Sorin Grindeanu face un ”apel la calmare” către Ilie Bolojan: „Nimeni nu-i din spuma mării. Nimeni nu e perfect”

Într-o conferință de presă care a fost organizată după ședința Biroului Permanent al PSD, unde social-democrații au anunțat că se pregătesc inclusiv pentru alegeri anticipate, Grindeanu a susținut că toate partidele trebuie să renunțe la ”calculele politice” electorale, deoarece situația economică a României este foarte dificilă, iar asta se poate rezolva doar cu un guvern cu puteri depline.

„România are nevoie, doar pentru lunile viitoare, de vreo 12-15 miliarde să se împrumute pentru a acoperi cheltuielile statului. Va fi foarte greu să găsești de unde să împrumuți, chiar la dobânzi mari, dacă n-ai un guvern stabil. Și atunci, răspunsul ăsta politic pe care îl tot primesc de vreo săptămână de la PNL mă duce cu gândul că își fac doar calcule politice. Dacă ar fi să-mi fac un calcul politic acuma, eu, la PSD, împreună cu colegii mei, aș zice: Poftim? Luca Niculescu? Mulțumim, nu-i al nostru. Nu-i al nostru, nu-l votăm și gata. Ilie, guvernează!”, a declarat Grindeanu.

Președintele PSD face un „apel la o calmare” a liberalilor conduși de Bolojan

În continuare, liderul PSD a afirmat că este nevoie de „o pace de câteva luni, să trecem peste această perioadă”, susținând, în același timp, că ”nimeni nu e singur vinovat de situația în care ne aflăm”.

Pe de alt parte, mai trebuie subliniat faptul că România a ajuns în această criză politică după ce PSD a decis să voteze în Parlament împreună cu partidul AUR demiterea Guvernului României, condus la acea vreme de premierul Ilie Bolojan, un guvern din care făcea parte inclusiv Partidul Social Democrat.

În urma acestei situații, liberalii au decis să nu mai participe la nicio guvernare împreună cu foștii lor aliați politic, social-democrații. Acum, liderul lor, Sorin Grindeanu, afirmă că ”nimeni nu-i din spuma mării”.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu: ”Tocmai de asta am făcut acest apel la o calmare, la o pace de câteva luni, să trecem această perioadă. Nimeni nu-i din spuma mării. Nimeni nu e perfect și nimeni nu e singur vinovat de situația în care ne aflăm. De aici apelul ăsta la responsabilizare, restul încearcă să joace politic. În acest moment refuz să intru în treaba asta și eu, și Partidul Social Democrat.

Jurnalist: Ce concesii este dispus Partidul Social Democrat să facă pentru a putea aduce PNL la guvernare? Și mă refer, aici, în privința programului de guvernare, pentru că până în momentul de față n-a vorbit nimeni despre ce oferă și ce cere ...

Președintele PSD, Sorin Grindeanu: „Eu sunt dispus să trimită o echipă, și de fapt, am și hotărât în interior, să discute un program de guvernare, dacă vreți, care să țină cont și de propunerile noastre, care sunt evidente și sunt dorite de o majoritate largă de români, în sensul de schimbare a direcției, și care să țină cont și de eventuale propuneri care vin dinspre zona PNL-ului. De aceea am spus că e un mandat larg pe care îl am eu și colegii mei. Dar e mai importantă soliditatea unui guvern bazat pe o majoritate transparentă, nu pe un vot de conjunctură, decât să spunem anumite orgolii politice personale pe care le au unul sau altul din actorii politici”.