Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

24-10-2025 | 12:49
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu a anunțat, joi, că a avut un „dialog constructiv” la Parlament cu reprezentanții principalelor instituții din justiție, pe tema pensiilor magistraților.

Sabrina Saghin

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat vineri că a început consultările cu actorii relevanţi din justiţie în vederea elaborării rapide a unui proiect de lege privind pensiile magistraţilor, care să răspundă aşteptărilor românilor şi să deblocheze tranşa de 231 de milioane de euro din PNRR până la data de 28 noiembrie.

„Dialog constructiv, astăzi, la Parlament, cu toţi actorii relevanţi din justiţie. Aşa cum am anunţat public, am iniţiat o consultare în vederea elaborării rapide a unui proiect de lege privind pensiile magistraţilor, care să răspundă cu adevărat aşteptărilor românilor şi să deblocheze tranşa de 231 de milioane de euro din PNRR până la data de 28 noiembrie. Demersul meu vizează două obiective clare: deblocarea situaţiei din justiţie şi formarea unui grup de lucru cu specialişti, sub coordonarea Parlamentului, care să identifice cu celeritate soluţia legislativă constituţională. Le mulţumesc pentru deschidere preşedintei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache, preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi de Justiţie (ÎCCJ), Lia Savonea, şi procurorului general, Alex Florenţa. De asemenea, apreciez implicarea ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, a ministrului Muncii, Florin Manole, şi a vicepremierului Marian Neacşu", a scris Grindeanu pe Facebook.

El a adăugat că în politică dialogul este singura cale prin care se pot obţine rezultate pe termen lung.

Curtea Constituțională
Legea de funcționare a CCR, care a respins reforma pensiilor magistraților, ar putea fi schimbată. ”Cât mai repede”

„Sunt un om politic care respinge obtuzitatea şi încăpăţânarea, pentru că acestea nu duc niciodată la rezultate viabile. Acest demers trebuie dus până la capăt, alături de toţi cei interesaţi şi de bună-credinţă, de aceea lansez şi celorlalţi lideri ai coaliţiei invitaţia de a fi parte activă din soluţie. Trebuie să folosim toate mijloacele parlamentare pentru a avea o soluţie reală şi constituţională la o problemă serioasă", a conchis acesta.

Curtea Constituțională a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților. Decizia a fost luată pe motive de formă, respectiv pentru că din lege lipsește avizul CSM.

Judecătorii Curţii Constituţionale au motivat, luni seară, decizia de admitere, în integralitate, a obiecţiei privind pensiile de serviciu prin „lipsa avizului CSM coroborat cu neaşteptarea curgerii” de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia”.

Au urmat tensiuni între președintele interimar al PSD și Guvernul Bolojan, din care face parte și PSD. Grindeanu l-a acuzat pe Bolojan că a împins legea deși ar fi fost informat că trebuie respectată perioada de 30 de zile.

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond și i-a cerut lui Ilie Bolojan să plece de la șefia Guvernului dacă nu negociază cu magistrații.

În replică, Guvernul a transmis prin purtătoarea de cuvânt Ioana Dogioiu că „e pentru prima dată când CCR stabilește imperativ așteptarea de 30 de zile. Au mai fost astfel de sesizări, și doar una admisă, una radicală - că s-a cerut în aceeași zi când a fost adoptată, deci nu se putea obține”.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 24-10-2025 12:24

