivit Agerpres.

El a reiterat urgenţele de pe agenda Guvernului.

„Rectificarea bugetară, care va veni foarte curând, apoi avem de făcut bugetul pentru anul viitor, pregătirea pentru iarnă şi pentru problemele care pot apărea în sectorul energetic. Şi apoi, sigur că sunt foarte multe lucruri importante pe care le regăsim cu toţii în programul de guvernare, care este un program foarte consistent şi acoperă toate domeniile vieţii noastre publice. Vreau să vă doresc mult succes în tot ce vom face împreună de acum înainte", a fost mesajul lui Niculescu.

Luca Niculescu s-a întâlnit cu Ilie Bolojan la Palatul Victoria

Luca Niculescu a declarat că, după ce a ajuns la Palatul Victoria, s-a întâlnit cu fostul premier Ilie Bolojan, căruia i-a mulţumit pentru discuţia purtată.

„Am venit aici, la Guvern. Am avut o întâlnire cu premierul Bolojan, căruia îi mulţumesc pentru discuţia pe care am avut-o. Apoi am avut prima şedinţă de Guvern. A fost o şedinţă scurtă, pentru organizarea activităţii guvernamentale în perioada imediat următoare. Ne vom întâlni des alături de miniştrii pe care i-aţi văzut. Unii dintre ei vin din PSD, ceilalţi sunt din zona independentă. Ne vom întâlni des pentru că sunt multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm şi trebuie să le rezolvăm urgent", a spus Niculescu, în cadrul conferinţei de presă susţinute după prima şedinţă a noului Guvern.

Printre problemele care trebuie rezolvate urgent, a menţionat - rectificarea bugetară, bugetul pentru 2027, precum şi pregătirea pentru sezonul de iarnă.

„După aproape şase luni de criză politică s-au adunat multe urgenţe care pot fi rezolvate de un Guvern cu puteri depline", a arătat el.

Guvernul Luca Niculescu a depus jurământul de învestitură

Membrii Guvernului condus de Luca Niculescu au depus marţi seară jurământul în cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Cotroceni, în faţa preşedintelui Nicuşor Dan.

La ceremonie au participat preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Sorin Grindeanu şi Mircea Abrudean, dar şi preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu. Au fost prezenţi la eveniment şi consilieri prezidenţiali.

Parlamentul a acordat marţi votul de încredere noului Executiv, cu 280 de voturi "pentru" şi 58 "împotrivă".

Membrii noului Guvern sunt:

* prim-ministru - Luca Niculescu (independent)

* viceprim-ministru şi ministru al Afacerilor Interne - Marian Neacşu (PSD)

* ministrul Transporturilor şi Infrastructurii - Ştefan Ovidiu Popa (PSD)

* ministrul Finanţelor - Alexandru Nazare (independent)

* ministrul Afacerilor Externe - Sebastian-Dănuţ Neculăescu (independent)

* ministrul Justiţiei - Radu Marinescu (PSD)

* ministrul Apărării Naţionale - Ştefan Radu Oprea (PSD)

* ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului - Daniel Cătălin Zamfir (PSD)

* ministrul delegat pentru Digitalizare şi Inteligenţă Artificială - Costinel Bogdan Dumitru (independent)

* ministrul Energiei - Dumitru Chisăliţă (independent)

* ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Florin Ionuţ Barbu (PSD)

* ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Natalia Elena Intotero (PSD)

* ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei - Marcel Alexandru Stoica (PSD)

* ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Alexandru Mihai Ghigiu (PSD)

* ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale - Petre Florin Manole (PSD)

* ministrul Sănătăţii - Alexandru Florin Rogobete (PSD)

* ministrul Educaţiei şi Cercetării - Valentin Sorin Costreie (independent)

* ministrul delegat pentru Învăţământ Preuniversitar - Sorin Gabriel Ionescu (PSD)

* ministrul Culturii - Ioana Ruxandra Victoria Ciocan (independent)

Luca Niculescu, după depunerea jurământului

Premierul Luca Niculescu a declarat, marţi seară, în ceremonia de depunere a jurământului de la Palatul Cotroceni, că este convins că toţi cei din Cabinetul său sunt animaţi de dorinţa de a face bine, de dorinţa de a arăta că România poate.

