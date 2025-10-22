Impas pe alt proiect de lege a pensiilor magistraților. Grindeanu s-a ridicat și a plecat: „Bolojan să suporte consecințele”

Membrii coaliției de guvernare au discutat, marți seară, despre un nou proiect de lege care să ducă la capăt reforma pensiilor magistraților. Totul după ce Curtea Constituțională a declarat forma adoptată anterior neconstituțională.

autor
Constantin Toma,  Robert Hoară

Întâlnirea s-a încheiat într-o notă tensionată. Premierul Ilie Bolojan a refuzat propunerea PSD de a forma un grup de lucru pentru elaborarea unei noi legi. În semn de protest, social-democrații au părăsit ședința.

După 3 ore de discuții, coaliția de guvernare nu a reușit să ajungă la un acord privind o nouă lege pentru reforma pensiilor magistraților.

Deocamdată, există un blocaj pe acest subiect în coaliția de guvernare.

Partidul Social Democrat a propus, în ședință, formarea unui grup de lucru care să elaboreze o nouă lege a pensiilor speciale, însă Ilie Bolojan le-a cerut colegilor din coaliție să amâne discuția pentru săptămâna viitoare.

Social-democrații au o variantă de lucru: cea prin care pensiile magistraților ar urma să fie de 75% din ultimul salariu net, față de 70% cât era prevăzut în legea respinsă, iar perioada de tranziție să fie extinsă de la 10 la 15 ani. În replică, Ilie Bolojan le-a transmis că discuţia ar trebuie amânată pentru săptămâna viitoare.

La scurt timp după reuniunea coaliției, prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a oferit detalii despre discuțiile purtate și a expus poziția partidului condus de Ilie Bolojan.

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL: S-a argumentat împotrivă și pentru acest grup de lucru, dar fără să ajungem la o decizie. Și nu spun cine, dar nu era din partea PNL, altcineva a zis un lucru care era împotriva a ceea ce susținea domnul Grindeanu. În acel moment, domnul Grindeanu nu a mai așteptat să avem o decizie. Mi s-a părut puțin forțată plecarea de la ședință și, din păcate, este a treia oară când PSD pleacă în timpul discuțiilor, până să epuizăm toate punctele de pe ordinea de zi.”

La scurt timp, pe pagina sa de Facebook, Sorin Grindeanu a criticat modul în care prim-ministrul gestionează reforma pensiilor speciale.

El a cerut colaborare între toți actorii politici și un dialog real cu instituțiile din sistemul judiciar. Și a avertizat că, cităm, „premierul Ilie Bolojan va trebui să suporte consecințele politice ale propriilor decizii”, dacă va refuza „calea dialogului”.

O nouă ședință a coaliției de guvernare va avea loc săptămâna viitoare, când liderii politici vor încerca din nou să ajungă la un consens.

Sursa: Pro TV

Etichete: sorin grindeanu, ciprian ciucu, magistrati, ilie bolojan,

Dată publicare: 22-10-2025 08:06

