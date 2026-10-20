Fost jurnalist și diplomat, Niculescu a devenit premierul unui Executiv dominat de PSD, partidul care a contribuit la căderea Guvernului Bolojan și care revine acum la putere inclusiv cu voturile liberalilor.

PNL și UDMR au dat votul fără să intre la guvernare. Noul premier preia o țară cu bugetul sub presiune, o inflație serioasă și facturi mari la energie.

Luca Niculescu, prim-ministru: „Vă mulțumesc pentru încredere! Accept cu emoție și responsabilitate acest vot”.

Înainte de vot, de la tribuna Parlamentului, Niculescu anunțase deja prioritățile noului Guvern.

Luca Niculescu, prim-ministru: „Începând de mâine, intrăm direct în urgențe: rectificarea bugetară fără creșterea deficitului, adoptarea bugetului pe 2027, siguranța energetică pe perioada iernii și închiderea fără pierderi a PNRR”.

Dincolo de programul de guvernare prezentat de Luca Niculescu, tensiunile politice acumulate în PSD și PNL au răbufnit.

Social-democrații revin la conducerea Guvernului la cinci luni și jumătate după ce au contribuit la demiterea Cabinetului Bolojan. Sorin Grindeanu i-a pus condiții de la început noului premier.

Bolojan: PSD deja inventează o grea moștenire cu care să-și acopere incapacitatea

Sorin Grindeanu, președinte PSD: „Domnule prim-ministru desemnat, aveți un program. Aveți o echipă. Și aveți un PSD motivat să schimbe lucrurile. Peste șase luni, vom pune cu toții pe masă rezultatele și vom face împreună evaluarea Guvernului. Și vă asigur că cea mai corectă evaluare va fi făcută prin ce livrăm oamenilor”.

Ilie Bolojan, președinte PNL: „PNL va da astăzi un vot de necesitate, un vot pentru încheierea acestei crize. Când îl auzi pe domnul Grindeanu, îți dai seama cât de greu îți este, dar cu ce preț pentru țară? PSD deja inventează o „grea moștenire" cu care să-și acopere incapacitatea de a-și onora promisiunile mincinoase”.

Sorin Grindeanu, președinte PSD: „Partidul Social Democrat a ales responsabilitatea. Votăm azi Guvernul Niculescu pentru că România are nevoie de o schimbare de direcție. Dar să fie clar: nu vom administra eșecul lui Ilie Bolojan și al dreptei. Îl vom expune public, din prima zi. Acesta este angajamentul meu în fața românilor!”.

Ilie Bolojan, președinte PNL: „La Muncă avem un ministru care a ținut la sertar legea salarizării. La Sănătate avem un ministru care n-a făcut nimic pentru a rezolva problemele structurale, care a amânat orice decizie. La Justiție, un ministru care îmi explica pe zeci de pagini de ce proiectul de lege privind pensiile magistraților nu este constituțional, n-a avut curajul să-l inițieze. Nu aveți nicio șansă, domnule Luca Niculescu, să rezolvați problemele”.

UDMR a semnat un acord politic cu Luca Niculescu pentru o perioadă de 6 luni.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „Este o ultimă șansă pentru o Românie democratică, o Românie în care un cetățean se va găsi în siguranță”.

Miruță (USR), către PSD: „Ați avut din '90 până astăzi 18 participări în guverne și 11 premieri”

USR a anunțat de la început că nu va vota un guvern PSD.

Radu Miruță, deputat USR: „Problema acestui guvern nu este numele premierului. Problema acestui guvern este pesedizarea instituțiilor statului către care vă uitați cu mult jind. Ați avut din '90 până astăzi 18 participări în guverne și 11 premieri”.

Parlamentarii AUR nici nu au participat la vot.

George Simion: „De 5 luni de zile vă prefaceți că vă certați, că ați rupt alianța și astăzi ajungeți să votați cot la cot. Și ce chin, ce jale a fost, că vom trăda noi, că votăm Guvernul Veștea, că am făcut o alianță cu PSD-ul... Trebuie să fim onești cu cei care ne susțin. Domnule Bolojan, mă uit în ochii dumneavoastră. Cu ce vă au la mână? Cu ce vă șantajează?”.

Ilie Bolojan, președinte PNL: „Să știți că nu suntem șantajați!”.

Guvernul Niculescu are 18 miniștri, iar PSD revine la conducerea celor mai importante ministere. Social-democrații și-au adjudecat 12 funcții, printre care Internele, Apărarea, Transporturile, Justiția, Sănătatea și Agricultura. Celelalte șase revin unor independenți, inclusiv portofoliul Finanțelor, la care rămâne Alexandru Nazare.