„Îmi amintesc că exact în aceeaşi sală, în urmă cu două săptămâni şi o zi, mi-aţi încredinţat acea sarcină foarte onorantă şi care m-a învăţat cu multă responsabilitate şi cu câteva nopţi nedormite de a încerca să formez un guvern. Aţi fost foarte generos şi mi-aţi dat un spaţiu larg, putea să fie un guvern tehnocrat, un guvern politic, dar aţi fixat o limită, acest guvern trebuia să fie unul, cum aţi spus dumneavoastră, pro-occidental, să fie ancorat în Europa şi în relaţia noastră solidă transatlantică”, a declarat premierul în discurs.

Luca Niculescu a precizat că au fost zile întregi de discuţii şi de consultări.

„Rezultatul îl aveţi în faţa dumneavoastră, este un guvern mixt, reprezentat de Partidul Social-Democrat, căruia vreau să-i mulţumesc pentru că şi-a asumat responsabilitatea de a intra la guvernare într-o perioadă care, într-adevăr, nu este simplă şi, de asemenea, colegi din societatea civilă, unii din mediul academic, din mediul profesoral, cărora poate le-a fost şi mai greu să facem acest pas, pentru că, aşa cum spuneţi, este câteodată mai confortabil să fii în lumea pe care o cunoşti şi, câteodată, când ajungi în acest spaţiu în care eşti extrem de mediatizat şi în care totul este pus aşa, sub o lupă enormă, viaţa personală poate deveni foarte complicată”, a mai spus Niculescu.

„Sunt convins că toţi cei de aici suntem animaţi de dorinţa de a face bine, de dorinţa de a arăta că România poate, pentru că am văzut că atunci când o doreşte cu adevărat, România poate să reuşească ceea ce doreşte”, a menţionat premierul României, el arătând că exemplul aderării la OCDE este unul dintre ele, când toate forţele politice şi-au pus eforturile în comun.

Nicușor Dan, despre noul Guvern

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că în aceste cinci luni şi jumătate România a funcţionat, totuşi, şi a existat colaborare între partide, ceea ce e un semn de maturitate.

„Aş vrea să încep cu câteva cuvinte despre trecut. Vreau să mulţumesc prim-ministrului Ilie Bolojan şi cabinetului pe care l-a avut pentru efortul pe care l-a făcut în întreaga această perioadă. Bineînţeles că fiecare are propriile evaluări şi nu o să le fac eu pentru ceilalţi. Ce pot eu să spun despre primul ministru, despre miniştrii şi cei dinainte de moţiune şi cei de după, e că au muncit, fiecare dintre ei, enorm de mult, s-au dedicat pentru zona de activitate pe care o aveau în competenţă. Vreau să mulţumesc de asemenea pentru că în această perioadă de cinci luni şi jumătate în care nu am avut guvern cu puteri depline, România a funcţionat totuşi”, a spus preşedintele în discursul susţinut după depunerea jurământului de către noul Executiv.

Nicuşor Dan a amintit că am avut de închis PNRR, am avut de derulat programul SAFE şi am avut de închis capitole de negociere OECD, dar şi evaluări ale agenţiilor de rating.

„În toată această perioadă a existat, pe subiectele importante, cu adevărat colaborare între partidele politice şi ăsta e un semn de maturitate pentru democraţia noastră”, a precizat şeful statului.

Nicuşor Dan a mulţumit şi lui Eugen Tomac, Adrian Veştea şi Siegfried Mureşan pentru încercările de a face un guvern împreună cu persoanele care au încercat să facă asta, în special cele care nu veneau din zona politică, pentru că tot timpul e dificil să vii dintr-o zonă profesională în care ai adunat nişte ani de experienţă, o recunoaştere profesională şi să sari în spaţiul mediatic.

