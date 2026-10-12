Într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD, Grindeanu a fost întrebat dacă exclude sub orice formă ca PSD să ofere sprijin pentru un Guvern tehnocrat sau pentru un Guvern hibrid, din care să facă parte miniştri social-democraţi şi tehnocraţi, potrivit Agerpres.

"Da. (...) Mandatul larg de negociere dat conducerii PSD este în sensul de a avea o guvernare, cum să spun, transparentă, asumată, nu o guvernare urmare a unui vot conjunctural, doar de învestire a acelui Guvern. Putem să avem această majoritate de 233 de voturi, să spunem, printr-un vot conjunctural în Parlament, dar care nu dă forţa acelui Guvern. Ceea ce cerem noi este să existe o majoritate transparentă, asumată şi să avem acel program de guvernare, aşa cum ştiţi, care să schimbe direcţia în care mergem în acest moment. Orice alte lucruri sunt în afara mandatului nostru", a afirmat Grindeanu.

Acesta a fost întrebat, de asemenea, dacă ar fi de acord cu varianta propusă de liderul USR, Dominic Fritz, aceea a unei rotative guvernamentale cu PNL, USR, UDMR la început, iar după şase-opt luni să vină PSD cu propriul Guvern.

"Eu nu cred în chestiuni propuse de Dominic Fritz, daţi-mi voie să fiu sceptic. (...) În acest moment, nu văd de ce ar putea fi o chestiune (rotativa guvernamentală - n.r.), aşa cum am cerut, cu o majoritate solidă, asumată, transparentă în Parlament şi care să reziste la provocările care vor veni în Parlament. Dar hai să dau o nuanţă. Nu o exclud total, ca să nu fie chiar aşa drastic acest verdict al meu. Vedem", a spus el.

Preşedintele PSD a precizat că social-democraţii nu vor oferi voturi în Parlament unui Guvern din care să facă parte USR.