Grindeanu spune care a fost cea mai mare greșeală a PSD la alegerile prezidențiale. ”Ne-a dus la finalitatea pe care o știți”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că o greşeală a partidului a fost că nu a gestionat bine alegerile prezidenţiale şi faptul că social-democraţii nu au ştiut ce să voteze.

”Am avut şi candidat pe Victor Ponta, care, chiar dacă n-a fost candidat comun... l-am avut pe Crin Antonescu candidat comun, dar a luat din voturile PSD-iştilor şi faptul că nu s-a gestionat această situaţie ne-a dus la finalitatea pe care o ştiţi”, a susţinut Grindeanu.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgovişte, care au fost cele mai importante greşeli de strategie ale PSD care au dus la prăbuşirea partidului în sondaje.

”Au fost mai multe. Prima şi poate cea mai mare a fost anul trecut, undeva în primăvară. Am crezut prea mult în cuvântul aliaţilor din acea perioadă. Atunci am avut o înţelegere politică de a face o coaliţie, pe care am şi făcut-o, pe liste comune la europarlamentare şi imediat să facem candidat unic, alegeri prezidenţiale, în septembrie, un lucru agreat în coaliţie. Am trecut de alegerile europarlamentare, după care colegii din coaliţie s-au răzgândit, au zis că ei nu mai vor asta şi vor fiecare să-şi vadă de treabă şi România a intrat într-o competiţie extrem de proastă între PSD şi PNL anul trecut, urmare a neţinerii de angajamente, angajamentele luate de către partenerii noştri şi lucrurile au degenerat rapid. Aia a fost o primă greşeală prin faptul că am crezut în cuvântul lor. Nu trebuie să credem”, a afirmat Sorin Grindeanu.

”PSD-iștii n-au știut ce să voteze”

El a susţinut că o altă greşeală a fost că PSD nu a gestionat bine alegerile prezidenţiale.

”A doua, cred că a fost anul ăsta, mare, faptul că n-am gestionat bine la nivel central alegerile prezidenţiale. Şi PSD-ul sau PSD-ştii n-au ştiut ce să voteze. A fost neclar. Am avut şi candidat pe Victor Ponta, care, chiar dacă n-a fost candidat comun... l-am avut pe Crin Antonescu candidat comun, dar a luat din voturile PSD-iştilor şi faptul că nu s-a gestionat această situaţie ne-a dus la finalitatea pe care o ştiţi. Asta este o altă greşeală de strategie pe care PSD-ul a făcut-o, fiindcă dacă lucrurile erau clare din punct de vedere electoral şi lucrurile erau clare inclusiv cu Victor Ponta, evident, lucrurile ar fi stat altcumva”, a declarat Sorin Grindeanu.