„E un act de curaj”, a comentat preşedintele.

Nicuşor Dan l-a felicitat pe Luca Niculescu pentru că a reuşit în timpul ăsta scurt să facă un program, o echipă şi, foarte important, să obţină voturile majorităţii parlamentare.

„Înseamnă că are nişte abilităţi pe care ar trebui să le exerseze, să le exercite din plin, în perioada următoare. Probabil că o să fie mai greu decât a fost acum, dar am încredere că va reuşi să găsească echilibrul bun în discuţia, în special cu Parlamentul”, a subliniat preşedintele.

Nicuşor Dan a spus că „există obligaţiile financiare pe care România şi le-a asumat, nu într-un mod abstract, dar şi pentru ca să-şi protejeze evoluţia economică viitoare”.

„Astea sunt nişte constrângeri. Există aşteptări pe care românii le au, să fie găsit bunul echilibru între constrângeri şi aşteptări. Există o aşteptare a românilor pentru reforme şi astea trebuie îndeplinite sau măcar începute şi este foarte important şi mă bucur că există un portofoliu dedicat pentru digitalizare şi inteligenţa artificială. România trebuie să privească înainte economic, să se conecteze cu punctele în care se joacă economia globală, are nişte avantaje competitive şi trebuie să aibă curajul să o facă”, a subliniat preşedintele Nicuşor Dan.

Cine este Luca Niculescu

Luca Niculescu a fost desemnat, la 5 octombrie 2026, de preşedintele Nicuşor Dan, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele şi formaţiunile parlamentare, aceasta fiind cea de-a patra nominalizare de premier, după ce Guvernul Ilie Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură la 5 mai.

Luca Niculescu s-a născut la 25 aprilie 1971, la Bucureşti. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii din Bucureşti (1995) şi este titular al unui master în Jurnalism European, la Centrul Universitar pentru Jurnalism, Strasbourg (1996), potrivit datelor biografice publicate pe site-ul www.mae.ro.

A fost jurnalist între 1992 şi 2016, specializat mai ales în relaţii internaţionale: redactor-şef al postului de radio RFI România, realizator de emisiuni la televiziuni precum: Money Channel, TVR 1, Digi24, corespondent permanent în România pentru mass-media din Franţa (France Info, France Culture, France Inter, TV5 şi cotidianul Libération). Timp de cinci ani, a avut o rubrică săptămânală în Dilema Veche.

În perioada 2016-2022, Luca Niculescu a fost Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Franţa, Principatul Monaco şi Principatul Andorra. Din această funcţie, a reprezentat România în relaţie cu organizaţiile internaţionale cu sediul la Paris, în special Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei. A fost preşedinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franţa (GAFF) între 2019 şi 2022.

Rolul lui Luca Niculescu în aderarea României la OCDE

În septembrie 2022, a fost numit Secretar de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Coordonator Naţional pentru procesul de aderare a României la OCDE.

La 21 iunie 2026, a fost propus ministru de Externe în Guvernul Adrian Veştea, care a fost respins de Parlament la 22 iunie.

De-a lungul carierei, a primit numeroase distincţii, printre care: Premiul Asociaţiei Profesioniştilor de Televiziune din România pentru cel mai bun talk-show (2008 şi 2011); "Jurnalistul European al Anului", premiu decernat de Institutul European din România (2010); "Medalia pentru Loialitate", decernată de Casa Regală a României (2012); Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Cavaler, decernat de Preşedintele României postului RFI România (2015); Ordinul Artelor şi Literelor, în grad de Comandor, decernat de Ministerul Francez al Culturii (2019); Crucea Regală a României, conferită de Majestatea Sa Custodele Coroanei (2022); Legiunea de onoare în grad de Comandor, conferită de Preşedintele Republicii franceze (2023).