În opinia sa, multe dintre deciziile dificile ar putea fi amânate până după alegeri, în timp ce partidele care ajung în opoziţie au ocazia să îşi redefinească strategiile şi să recâştige încrederea alegătorilor nemulţumiţi, scrie news.ro.

Una dintre principalele provocări ale noului guvern va fi gestionarea aşteptărilor publice, într-un context în care reformele administrative şi salariale presupun decizii complicate şi pot genera tensiuni sociale. Pîrvulescu estimează că Executivul ar putea prefera să amâne aceste măsuri, în loc să îşi asume costurile politice ale unor schimbări majore înaintea alegerilor.

„Cred că va fi, pe de altă parte, un guvern care se va juca foarte mult cu orizontul de aşteptare. Altfel spus, mă aştept ca multe decizii să fie amânate până după alegeri”, a declarat Cristian Pîrvulescu.

Întrebat la ce fel de decizii se referă, politologul a indicat două domenii importante: reforma administraţiei şi reforma salarizării. Amânarea acestora ar putea deveni o modalitate prin care guvernul încearcă să menţină echilibrul politic, însă ar lăsa nerezolvate probleme care necesită intervenţii structurale.

Majorarea pensiilor, condiţionată de buget

În acelaşi timp, promisiunile privind majorarea pensiilor vor trebui corelate cu resursele bugetare disponibile. Pîrvulescu avertizează că amploarea creşterilor va depinde de capacitatea statului de a le susţine financiar, fără să agraveze deficitul.

„Mărirea pensiilor se va face doar în funcţie de veniturile bugetare. Dacă nu există o susţinere bugetară, ea va fi mai degrabă mică, va fi diminuată”, a explicat politologul.

În aceste condiţii, bugetul pentru 2027 va reprezenta unul dintre testele importante ale noului Executiv. Capacitatea guvernului de a răspunde aşteptărilor urgente şi de a menţine deficitul sub control ar putea influenţa atât durata mandatului, cât şi disponibilitatea partidelor de a continua actuala formulă de guvernare.

Schimbarea configuraţiei guvernamentale ar putea oferi partidelor din opoziţie ocazia de a-şi regândi poziţionarea politică. Cristian Pîrvulescu consideră că prezenţa PNL, USR şi, probabil, a UDMR în opoziţie ar putea contribui la o reprezentare mai coerentă a nemulţumirilor sociale. Pentru ca acest lucru să se întâmple, însă, formaţiunile respective trebuie să îşi gestioneze propriile conflicte interne.

În cazul liberalilor, una dintre principalele dificultăţi este confruntarea pentru conducerea partidului. Potrivit politologului, această dispută ar putea influenţa capacitatea PNL de a se reorganiza şi de a construi o alternativă politică după ieşirea de la guvernare.

„Deci în PNL există o confruntare care se va da pentru conducerea partidului. Bolojan însă are în continuare controlul”, a afirmat Pîrvulescu.

Bătălia pentru conducerea PNL

Evoluţia conflictului intern va depinde, în opinia sa, şi de poziţia primarilor, care nu sunt neapărat dispuşi să urmeze aceleaşi grupări din interiorul partidului. Diferenţele regionale ar putea influenţa raportul de forţe şi şansele taberelor rivale de a-şi consolida poziţia.

Pentru PNL, provocarea nu se limitează la alegerea unei conduceri, ci presupune şi definirea unei strategii de opoziţie care să îi permită să răspundă nemulţumirilor publice şi să se delimiteze de deciziile guvernării.

În cazul USR, trecerea în opoziţie ar putea reprezenta o oportunitate de redefinire a identităţii politice. Cristian Pîrvulescu consideră că partidul îşi poate clarifica relaţia cu electoratul şi poate recupera o parte dintre alegătorii care nu se mai regăsesc în direcţia sa politică.

„Poate să urmeze vocaţia liberală pe care a părăsit-o în timpul guvernării şi să reprezinte mai bine electoratul care a fost în mare măsură uitat”, a declarat politologul.

În opinia sa, USR ar putea încerca să atragă şi o parte dintre alegătorii care au votat în semn de protest şi ale căror nemulţumiri au fost exploatate de extrema dreaptă. Pentru aceasta, partidul va trebui să ofere o alternativă politică mai convingătoare şi să îşi recâştige credibilitatea în rândul celor dezamăgiţi de guvernare.

Opoziţia ar putea deveni astfel mai competitivă, însă numai dacă partidele care o compun reuşesc să depăşească disputele interne şi să formuleze răspunsuri concrete la problemele sociale şi economice.

AUR ar putea pierde teren dacă opoziţia devine mai coerentă

O eventuală reorganizare a opoziţiei ar putea influenţa şi poziţia AUR, care a beneficiat de nemulţumirile unei părţi a electoratului. Potrivit lui Pîrvulescu, apariţia unor alternative politice mai bine conturate ar putea reduce spaţiul de manevră al formaţiunii şi ar putea scoate mai mult în evidenţă tensiunile din interiorul acesteia.

„Odată ce opoziţia devine mai structurată şi multilaterală, AUR va avea până la urmă un spaţiu de manevră mult mai mic”, a afirmat politologul.

Pîrvulescu a vorbit şi despre posibilitatea apariţiei unei alternative moderate, dar a pus sub semnul întrebării şansele ca un asemenea proiect să reuşească să se impună electoral.

„Trebuie să urmărim ceea ce încearcă să facă Dan Voiculescu, care încearcă să preia parlamentarea AUR pentru a construi o alternativă la AUR, moderată”, explică Pîrvulescu.

Un astfel de demers ar putea influenţa echilibrul intern al AUR, chiar dacă nu ar duce la formarea unei noi formaţiuni capabile să concureze de la egal la egal cu partidul.

În acest context, viitorul opoziţiei va depinde atât de relaţiile dintre partide, cât şi de capacitatea acestora de a răspunde nemulţumirilor alegătorilor care şi-au îndreptat votul către formaţiunile radicale.

Cum pot influenţa evoluţiile internaţionale politica din România

Cristian Pîrvulescu avertizează că perspectivele guvernării şi ale opoziţiei nu pot fi analizate doar prin prisma dinamicii politice interne. Evoluţia economiei europene şi deciziile politice din alte state pot avea efecte asupra economiei României şi, implicit, asupra comportamentului alegătorilor.

„Pentru că dacă economia europeană merge prost, economia românească merge prost”, a spus politologul, menţionând şi alegerile din Statele Unite şi Franţa printre factorii care ar putea influenţa evoluţiile politice.

În opinia sa, contextul internaţional poate influenţa inclusiv felul în care nemulţumirile publice sunt exploatate pe reţelele sociale. Actorii care încearcă să dezorienteze electoratul pot profita de perioadele de incertitudine economică şi politică, ceea ce face ca evoluţiile externe să conteze şi pentru stabilitatea democratică din România.

Prin urmare, noul guvern are de gestionat două provocări majore: să răspundă presiunilor economice şi sociale fără să amâne la nesfârşit reformele dificile şi să menţină o formulă de guvernare capabilă să reziste tensiunilor politice. În acelaşi timp, partidele din opoziţie au ocazia să îşi reconstruiască identitatea şi să recâştige încrederea alegătorilor nemulţumiţi.

Rămâne de văzut dacă această perioadă va conduce la o competiţie politică mai coerentă şi la asumarea unor reforme concrete sau dacă deciziile dificile vor fi amânate, din nou, până după următorul prag electoral.