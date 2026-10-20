Guvernul condus de premierul Luca Niculescu a depus, marţi seară, jurământul de credinţă la Palatul Cotroceni.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că în aceste cinci luni şi jumătate România a funcţionat, totuşi, şi a existat colaborare între partide, ceea ce e un semn de maturitate.

El i-a mulţumit premierului Ilie Bolojan, dar şi premierilor desemnaţi înaintea lui Luca Niculescu, Eugen Tomac, Adrian Veştea şi Siegfried Mureşan.

„Îl felicit pe Luca Niculescu că a reuşit în termenul acesta scurt să facă un program. Înseamnă că are nişte abilităţi pe care va trebui să le exercite în perioada următoare. Am încredere că va reuşi să găsească echilibrul bun, în discuţia în special cu Parlamentul”, a arătat şeful statului.

La depunerea jurământului au participat preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Sorin Grindeanu şi Mircea Abrudean, preşedintele Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, precum şi consilierii prezidenţiali ai lui Nicuşor Dan.

Miniştrii au jurat pe Biblie, în marea majoritate. Potrivit articolului 104 din Constituţie - Jurământul de credinţă, primul-ministru, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului depun individual, în fața Președintelui României, jurământul de la articolul 82.

Guvernul în întregul său şi fiecare membru în parte îşi exercită mandatul începând de la data depunerii jurământului.

Componența Guvernului Niculescu

Guvernul Luca Niculescu are următoarea componenţă:

Luca-Alexandru Niculescu – prim-ministru;

Marian Neacşu – viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne;

Ştefan-Ovidiu Popa – ministrul transporturilor şi infrastructurii;

Alexandru Nazare – ministrul finanţelor;

Sebastian-Dănuţ Neculăescu – ministrul afacerilor externe;

Radu Marinescu – ministrul justiţiei;

Ştefan-Radu Oprea – ministrul apărării naţionale;

Daniel-Cătălin Zamfir – ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului;

Costinel-Bogdan Dumitru – ministru delegat pentru digitalizare şi inteligenţă artificială;

Dumitru Chisăliţă – ministrul energiei;

Florin-Ionuţ Barbu – ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;

Natalia-Elena Intotero – ministrul mediului, apelor şi pădurilor;

Marcel-Alexandru Stoica – ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei;

Alexandru-Mihai Ghigiu – ministrul investiţiilor şi proiectelor europene;

Petre-Florin Manole – ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale;

Alexandru-Florin Rogobete – ministrul sănătăţii;

Valentin-Sorin Costreie – ministrul educaţiei şi cercetării;

Sorin-Gabriel Ionescu – ministru delegat pentru învăţământ preuniversitar;

Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan – ministrul culturii.