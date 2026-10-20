„Doamnelor şi domnilor parlamentari, vă dau o primă veste bună - Guvernul Bolojan pleacă, dar factura guvernării sale rămâne pe masa românilor. Iar astăzi trebuie să decidem dacă lăsăm ţara blocată în criză şi haosul de dreapta sau ne asumăm să o scoatem de acolo. Timp de şase luni, PNL şi USR s-au luptat pentru putere, în timp ce bolnavii s-au luptat pentru viaţă fără tratamente. Acest lucru trebuie să se oprească astăzi. Partidul Social Democrat a ales responsabilitatea. Votăm azi Guvernul Niculescu pentru că România are nevoie de o schimbare de direcţie. Dar să fie clar, nu vom administra eşecul Guvernului Bolojan şi al dreptei. Îl vom expune public din prima zi. Acesta este angajamentul pe care vi-l fac", a spus marți Sorin Grindeanu, în plenul comun al Parlamentului, potrivit Agerpres.

El a adăugat că reprezentanţii USR au venit la guvernare cu discursuri despre reformă, despre competenţe, despre integritate şi pleacă de la putere „cu un lider condamnat şi cu agenda publică ocupată de ură şi istericale".

„Da, atât de jos aţi adus nivelul, aţi plecat de la zero şi la zero aţi rămas. În timp ce pe voi vă preocupă bârfele mizere, românii aşteaptă explicaţii de la USR pentru jaful de la Şantierul Mangalia, pentru jaful de la Romaero, pentru jaful cu contractele pe SAFE, contract cu contract, decizie cu decizie, leu cu leu. Românii au dreptul să ştie şi vom pune oglinda transparenţei mult clamate în faţă. Până atunci, la fel ca doamna Ţoiu, le urez şi eu condoleanţe tuturor catastrofelor USR care îşi vor pierde sinecurile grase de la stat. Drum bun, dar aveţi grijă că nu toţi sunteţi la fel de norocoşi ca Fritz, nu toţi vă veţi putea angaja singuri la partid pe mii de euro. Doamnelor şi domnilor de la PNL, în aceste zile se împlinesc fix 7 ani de când sunteţi fără pauză la guvernare, deşi nu aţi câştigat niciodată alegerile. Patru premieri liberali au ajuns la putere cu voturile PSD. Să fim sinceri, PSD a fost de multe ori pentru voi un fel de Cruce Roşie. V-am luat pe liste comune pentru a vă salva sigla istorică a partidului. Am construit împreună majorităţi şi am asigurat stabilitate atunci când am considerat că interesul ţării o cere. Astăzi a venit momentul să întoarceţi acel sprijin şi electoratul de dreapta îşi doreşte la fel de mult schimbarea direcţiei acestei ţări", a afirmat Grindeanu.

El a menţionat că reducerea deficitului este absolut necesară, iar PSD îşi asumă pe deplin acest obiectiv.

Promisiunile PSD: „Vom respecta toate angajamentele pe care le avem”

„Vom respecta toate angajamentele pe care le avem cu agenţiile de rating şi partenerii noştri europeni, dar nu vom reduce deficitul prin sărăcirea românilor şi sufocarea economiei. Acum trebuie să reconstruim o economie puternică, să reducem cu adevărat risipa şi să începem reforma administraţiei publice. Şi vă asigur că asta vom face din prima zi. Domnule prim-ministru desemnat, prima dată trebuie să spuneţi ţării adevărul despre buget, câţi bani avem, ce facturi sunt neachitate şi ce investiţii sunt blocate. Avem nevoie urgent de un audit al finanţelor publice pentru ca mai apoi să luăm măsuri. Propunem un plan în trei paşi pentru România, iar fiecare din aceşti paşi trebuie să înceapă acum. Susţinem reluarea indexării pensiilor din 2027, conform legii, şi eliminarea CASS pentru mame şi veterani, în condiţiile stabilite prin programul de guvernare", a mai afirmat liderul PSD.

Grindeanu a vorbit, de asemenea, despre necesitatea punerii producţiei şi investiţiilor în mişcare şi a propus un pachet de sprijin pentru industrie, IMM-uri, capital autohton şi tehnologie.

„Al treilea pas este cel legat de modernizarea statului. Statul trebuie să înceapă cu propria risipă, cu instituţiile care se suprapun, cu achiziţiile prea scumpe, cu programele care consumă bani fără rezultate. În primele şase luni cerem auditarea cheltuielilor şi propunerile concrete de reorganizare. Fiecare ministru trebuie să poată explica ce păstrează, ce schimbă şi cât economiseşte. ANAF trebuie evaluată după rezultate, inclusiv în combaterea marii evaziuni. Contribuabilul corect are nevoie de servicii mai simple şi de reguli aplicate egal", a conchis preşedintele Camerei Deputaţilor.