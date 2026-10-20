Într-un mesaj publicat pe platforma X, șefa Executivului european a subliniat că România și Uniunea Europeană au în față obiective importante, de la crearea de oportunități pentru cetățeni și companii până la consolidarea securității pe flancul estic, scrie news.ro.

„Ne aşteaptă o muncă importantă. Aceea de a crea oportunităţi pentru oameni şi pentru companii. Şi de a întări securitatea pe Flancul nostru Estic. Nu avem timp de pierdut. Să mergem înainte împreună, pentru România şi pentru Europa”, a scris von der Leyen.

La rândul său, premierul Luca Niculescu a transmis marți, după votul de învestitură din Parlament, că își asumă responsabilitatea conducerii Guvernului și că va pune accent pe transparență, reguli clare și rezultate concrete. Deși este un prim-ministru independent, acesta a subliniat că activitatea Executivului depinde de sprijinul parlamentar și că va evita conflictele politice fără miză.

Printre prioritățile anunțate de noul premier se numără protejarea veniturilor corecte, reducerea risipei, îmbunătățirea guvernării, atragerea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a altor fonduri europene, investițiile în energie, finalizarea procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și susținerea economiei românești.

„Mulţumesc Parlamentului României pentru votul de astăzi. Este un vot pe care echipa guvernamentală şi cu mine îl primim cu mare responsabilitate. Ne apucăm de lucru din această seară. Avem în faţă urgenţe economice, bugetare, sociale şi geopolitice care cer decizii ferme, disciplină şi un stat care funcţionează pentru cetăţeni”, a scris Luca Niculescu pe Facebook, după ce a fost votat de Parlament.